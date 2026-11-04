Ce zone din România ar putea fi expuse în cazul unui atac iranian. Avertismentele apărute în presa de la Teheran

Una dintre acestea este Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, un punct important pentru prezența militară americană în regiunea Mării Negre. La Deveselu, în județul Olt, funcționează sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, integrat în arhitectura defensivă a NATO.

O altă instalație importantă este Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, din județul Cluj, inclusă în planurile de cooperare militară cu Statele Unite.

Aceste baze sunt relevante în contextul avertismentelor iraniene, însă trebuie făcută o distincție: menționarea infrastructurii militare americane din România nu înseamnă că toate aceste obiective au fost nominalizate individual într-un plan de atac.

România, pe harta publicată de presa iraniană

Cotidianul iranian Hamshahri, afiliat municipalității din Teheran, a publicat marți, 3 noiembrie 2026, o hartă cu instalații militare americane din nouă țări europene. Pe aceasta apar România, Grecia, Italia, Albania, Cipru, Marea Britanie, Germania, Franța și Portugalia.

Publicația prezintă bazele drept posibile obiective ale rachetelor iraniene dacă războiul cu Statele Unite și Israelul se intensifică.

La rândul său, cotidianul ultraconservator Kayhan a avertizat că instalațiile americane și NATO din Europa ar putea deveni ținte în cazul reluării atacurilor asupra Iranului.

Cele două publicații sunt apropiate de cercurile conservatoare iraniene, dar articolele lor nu echivalează cu un ordin militar oficial.