Oraşele din România în care locuinţele s-au scumpit cel mai puţin. Preţurile sunt aproape ca anul trecut
Piața imobiliară din România a continuat să înregistreze creșteri de preț în ultimul an, însă ritmul acestora diferă considerabil de la un oraș la altul. În timp ce în unele dintre cele mai mari centre urbane cumpărătorii au fost nevoiți să suporte majorări importante, există și localități unde prețurile apartamentelor au rămas apropiate de cele practicate în vara anului trecut. Cele mai recente date ale Indicelui Imobiliare.ro arată că diferențele dintre orașe sunt semnificative atât pe segmentul locuințelor noi, cât și pe cel al apartamentelor vechi.
Constanța și Cluj-Napoca, printre piețele cu cele mai mici creșteri
Analiza realizată pe baza Indicelui Imobiliare.ro, instrument care urmărește de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele orașe ale României, arată că ritmul de scumpire nu a fost uniform.
În cazul apartamentelor noi, cea mai redusă creștere a fost înregistrată în Constanța. Comparativ cu începutul verii trecute, prețurile solicitate cumpărătorilor au urcat cu aproape 2%, astfel că valoarea medie a ajuns la 2.071 euro/mp util pentru locuințele construite în ultimii cinci ani.
Brașovul se află, de asemenea, printre orașele în care evoluția prețurilor a fost moderată. Cei care au amânat achiziția unei locuințe cu un an au întâlnit prețuri mai mari cu aproximativ 7%, media ajungând la 2.724 euro/mp util.
Și Cluj-Napoca se regăsește în acest clasament. Aici, apartamentele noi au înregistrat o majorare de aproximativ 8%, iar prețul mediu solicitat se apropie treptat de pragul de 3.500 euro/mp util.
Apartamentele vechi au avut cele mai mici scumpiri în Cluj-Napoca, Brașov și Iași
Pe segmentul locuințelor vechi, Cluj-Napoca este orașul în care evoluția prețurilor a fost cea mai redusă dintre marile centre urbane analizate.
Față de iunie 2025, cumpărătorii plătesc în prezent cu aproximativ 5% mai mult, iar prețul mediu solicitat pentru apartamentele din blocurile vechi este de 3.300 euro/mp util.
Brașovul ocupă următoarea poziție în clasament. Proprietarii solicită în medie cu 6% mai mult decât în urmă cu un an, iar valoarea medie a ajuns la 2.246 euro/mp util.
Și în Iași ritmul de creștere s-a menținut moderat. Apartamentele vechi sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 1.978 euro/mp util, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 7% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
București și Timișoara au înregistrat cele mai mari majorări
La polul opus se află Bucureștiul și Timișoara, unde evoluția prețurilor a fost mult mai accentuată.
În Capitală, apartamentele noi s-au scumpit cu 21% într-un singur an, cea mai mare creștere dintre toate marile orașe analizate. În prezent, prețul mediu solicitat pentru o astfel de locuință este de 2.636 euro/mp util.
Pe segmentul apartamentelor vechi, majorarea în București a fost de 10%, iar prețul mediu a ajuns la 2.259 euro/mp util.
În ceea ce privește locuințele vechi, cea mai mare creștere anuală a fost consemnată în Timișoara. Aici, cumpărătorii plătesc în medie 1.918 euro/mp util, cu 11% mai mult decât în iunie 2025.
Evoluții și în piețele imobiliare secundare
Creșteri ale prețurilor au fost observate și în alte orașe importante din țară.
În Ploiești, prețul mediu solicitat pentru apartamente a urcat cu 11% față de vara trecută, până la 1.413 euro/mp util.
În Craiova, majorarea a fost de 10%, iar media pieței a ajuns la 2.179 euro/mp util.
Sibiul a înregistrat o creștere de 9%, prețul mediu fiind de 2.016 euro/mp util.
În Oradea, apartamentele s-au scumpit cu aproximativ 5%, iar media se menține sub pragul de 1.900 euro/mp util.
Potrivit lui Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, piața rezidențială continuă să fie susținută de existența unui volum suficient de tranzacții și de stabilitatea relativă a dobânzilor.
„Mult așteptata ieftinire a prețurilor apartamentelor întârzie să apară, deoarece în piață există un număr suficient de tranzacții, dobânzile sunt relativ stabile, iar dezvoltatorii au capacitatea de a etapiza proiectele pentru a răspunde volumului actual al cererii. Apartamentele din România rămân în continuare accesibile comparativ cu majoritatea țărilor europene, în ciuda creșterilor din acest an”, a declarat acesta.