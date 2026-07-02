Oraşele din România în care locuinţele s-au scumpit cel mai puţin. Preţurile sunt aproape ca anul trecut

În cazul apartamentelor noi, cea mai redusă creștere a fost înregistrată în Constanța. Comparativ cu începutul verii trecute, prețurile solicitate cumpărătorilor au urcat cu aproape 2%, astfel că valoarea medie a ajuns la 2.071 euro/mp util pentru locuințele construite în ultimii cinci ani.

Brașovul se află, de asemenea, printre orașele în care evoluția prețurilor a fost moderată. Cei care au amânat achiziția unei locuințe cu un an au întâlnit prețuri mai mari cu aproximativ 7%, media ajungând la 2.724 euro/mp util.

Și Cluj-Napoca se regăsește în acest clasament. Aici, apartamentele noi au înregistrat o majorare de aproximativ 8%, iar prețul mediu solicitat se apropie treptat de pragul de 3.500 euro/mp util.

Apartamentele vechi au avut cele mai mici scumpiri în Cluj-Napoca, Brașov și Iași

Pe segmentul locuințelor vechi, Cluj-Napoca este orașul în care evoluția prețurilor a fost cea mai redusă dintre marile centre urbane analizate.

Față de iunie 2025, cumpărătorii plătesc în prezent cu aproximativ 5% mai mult, iar prețul mediu solicitat pentru apartamentele din blocurile vechi este de 3.300 euro/mp util.

Brașovul ocupă următoarea poziție în clasament. Proprietarii solicită în medie cu 6% mai mult decât în urmă cu un an, iar valoarea medie a ajuns la 2.246 euro/mp util.

Și în Iași ritmul de creștere s-a menținut moderat. Apartamentele vechi sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 1.978 euro/mp util, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 7% comparativ cu perioada similară a anului trecut.