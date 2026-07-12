Kia scoate Niro EV din joc în SUA, dar înlocuitorul cu până la 605 km este deja aici, în România

EV3 vine cu două baterii și cifre diferite pentru Europa

Versiunea de bază destinată pieței americane folosește o baterie de 58,3 kWh și un motor amplasat pe puntea față, autonomia estimată fiind de aproximativ 354 km EPA. Acumulatorul mare, de 81,4 kWh, poate duce variantele cu tracțiune față până la circa 515 km EPA. Încărcarea de la 10% la 80% este anunțată la aproximativ 29 de minute pentru bateria mică și 31 de minute pentru cea mare, în condiții optime.

În Europa se folosește standardul WLTP, iar Kia România afișează pentru bateria de 81,4 kWh o autonomie combinată de până la 605 km cu jante de 17 inchi. Cu jante de 19 inchi, cifra scade la 563 km. Site-ul local indică și valori urbane de până la 773 km, care pot fi posibile la viteze reduse și în condiții favorabile, dar nu trebuie confundate cu autonomia realistă pe autostradă. La 130 km/h, consumul crește, iar iarna autonomia poate coborî vizibil.

EV3 are 4,30 metri lungime, un ampatament de 2,68 metri și un portbagaj de 460 de litri. Sunt dimensiuni potrivite pentru o familie mică și suficient de compacte pentru oraș. Motorul versiunii europene cu tracțiune față dezvoltă 204 CP și 283 Nm, iar accelerația de la 0 la 100 km/h durează aproximativ 7,7 secunde în configurația cu jante de 17 inchi.

Prețul va decide dacă EV3 devine electrica de volum a mărcii

În Statele Unite, prețul de pornire este așteptat sub echivalentul a 30.700 de euro, însă această conversie nu poate fi folosită drept estimare directă pentru România. Taxele, echiparea, transportul și strategia comercială diferă de la o regiune la alta. Mult mai important pentru cumpărătorul român este prețul comunicat de dealer, costul finanțării și eventuala valoare a unui program Rabla disponibil la momentul achiziției.

Habitaclul aduce sistemul multimedia ccNC și o suprafață totală de aproape 30 de inchi împărțită între instrumentarul de 12,3 inchi, ecranul central de 12,3 inchi și afișajul de 5 inchi pentru climatizare. Opțional pot fi disponibile un head-up display de 12 inchi și un sistem audio Harman Kardon cu opt difuzoare. Dotările sunt atractive, dar pot împinge versiunile superioare departe de ideea unei electrice ieftine.

Pentru România, EV3 are un avantaj pe care știrea americană îl poate ascunde: modelul este deja adaptat ecosistemului european de încărcare și este prezentat oficial pe piața locală. Autonomia WLTP de până la 605 km îl pune pe lista scurtă a șoferilor care se tem că un SUV electric compact nu va face față drumurilor lungi. În practică, alegerea bateriei trebuie raportată la stilul de utilizare. Cine încarcă acasă și circulă mai ales urban poate economisi alegând acumulatorul mic, în timp ce bateria de 81,4 kWh are sens pentru deplasări interurbane frecvente.

Dispariția lui Niro EV din SUA închide un capitol, dar EV3 pare un succesor mai bine pregătit pentru lupta actuală. Are mai multă autonomie, un interior digital și proporții potrivite pentru Europa. Dacă prețul local rămâne competitiv, cel mai mic SUV electric al Kia poate deveni mai important pentru marcă decât modelul pe care îl înlocuiește.