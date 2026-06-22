Ce trebuie să faci dacă primești o amendă în străinătate. Mulți șoferi români nu cunosc procedura
Tot mai mulți români aleg să călătorească cu mașina în afara țării, fie în concediu, fie în interes de serviciu. Odată cu creșterea traficului transfrontalier, a crescut și numărul amenzilor rutiere primite de șoferii români în alte state europene. În multe cazuri, sancțiunile sunt constatate prin camere automate de supraveghere sau radare fixe, iar notificările ajung acasă la câteva săptămâni sau chiar luni după producerea abaterii. Specialiștii atrag atenția că ignorarea unei amenzi primite în străinătate nu este o soluție și poate genera costuri suplimentare sau alte consecințe legale.
- Cum ajung amenzile din străinătate la șoferii români
- Primul pas: verifică atent documentele primite
- Plata rapidă poate reduce costurile
- Ce se întâmplă dacă ignori amenda
- Contestarea amenzii este posibilă în anumite situații
- Atenție la mesajele false privind amenzi rutiere
- Ce trebuie să rețină șoferii români
Cum ajung amenzile din străinătate la șoferii români
În statele membre ale Uniunii Europene există mecanisme de cooperare care permit identificarea proprietarilor vehiculelor înmatriculate în alte țări. Astfel, dacă un șofer român este surprins depășind viteza legală, trecând pe roșu sau încălcând alte reguli de circulație, autoritățile pot transmite ulterior sancțiunea la adresa proprietarului vehiculului.
În cele mai multe situații, documentele sunt trimise prin poștă și conțin informații despre abaterea constatată, valoarea amenzii, termenul de plată și modalitățile prin care sancțiunea poate fi contestată.
Primul pas: verifică atent documentele primite
Dacă primești o amendă din străinătate, este important să citești cu atenție toate documentele primite. Verifică datele personale, numărul de înmatriculare, locul și data presupusei abateri, precum și fotografiile sau dovezile anexate, dacă acestea există.
În cazul în care consideri că sancțiunea a fost aplicată eronat, nu este recomandat să ignori notificarea. Majoritatea statelor oferă posibilitatea contestării amenzii, însă doar în termenele stabilite de legislația locală. Procedura și termenul diferă de la o țară la alta.
Plata rapidă poate reduce costurile
În multe state europene există reduceri pentru plata rapidă a amenzii. Din acest motiv, este important ca șoferii să verifice termenul indicat în documentele primite.
De regulă, instrucțiunile de plată sunt incluse în notificare și pot presupune transfer bancar, plată online sau alte metode puse la dispoziție de autoritatea emitentă.
Neachitarea amenzii în termen poate conduce la majorări, penalități sau costuri administrative suplimentare. (Telefon contact)
Ce se întâmplă dacă ignori amenda
Una dintre cele mai întâlnite greșeli este convingerea că o amendă primită într-o altă țară nu produce efecte după revenirea în România.
În realitate, cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene s-a consolidat în ultimii ani, iar recuperarea sumelor datorate este mai eficientă decât în trecut.
Potrivit informațiilor privind cooperarea europeană în materie de sancțiuni financiare, anumite amenzi aplicate într-un stat membru pot ajunge să fie urmărite și prin proceduri desfășurate în România, în condițiile prevăzute de legislația privind cooperarea judiciară internațională.
Contestarea amenzii este posibilă în anumite situații
Dacă există motive întemeiate pentru care consideri că sancțiunea este incorectă, trebuie să urmezi procedura indicată de autoritatea emitentă.
Este important de reținut că regulile aplicabile sunt cele ale statului care a emis amenda și nu cele din România. Fiecare țară stabilește propriile termene, documente necesare și modalități de depunere a contestației.
De aceea, șoferii trebuie să verifice cu atenție instrucțiunile primite și să respecte termenele menționate în documentație.
Atenție la mesajele false privind amenzi rutiere
Autoritățile și specialiștii în securitate cibernetică recomandă și verificarea autenticității notificărilor primite. În ultimii ani au apărut numeroase tentative de fraudă prin SMS sau e-mail, în care utilizatorii sunt îndemnați să acceseze linkuri suspecte pentru plata unor presupuse amenzi.
Înainte de efectuarea oricărei plăți, este recomandat să verifici dacă documentul provine într-adevăr de la o instituție oficială și dacă datele de contact și conturile de plată aparțin autorității emitente.
Ce trebuie să rețină șoferii români
Primirea unei amenzi în străinătate nu trebuie tratată cu superficialitate. Verificarea documentelor, respectarea termenelor de plată și utilizarea procedurilor oficiale de contestare sunt pașii esențiali pentru evitarea unor probleme suplimentare.
În contextul colaborării dintre statele europene și al dezvoltării sistemelor automate de monitorizare a traficului, șansele ca o abatere rutieră să rămână neobservată sunt tot mai mici. Din acest motiv, șoferii români care circulă în afara țării trebuie să cunoască procedurile aplicabile și să trateze cu seriozitate orice notificare primită din partea autorităților străine.