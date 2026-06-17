Cea mai avantajoasă metodă de a cumpăra un apartament în 2026, potrivit specialiștilor. Poţi economisi zeci de mii de euro

La prima vedere, diferențele nu par spectaculoase, însă specialiștii atrag atenția că adevăratul câștig apare în timp.

Economia poate depăși 20% din valoarea locuinței

În medie, construcția unui bloc nou durează aproximativ doi ani. În această perioadă, valoarea apartamentelor tinde să crească pe măsură ce proiectul avansează și se apropie de finalizare.

Astfel, pe lângă reducerea inițială oferită de dezvoltator, cumpărătorul beneficiază și de aprecierea naturală a locuinței. În multe cazuri, economia totală poate depăși 20% din valoarea finală a apartamentului. Pentru o locuință care va costa la final 120.000 de euro, diferența poate însemna peste 20.000 de euro economisiți.

În orașe precum București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași sau Timișoara, unde cererea pentru locuințe noi rămâne ridicată, astfel de diferențe pot fi chiar mai mari în anumite zone.

Legea Nordis a schimbat regulile jocului

Dacă în trecut cumpărătorii puteau obține reduceri foarte mari pentru achizițiile făcute din faza de proiect, situația s-a schimbat după intrarea în vigoare a așa-numitei Legi Nordis.

Noua legislație, adoptată în 2025 pentru a proteja clienții de eventuale fraude și proiecte imobiliare problematice, limitează sumele pe care dezvoltatorii le pot încasa în avans de la cumpărători.

Măsura oferă mai multă siguranță celor care cumpără o locuință aflată în construcție, însă are și un efect secundar: dezvoltatorii trebuie să se finanțeze mai mult prin credite bancare, iar costurile suplimentare reduc posibilitatea acordării unor discounturi foarte mari.