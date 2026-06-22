Ce trebuie să faci dacă primești o amendă în străinătate. Mulți șoferi români nu cunosc procedura

În cele mai multe situații, documentele sunt trimise prin poștă și conțin informații despre abaterea constatată, valoarea amenzii, termenul de plată și modalitățile prin care sancțiunea poate fi contestată.

Primul pas: verifică atent documentele primite

Dacă primești o amendă din străinătate, este important să citești cu atenție toate documentele primite. Verifică datele personale, numărul de înmatriculare, locul și data presupusei abateri, precum și fotografiile sau dovezile anexate, dacă acestea există.

În cazul în care consideri că sancțiunea a fost aplicată eronat, nu este recomandat să ignori notificarea. Majoritatea statelor oferă posibilitatea contestării amenzii, însă doar în termenele stabilite de legislația locală. Procedura și termenul diferă de la o țară la alta.

Plata rapidă poate reduce costurile

În multe state europene există reduceri pentru plata rapidă a amenzii. Din acest motiv, este important ca șoferii să verifice termenul indicat în documentele primite.

De regulă, instrucțiunile de plată sunt incluse în notificare și pot presupune transfer bancar, plată online sau alte metode puse la dispoziție de autoritatea emitentă.

Neachitarea amenzii în termen poate conduce la majorări, penalități sau costuri administrative suplimentare. (Telefon contact)

Ce se întâmplă dacă ignori amenda

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este convingerea că o amendă primită într-o altă țară nu produce efecte după revenirea în România.