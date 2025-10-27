ZTE nubia Air, probabil cea mai ieftină alternativă la iPhone Air, disponibilă în România. Cât de bun este telefonul de 5,9 milimetri și 1299 de lei

nubia Air intră în România cu o promisiune greu de ignorat: un telefon extrem de subțire, cu greutate redusă și o baterie mare, la un preț de intrare de 1299,99 lei. Într-o piață în care ideea de „Air” a devenit sinonimă cu designul ultra-slim, modelul de la ZTE încearcă să ofere ceea ce mulți consideră imposibil la acest nivel de preț: 5,9 mm „ramă” declarată, 172 g, baterie de 5000 mAh și certificări de etanșeitate pe care le vezi de obicei în zona industrială. E o combinație care te poate convinge dacă îți dorești un telefon elegant, rezistent și cu autonomie competitivă, fără să-ți golească bugetul.

Mai mult decât listă de specificații, propoziția de valoare a lui nubia Air este echilibrul: 1,5K AMOLED de 6,78 inci la 120 Hz, protejat cu Gorilla Glass 7i, un procesor pe 6 nm cu optimizări AI de consum, plus un sistem foto de 50 MP x3 cu funcții nocturne și stabilizare EIS. În pachetul promoțional intră și un încărcător ZTE nubia de 80W, cu trei porturi, ceea ce, la acest preț, contează mult pentru costul total de deținere.

Design și ecran ultra-subțire, cu focus pe ergonomie

Dacă te atrage ideea unui telefon care „dispare” în buzunar, nubia Air bifează rapid criteriul. Greutatea de 172 g și grosimea declarată de 5,9 mm la ramă oferă acea senzație de aparat fin, fără să compromită rigiditatea: cadrul este metalic, cu ranforsări interne pe colțuri și o creștere a grosimii stratului tactil cu aproximativ 30% pentru rezistență. Ergonomia rotunjită îți protejează încheietura la sesiuni lungi de scrolling, video sau gaming casual.

Ecranul 1,5K AMOLED la 120 Hz, cu 100% DCI-P3, urmărește să-ți ofere claritate și fluiditate vizibilă în interfață și conținut. Protecția Gorilla Glass 7i promite dublă rezistență la impact pe suprafețe dure, iar nivelul de luminozitate maximă anunțat (până la 4500 nits în vârf) te ajută dacă folosești des telefonul în soare puternic. Dacă vii de pe un mid-range mai vechi, tranziția la un panou cu rată mare de reîmprospătare o să ți se pară una dintre cele mai vizibile îmbunătățiri.

Rezistență neobișnuit de ridicată și autonomie mare

Setul de certificări IP68, IP69 și IP69K este rar întâlnit pe telefoane mainstream. Practic, dispozitivul e proiectat pentru scufundări scurte, jeturi de apă la presiune ridicată și temperaturi mari, scenarii în care multe modele cedează. Bateria de 5000 mAh, împreună cu algoritmii AI de economisire (scheduling pe CPU și înghețarea aplicațiilor rar folosite), țintește peste trei ani de utilizare zilnică fiabilă, cu peste 1000 de cicluri de încărcare. Pentru tine, asta înseamnă o autonomie confortabilă într-o zi aglomerată, fără să stai cu grija prizelor.

ZTE menționează teste de stres ample: sute de mii de apăsări pe ecran, mii de căderi și rostogoliri controlate. Chiar dacă cifrele de laborator nu înlocuiesc prudența de zi cu zi, îți oferă o marjă de siguranță peste media gamei de preț, în special dacă ai un stil de viață activ sau lucrezi mult pe teren.

Cameră triplă de 50 mp și funcții video orientate spre creatori

Modulul cu trei camere de 50 MP pe spate este acompaniat de o cameră frontală de 20 MP, iar pachetul software include AI Super Night, AI HDR, EIS pe video și mod VLOG, plus filmare simultană față-spate. Nu promite să înlocuiască un flagship foto în condiții dificile, însă pentru social media și clipuri rapide ai instrumentele necesare: stabilizare electronică, moduri nocturne și unelte de editare cu AI (Magic Photos) pentru retușuri rapide fără aplicații terțe.

Dacă îți place să documentezi orașul sau vacanțele, vei aprecia culorile mai bine controlate pe HDR și faptul că poți trece ușor de la fotografie la vlog, iar stabilizarea EIS îți menține cadrele utilizabile fără gimbal. Pentru scenarii de lumină foarte scăzută, așteaptă-te la rezultate bune pentru această clasă de preț, dar nu egale cu vârfurile de gamă.

Performanță pe 6 nm, conectivitate și pachetul AI

Platforma octa-core pe 6 nm, cu până la 20 GB RAM dinamic (8+12 GB) și 256 GB stocare, e un mix clasic de eficiență și resurse pentru multitasking intens. În utilizarea zilnică, interfața și aplicațiile curente se vor mișca fluent, iar pentru jocuri populare te poți aștepta la setări medii spre înalte, cu frame-rate stabil dacă nu urmărești cele mai pretențioase titluri la nivel maxim. Partea de sunet primește atenție cu HiFi 4 DSP, reducere de zgomot și ecou pe apeluri, iar senzorul de amprentă sub ecran păstrează accesul rapid.

La nivel de software, integrezi funcții AI pentru productivitate și comunicare: redactare de texte, brainstorming, traduceri în timp real și generare de imagini. Dacă lucrezi mult din telefon, aceste unelte îți scurtează pașii în mail, social media sau notițe. În plus, soluția linkfree promite apeluri și mesaje prin Bluetooth în scenarii specifice de proximitate, utilă când vrei redundanță în lipsa conexiunii de rețea între dispozitive compatibile.

Preț, pachet și pentru cine merită

În România, nubia Air este listat la 1299,99 lei în variantele Titanium Black și Titanium Desert, iar pachetul promoțional include încărcătorul ZTE nubia de 80W cu trei porturi și cablu de date. Îl găsești pe canalele uzuale de retail menționate de ZTE. Dacă vrei un telefon foarte subțire, ușor, cu ecran rapid, autonomie bună și o rezistență peste medie, raportul preț–dotări este greu de ignorat. Dacă urmărești în schimb performanță de top în jocuri grele sau un sistem foto de nivel flagship, va trebui să-ți ajustezi așteptările sau bugetul.

Per ansamblu, nubia Air livrează un pachet coerent pentru utilizatorul care pune designul, greutatea redusă și durabilitatea în fața scorurilor brute. La prețul de intrare, primești un dispozitiv cu ambiții „Air-style”, potrivit ca daily driver pentru majoritatea scenariilor moderne.