Cea mai veche epidemie de ciumă cunoscută a fost descoperită în Siberia: boala lovea mai ales copiii acum 5.500 de ani

Ce au găsit cercetătorii în mormintele de lângă Baikal

Echipa de cercetători a analizat rămășițe umane din patru cimitire aflate de-a lungul râului Angara, care curge din lacul Baikal. Dinții indivizilor îngropați acolo au păstrat urme de ADN vechi, inclusiv fragmente provenite de la agenți patogeni. În 18 dintre cazurile analizate, oamenii de știință au identificat ADN de Yersinia pestis, bacteria care provoacă ciuma.

Rezultatul a fost surprinzător nu doar prin vechime, ci și prin context. Arheologii observaseră deja că în acele cimitire exista un număr neobișnuit de mare de copii îngropați într-un interval scurt. Nu existau urme clare de violență sau răni care să explice mortalitatea. Analiza ADN-ului a oferit, pentru prima dată, o posibilă explicație: comunitățile fuseseră lovite de focare de ciumă.

Studiul indică două episoade distincte de boală. Primul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ 5.596–5.341 de ani, iar al doilea între 5.126 și 4.926 de ani în urmă. Unele morminte conțineau mai mulți indivizi infectați îngropați împreună, inclusiv rude apropiate. Un exemplu menționat de cercetători este un mormânt cu trei fete tinere înrudite, iar altul includea o mătușă și un nepot.

Aceste detalii sugerează că oamenii nu au fost abandonați sau îngropați la întâmplare. Supraviețuitorii știau cine erau morții și ce relații aveau între ei, ceea ce indică existența unor comunități afectate profund, dar încă suficient de organizate pentru a-și îngropa apropiații cu grijă.

De ce copiii par să fi fost cei mai vulnerabili

Una dintre cele mai tulburătoare concluzii ale studiului este că mulți dintre cei afectați erau copii. Cercetătorii au identificat în tulpinile antice de Yersinia pestis o genă specială, asociată cu proteine capabile să declanșeze reacții imunitare extrem de puternice. Această caracteristică ar putea explica de ce boala pare să fi fost deosebit de periculoasă pentru copii.

Ciuma din acea perioadă nu era identică cu forma care a provocat Moartea Neagră în secolul al XIV-lea. Tulpinile antice par să fi lipsit de anumite adaptări genetice care permit transmiterea eficientă prin purici, mecanismul asociat cu multe epidemii istorice ulterioare. Din acest motiv, cercetătorii cred că boala din Siberia era, cel mai probabil, o formă de ciumă pneumonică, transmisă prin picături respiratorii sau contact apropiat.

Originea focarelor ar fi putut fi legată de marmote sălbatice. Aceste animale erau vânate și folosite inclusiv pentru materiale sau ornamente, ceea ce ar fi putut facilita trecerea bacteriei de la animale la oameni. După primul contact, boala s-ar fi putut răspândi între oameni, mai ales în grupuri familiale apropiate.