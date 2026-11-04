Cât vor plăti bucureștenii pentru impozite și parcări în 2027. Primăria a anunțat ce se schimbă

„Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte”, a anunțat PMB pe Facebook.

Pentru aplicarea măsurii, municipalitatea a pus în dezbatere publică un proiect privind nivelurile impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2027. Potrivit anunțului transmis de primărie, documentul urmează să intre la vot în ședința Consiliului General din 12 noiembrie.

În acest moment, menținerea nivelurilor este propunerea administrației Capitalei. Hotărârea Consiliului General va stabili forma aprobată pentru anul viitor.

Cât ar costa parcarea de reședință în 2027

Pentru bucureștenii care au un loc de parcare de reședință, păstrarea nivelului din 2026 înseamnă tarife anuale diferențiate în funcție de zona fiscală. Valorile actuale sunt cuprinse între 397 și 796 de lei pe an pentru un vehicul.

Tarifele pentru 2026 sunt publicate de administrațiile locale în baza Hotărârii Consiliului General nr. 514/2025. Dacă propunerea anunțată de PMB este aprobată fără modificarea acestor niveluri, sumele de referință pentru 2027 ar fi următoarele.

Diferența dintre zona A și zona D este de 399 de lei pe an. Pentru a identifica suma corespunzătoare locului tău, trebuie verificată încadrarea acestuia în zona fiscală și documentele emise de administrația care gestionează parcarea.

Anunțul PMB se referă explicit la parcările de reședință. Aceste tarife anuale nu trebuie confundate cu plata pe oră pentru parcările publice sau cu abonamentele aferente acestora.