Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 15:49
de Vieriu Ionut

Cea mai frumoasă plajă din Grecia, locul adorat de membrii familiilor regale din Europa. Renunţi la Santorini şi Mykonos pentru ea

Vacanțe și turism
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, locul adorat de membrii familiilor regale din Europa. Renunţi la Santorini şi Mykonos pentru ea
Descoperă Spetses, insula grecească preferată de familiile regale

În inima Mării Egee, la doar o scurtă distanță de Atena și de coasta Peloponezului, se află un loc cu o aură aparte, o destinație ce pare desprinsă din povești. Insula Spetses, un amestec armonios de fantezie și realitate, a devenit de-a lungul anilor un refugiu de vacanță favorit pentru personalități internaționale, dar mai ales pentru membrii familiilor regale din Europa. O perlă a Golfului Saronic, această insulă de doar 27 de kilometri pătrați a reușit să combine tradiția atemporală grecească cu un farmec atemporal, atrăgând anual vizitatori care caută intimitate și rafinament.

Spetses: Paradisul Regal din Marea Egee care rivalizează cu Santorini și Mykonos

Dar ce anume face ca Spetses să fie un magnet pentru aristocrația europeană, un loc pe care mulți îl preferă în detrimentul destinațiilor mai zgomotoase și mai aglomerate precum Santorini sau Mykonos? Farmecul său unic, care îmbină istoria, arta și arhitectura, oferă o experiență de neegalat, bazată pe discreție și pe o frumusețe autentică, nealterată. „Cele mai bune parfumuri vin în sticluțe mici,” iar Spetses este o dovadă vie a acestei zicale.

Pe străzile pietruite ale orașului Viega, traficul haotic lipsește cu desăvârșire. Aici, circulația este dominată de biciclete, motociclete, trăsuri trase de cai și pietoni, o atmosferă care alimentează liniștea și contribuie la caracterul unic al locului. Clădirile neoclasice, conacele impunătoare și monumentele istorice de la fiecare intersecție aduc un omagiu trecutului glorios al insulei. Printre atracțiile culturale se numără Muzeul Bouboulina și Muzeul Spetses, dar și Conacul Anargyros, o capodoperă arhitecturală construită în 1903.

Un colț de istorie și arhitectură regală

Legătura insulei cu monarhia europeană este profundă și a fost cimentată de-a lungul deceniilor. Familia Regală Greacă a transformat Spetses în refugiul său de vacanță, similar cu rolul pe care Mallorca îl joacă pentru familia regală spaniolă. Regele Constantin al II-lea, de exemplu, s-a mutat în 2013 pe moșia sa din Porto Cheli, un loc ce oferă priveliști unice asupra insulei, fiind despărțit de aceasta printr-un canal îngust.

Dar momentul care a așezat cu adevărat Spetses pe harta regală a fost nunta Prințului Nicolae al Greciei și a Tatianei Blatnik, în anul 2010. Evenimentul a reunit oaspeți de seamă, printre care și membrii Familiei Regale Spaniole, inclusiv o spectaculoasă Prințesă Letizia, purtând o rochie albastră de inspirație elenistică, creată de Felipe Varela.

Dar nu doar monarhia greacă a fost sedusă de farmecul locului. De peste un deceniu, Regele și Regina Olandei și-au stabilit tabăra de vară pe insulă, într-o vilă evaluată la 4,5 milioane de euro, cu priveliști uimitoare asupra Mării Egee.

Plaje de vis și o gastronomie de excepție

Statutul de „perlă a Golfului Saronic” este susținut de plajele insulei, cu ape cristaline de o frumusețe rară. Printre preferințele regale se numără plajele Ayia Paraskevi, Vuelos și Agios Nikolaos. Intimitatea oferită de aceste locuri este un factor cheie pentru membrii familiilor regale, care caută să se bucure de vacanțe departe de ochii curioșilor.

O vizită la Spetses nu ar fi completă fără a savura deliciile culinare. Gastronomia mediteraneană, puternic influențată de tradițiile grecești, se regăsește în preparate autentice, servite în tavernele locale. Printre specialitățile insulei se numără peștele prăjit, salatele grecești (choriatiki), mezze (aperitive) și souvlaki (frigăruile tradiționale grecești).

Cel mai bun loc pentru a experimenta aromele locale este restaurantul Argiris, care servește mâncare autentică. Pentru o experiență culinară cu o priveliște panoramică, terasa restaurantului Anemos Bar Spetses oferă arome mediteraneene cu vedere spre Marea Egee.

Un loc special pe insulă îl ocupă Poseidon Grand Hotel, o clădire în stil Belle Epoque, deschisă în 1914. Cu o istorie bogată, hotelul a găzduit numeroase personalități notabile, inclusiv invitații la nunta Prințului Nicolae al Greciei. Recomandat de Ghidul Michelin, hotelul se mândrește cu o ofertă gastronomică de top. La restaurantul à la carte, Verandah, oaspeții se pot delecta cu bucătărie grecească fusion, preparată cu ingrediente proaspete din grădina organică a hotelului.

