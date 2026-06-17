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de Diana Dumitrache
ECONOMIE

Cea mai avantajoasă metodă de a cumpăra un apartament în 2026, potrivit specialiștilor. Poţi economisi zeci de mii de euro

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Cea mai avantajoasă metodă de a cumpăra un apartament în 2026, potrivit specialiștilor. Poţi economisi zeci de mii de euro
Cum poţi economisi 20% din valoarea unui apartament (Foto: Profimedia)

Achiziționarea unei locuințe a devenit una dintre cele mai mari provocări financiare pentru români. În marile orașe, prețurile apartamentelor au continuat să crească în ultimii ani, în timp ce dobânzile, costurile de construcție și cheltuielile de trai au redus puterea de cumpărare a multor familii. În aceste condiții, tot mai mulți cumpărători caută soluții prin care să reducă prețul final al unei locuințe, iar una dintre cele mai populare variante rămâne cumpărarea apartamentului încă din faza de proiect. Pentru cei care nu au nevoie să se mute imediat, această strategie poate aduce economii importante și poate face diferența dintre un credit suportabil și unul greu de gestionat.

Cuprins
  1. De ce este mai ieftin să cumperi în faza de proiect
  2. Economia poate depăși 20% din valoarea locuinței
  3. Legea Nordis a schimbat regulile jocului
  4. Atenție la istoricul dezvoltatorului
  5. Apartamentele în faza de proiect, o soluție pentru cei care nu se grăbesc

De ce este mai ieftin să cumperi în faza de proiect

În prezent, dezvoltatorii imobiliari oferă în continuare reduceri pentru clienții care cumpără locuințe înainte ca imobilul să fie finalizat. Potrivit datelor din piață, un apartament achiziționat în faza de lansare poate avea un preț cu până la 10% mai mic decât cel practicat la finalizarea construcției. În etapele intermediare ale proiectului, reducerile pot ajunge la aproximativ 5%.

La prima vedere, diferențele nu par spectaculoase, însă specialiștii atrag atenția că adevăratul câștig apare în timp.

Economia poate depăși 20% din valoarea locuinței

În medie, construcția unui bloc nou durează aproximativ doi ani. În această perioadă, valoarea apartamentelor tinde să crească pe măsură ce proiectul avansează și se apropie de finalizare.

Astfel, pe lângă reducerea inițială oferită de dezvoltator, cumpărătorul beneficiază și de aprecierea naturală a locuinței. În multe cazuri, economia totală poate depăși 20% din valoarea finală a apartamentului. Pentru o locuință care va costa la final 120.000 de euro, diferența poate însemna peste 20.000 de euro economisiți.

În orașe precum București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași sau Timișoara, unde cererea pentru locuințe noi rămâne ridicată, astfel de diferențe pot fi chiar mai mari în anumite zone.

Legea Nordis a schimbat regulile jocului

Dacă în trecut cumpărătorii puteau obține reduceri foarte mari pentru achizițiile făcute din faza de proiect, situația s-a schimbat după intrarea în vigoare a așa-numitei Legi Nordis.

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Noua legislație, adoptată în 2025 pentru a proteja clienții de eventuale fraude și proiecte imobiliare problematice, limitează sumele pe care dezvoltatorii le pot încasa în avans de la cumpărători.

Măsura oferă mai multă siguranță celor care cumpără o locuință aflată în construcție, însă are și un efect secundar: dezvoltatorii trebuie să se finanțeze mai mult prin credite bancare, iar costurile suplimentare reduc posibilitatea acordării unor discounturi foarte mari.

Cu alte cuvinte, cumpărătorii sunt mai bine protejați, dar reducerile nu mai sunt la fel de generoase ca în urmă cu câțiva ani.

Atenție la istoricul dezvoltatorului

Specialiștii avertizează că prețul mai mic nu trebuie să fie singurul criteriu atunci când alegem o locuință aflată în faza de proiect. Este esențială verificarea dezvoltatorului, a proiectelor finalizate anterior și a situației juridice a terenului și autorizațiilor.

De asemenea, cumpărătorii ar trebui să analizeze cu atenție contractul, termenele de livrare și garanțiile oferite.

Apartamentele în faza de proiect, o soluție pentru cei care nu se grăbesc

În contextul în care tot mai mulți români constată că o locuință nouă a devenit dificil de achiziționat din cauza prețurilor ridicate și a costurilor creditelor, cumpărarea din faza de proiect rămâne una dintre puținele metode prin care se pot obține economii consistente.

Deși nu mai aduce reducerile spectaculoase de odinioară, această strategie poate însemna zeci de mii de euro economisiți și reprezintă, pentru multe familii, una dintre cele mai accesibile căi către propria locuință într-o piață imobiliară aflată încă sub presiunea prețurilor mari.

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