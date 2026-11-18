Ce se întâmplă dacă elevii primesc o alertă de cutremur pe telefoane în timpul orelor. Cum trebuie să reacționeze profesorii
O alertă de cutremur primită pe telefon în timpul orelor nu este un semnal pentru ca elevii să fugă pe holuri sau pe scări. Profesorul trebuie să coordoneze calm protejarea clasei, iar dacă începe mișcarea seismică, elevii se adăpostesc sub bănci solide și își protejează capul și ceafa. Evacuarea se face după oprirea mișcării și verificarea căilor de ieșire.
Alerta de pe telefon poate ajunge înainte, în timpul sau după cutremur
Telefoanele Android pot primi notificări prin sistemul Google de alertare seismică, disponibil și în România. Acesta folosește informații despre activitatea seismică și locația aproximativă a dispozitivului pentru a transmite avertizări în zonele vizate.
Documentația oficială Google precizează că alerta poate ajunge înainte de începerea mișcării, în timpul acesteia sau după ce s-a încheiat. Sistemul nu detectează toate cutremurele, iar estimările privind magnitudinea și intensitatea pot fi inexacte.
Prin urmare, notificarea nu oferă un interval garantat în care o clasă poate părăsi clădirea. Nici faptul că numai unii elevi au primit mesajul nu permite concluzia că pericolul există doar pentru aceștia.
Într-o asemenea situație, reacția comună a clasei trebuie să urmeze indicațiile profesorului și planul școlii. Copiii nu trebuie să ia separat decizia de a ieși din sală.
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Profesorul coordonează protejarea elevilor, fără o evacuare în grabă
Recomandările pompierilor pentru școli prevăd adăpostirea sub o bancă sau o masă solidă, departe de ferestre și de obiectele care pot cădea. Cadrele didactice coordonează acțiunile elevilor și pregătesc evacuarea în condiții de siguranță.
Aplicate situației unei avertizări pe telefon, aceste recomandări înseamnă că profesorul îndrumă elevii spre protecție, fără să îi trimită în fugă către ieșire. Verificarea notificărilor, căutarea magnitudinii sau apelurile către părinți nu trebuie să întârzie adăpostirea.
Dacă mișcarea începe, elevii rămân protejați, își acoperă capul și ceafa și ascultă instrucțiunile cadrului didactic. Nu se deplasează spre hol pentru a vedea ce fac celelalte clase.
Dacă un elev este deja pe hol, ISU Neamț recomandă ghemuirea lângă un perete interior și protejarea capului cu mâinile. Copilul trebuie să se îndepărteze de ferestre și să evite deplasarea către scări în timpul seismului.
De ce nu trebuie confundată notificarea Google cu RO-ALERT
IGSU a explicat, după cutremurul din noaptea de 18 noiembrie, că notificările Google și mesajele RO-ALERT provin din sisteme diferite. O avertizare seismică afișată de funcția Android nu este un mesaj emis de autoritățile române.
„Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite”, a transmis instituția.
Precizarea a venit după ce unele persoane au primit notificări pe telefoane, iar altele nu.
RO-ALERT nu oferă avertizare anticipată privind producerea cutremurelor. Autoritățile pot transmite ulterior mesaje dacă seismul provoacă efecte grave, pentru a comunica măsuri de protecție și alte informații necesare populației.
Profesorii trebuie, așadar, să țină cont de conținutul concret al mesajului și de situația din școală. Instrucțiunile oficiale transmise după un eveniment trebuie urmate, fără a le confunda cu estimările automate ale unei aplicații.
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Când se evacuează clasa și ce se întâmplă după ieșire
După încetarea mișcării seismice, evacuarea începe atunci când traseul poate fi folosit în siguranță. Profesorii coordonează deplasarea elevilor, fără alergare, împingeri sau întoarcerea după obiecte personale.
Clasa merge la locul de adunare stabilit prin planul școlii. Acolo, cadrele didactice verifică prezența și informează conducerea unității despre eventuale persoane lipsă sau probleme constatate.
Pregătirea pentru acest moment se face înaintea unei alerte, prin exerciții și explicarea regulilor. Părinții pot întreba școala unde este punctul de adunare și cum se comunică cu familiile după o situație de urgență, astfel încât copilul să nu plece singur pentru a-i căuta.