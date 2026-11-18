Documentația oficială Google precizează că alerta poate ajunge înainte de începerea mișcării, în timpul acesteia sau după ce s-a încheiat. Sistemul nu detectează toate cutremurele, iar estimările privind magnitudinea și intensitatea pot fi inexacte.

Prin urmare, notificarea nu oferă un interval garantat în care o clasă poate părăsi clădirea. Nici faptul că numai unii elevi au primit mesajul nu permite concluzia că pericolul există doar pentru aceștia.

Într-o asemenea situație, reacția comună a clasei trebuie să urmeze indicațiile profesorului și planul școlii. Copiii nu trebuie să ia separat decizia de a ieși din sală.

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Profesorul coordonează protejarea elevilor, fără o evacuare în grabă

Recomandările pompierilor pentru școli prevăd adăpostirea sub o bancă sau o masă solidă, departe de ferestre și de obiectele care pot cădea. Cadrele didactice coordonează acțiunile elevilor și pregătesc evacuarea în condiții de siguranță.

Aplicate situației unei avertizări pe telefon, aceste recomandări înseamnă că profesorul îndrumă elevii spre protecție, fără să îi trimită în fugă către ieșire. Verificarea notificărilor, căutarea magnitudinii sau apelurile către părinți nu trebuie să întârzie adăpostirea.

Dacă mișcarea începe, elevii rămân protejați, își acoperă capul și ceafa și ascultă instrucțiunile cadrului didactic. Nu se deplasează spre hol pentru a vedea ce fac celelalte clase.