Isaac Newton promova distanțarea socială în 1665: ce a făcut, cât a stat acasă

Isaac Newton a trăit în secolul 17, o perioadă în care ciuma bubonică a făcut milioane de victime, iar cercetătorul a inventat gravitația.

Situația pe care o întâmpinăm cu toți la această oră este una foarte dificilă, dar aceasta nu este prima pandemie cu consecințe globale. Acesta este și motivul pentru care guvernele au implementat distanțarea socială, într-o manieră mai mult sau mai puțin agresivă. Această ”soluție” a fost implementată pentru prima oară în urmă cu câteva sute de ani.

Isaac Newton a fost un adept al izolării în 1665. La momentul respectiv, oamenii erau încurajați să stea departe unii de alții din cauza răspândirii ciumei bubonice. Aceasta nu este însă partea impresionantă a ecuației. În timp ce mulți dintre noi sunt descurajați și triști după câte săptămâni în casă, Newton a profitat de acea perioadă departe de oameni pentru a descoperi și redacta unele dintre cele mai importante teorii ale sale, multe dintre ele cu aplicabilitate și astăzi. Printre ele se numără și legea gravitației.

Aflat la începutul carierei sale la momentul respectiv, când a început ciuma bubonică, Isaac Newton era student la Colegiul Trinity. Pe parcursul răspândirii pandemiei, omul de știință a redactat lucrări științifice importante din domeniul matematicii, fizicii, astronomiei și nu numai. Mulți sunt de părere că timpul în izolare i-a permis să aprofundeze niște ipoteze pe care, în orice alte condiții, ar fi ajuns să le neglijeze. În 1687, Newton publica cea mai importantă lucrare din viața sa, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica.

După ce a absolvit facultatea la Trinity College, Newton și-a întrerupt educația din cauza epidemiei de ciumă bubonică. Între 1665 și 1666, această boală a dus la decesul a aproximativ 25 de milioane de oameni. Deși valoarea nu pare foarte mare, este important de reținut că vorbim de aproximativ o treime din populația continentului. În diverse documente ale vremii a ajuns să fie denumită moartea neagră.

