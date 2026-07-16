S-a publicat structura anului școlar 2026-2027. Când încep cursurile și cum vor fi împărțite vacanțele. Ce schimbări apar

Calendarul anului școlar 2026-2027

Perioada Activitate 7 septembrie – 23 octombrie 2026 Modulul 1 24 octombrie – 1 noiembrie 2026 Vacanță 2 noiembrie – 18 decembrie 2026 Modulul 2 19 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 Vacanța de iarnă 11 ianuarie 2027 – începutul vacanței mobile Modulul 3 O săptămână în perioada 9 februarie – 1 martie 2027 Vacanța mobilă, stabilită de inspectoratele școlare După vacanța mobilă – 2 aprilie 2027 Modulul 4 3 aprilie – 13 aprilie 2027 Vacanța de Paște 14 aprilie – 18 iunie 2027 Modulul 5 19 iunie – 5 septembrie 2027 Vacanța de vară

Din punct de vedere administrativ, anul școlar se desfășoară în intervalul 1 septembrie 2026 – 31 august 2027 și cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.

Calendarul oficial este următorul:

În timpul anului școlar, fiecare unitate de învățământ va stabili perioada în care va organiza programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, acestea urmând să se desfășoare în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Cine termină școala mai devreme

Nu toți elevii vor avea același calendar.

Elevii din clasele a XII-a, învățământ de zi, precum și cei din clasa a XIII-a seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni, pentru a avea timp să se pregătească pentru examenul de Bacalaureat.

Elevii de clasa a VIII-a vor termina școala pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri, înaintea Evaluării Naționale.

În schimb, elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional vor avea un an școlar mai lung, de 37 de săptămâni, cursurile urmând să se încheie pe 25 iunie 2027.