Cea mai frumoasă plajă a anului 2026 din Europa a fost desemnată. Autenticitatea, natura şi lipsa aglomeraţiei i-au convins pe turişti, sigur nu ai auzit de ea

După această etapă, rămân 30 de finaliste care sunt analizate de un juriu internațional format din călători. Pentru anul 2026, prima poziție a fost ocupată de plaja Praia de Monte Clérigo, situată în Portugalia.

Potrivit European Best Destinations, această destinație este ideală pentru cei care caută „autenticitate, natură și lux discret, departe de stațiunile aglomerate”. Tocmai aceste caracteristici au făcut diferența în fața altor plaje europene extrem de populare.

Natura și liniștea au fost principalele atuuri

Praia de Monte Clérigo se află pe Costa Vicentina, în partea de sud-vest a Portugaliei. Zona este inclusă în Parcul Natural al Sud-Vestului Alentejan și al Coastei Vicentine, ceea ce contribuie la păstrarea peisajelor naturale care au atras atenția juriului.

Pe lângă posibilitatea de a petrece timp la plajă, vizitatorii au la dispoziție și numeroase trasee de drumeție. Astfel, destinația se adresează atât celor care doresc relaxare la malul oceanului, cât și celor care preferă activitățile în natură.

Un alt criteriu important luat în calcul în realizarea clasamentului a fost accesibilitatea. Conform European Best Destinations, costurile de cazare din această zonă pot fi de până la trei ori mai mici comparativ cu alte destinații portugheze mult mai cunoscute.

Grecia domină o mare parte a clasamentului

Deși Portugalia a ocupat primul loc, Grecia este țara cu cele mai multe prezențe în partea superioară a clasamentului.

Poziția a doua a revenit plajei Voutoumi, aflată pe coasta de nord-est a insulei Antipaxos. Aceasta a fost apreciată pentru combinația dintre pietricelele albe fine, apele limpezi și dealurile verzi care înconjoară zona.