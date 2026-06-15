Cea mai frumoasă plajă a anului 2026 din Europa a fost desemnată. Autenticitatea, natura şi lipsa aglomeraţiei i-au convins pe turişti, sigur nu ai auzit de ea
În fiecare an, milioane de turiști își aleg vacanțele în funcție de recomandările și clasamentele realizate de specialiști în turism. Pentru sezonul estival 2026, atenția călătorilor se îndreaptă către o plajă mai puțin cunoscută publicului larg, dar care a reușit să impresioneze prin peisajele sale naturale, atmosfera liniștită și lipsa aglomerației. Clasamentul celor mai frumoase plaje europene a fost publicat, iar marele câștigător vine din Portugalia.
O plajă din Portugalia a obținut primul loc în Europa
Platforma European Best Destinations realizează anual un clasament dedicat celor mai apreciate plaje de pe continent. Procesul de selecție începe cu alegerea a zece plaje din fiecare țară, luând în considerare criterii precum frumusețea naturală, accesibilitatea, serviciile disponibile și atmosfera generală.
După această etapă, rămân 30 de finaliste care sunt analizate de un juriu internațional format din călători. Pentru anul 2026, prima poziție a fost ocupată de plaja Praia de Monte Clérigo, situată în Portugalia.
Potrivit European Best Destinations, această destinație este ideală pentru cei care caută „autenticitate, natură și lux discret, departe de stațiunile aglomerate”. Tocmai aceste caracteristici au făcut diferența în fața altor plaje europene extrem de populare.
Natura și liniștea au fost principalele atuuri
Praia de Monte Clérigo se află pe Costa Vicentina, în partea de sud-vest a Portugaliei. Zona este inclusă în Parcul Natural al Sud-Vestului Alentejan și al Coastei Vicentine, ceea ce contribuie la păstrarea peisajelor naturale care au atras atenția juriului.
Pe lângă posibilitatea de a petrece timp la plajă, vizitatorii au la dispoziție și numeroase trasee de drumeție. Astfel, destinația se adresează atât celor care doresc relaxare la malul oceanului, cât și celor care preferă activitățile în natură.
Un alt criteriu important luat în calcul în realizarea clasamentului a fost accesibilitatea. Conform European Best Destinations, costurile de cazare din această zonă pot fi de până la trei ori mai mici comparativ cu alte destinații portugheze mult mai cunoscute.
Grecia domină o mare parte a clasamentului
Deși Portugalia a ocupat primul loc, Grecia este țara cu cele mai multe prezențe în partea superioară a clasamentului.
Poziția a doua a revenit plajei Voutoumi, aflată pe coasta de nord-est a insulei Antipaxos. Aceasta a fost apreciată pentru combinația dintre pietricelele albe fine, apele limpezi și dealurile verzi care înconjoară zona.
Grecia ocupă și locurile trei și patru prin plaja Fteri din Cefalonia și plaja Elafonisi din Creta.
Mai jos în clasament apare și plaja Rovinia din Corfu, care s-a clasat pe poziția a opta. Tot din Corfu provine și plaja Paleokastritsa, aflată pe locul al zecelea.
Prezența numeroasă a destinațiilor elene confirmă încă o dată popularitatea litoralului grecesc în rândul călătorilor europeni.
Italia, Spania, Norvegia și Turcia completează topul
În primele zece poziții se regăsesc și alte destinații apreciate de turiști.
Italia este reprezentată de plaja Bogliasco, situată într-un sat pescăresc de lângă Genova. Aceasta ocupă locul al cincilea în clasamentul din 2026.
Spania apare pe locul al șaselea prin plaja Cala Mesquida din Mallorca.
O surpriză a topului este prezența Norvegiei. Plaja Kvalvika, aflată pe insula Moskenesøya din arhipelagul Lofoten, a reușit să obțină locul al șaptelea. Potrivit European Best Destinations, accesul la această plajă se face exclusiv pe jos, aspect care contribuie la păstrarea caracterului său retras și a mediului curat.
Topul este completat de plaja Kaputaș din Turcia, care ocupă poziția a noua. Destinația fusese inclusă și în luna aprilie în clasamentul celor mai bune 50 de plaje din lume.