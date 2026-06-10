Vești bune pentru cei care zboară de pe Otopeni. Schimbările care promit să reducă aglomerația
Pe măsură ce sezonul vacanțelor se apropie, tot mai mulți pasageri tranzitează Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Creșterea traficului aerian vine însă la pachet cu provocări pentru călători, în special în zonele unde sunt în desfășurare lucrări de modernizare. Timpul de așteptare pentru recuperarea bagajelor este mai mare în anumite intervale, iar modificările din zona parcărilor au schimbat traseele obișnuite ale celor care sosesc pe aeroport. În același timp, reprezentanții aeroportului anunță proiecte care ar urma să îmbunătățească fluxul de pasageri și să reducă aglomerația în perioadele cele mai încărcate.
Așteptări mai lungi pentru recuperarea bagajelor
Una dintre situațiile semnalate de pasageri în această perioadă este legată de timpul necesar pentru recuperarea bagajelor după aterizare. În unele cazuri, cei care ajung la Otopeni spun că au fost nevoiți să aștepte aproximativ 30 de minute până la apariția bagajelor pe bandă, mai mult decât erau obișnuiți în trecut.
O femeie aflată în terminalul Sosiri a explicat că durata așteptării poate deveni dificilă atunci când pasagerii vin din mai multe destinații.
„Cam 30 de minute, mi se pare un pic cam mult. E cam greu dacă venim din mai multe destinații. Au fost din America, din Suedia, din Anglia”, a declarat aceasta, potrivit Știrile ProTV.
O experiență asemănătoare a fost relatată și de o tânără care a observat că timpul de așteptare a crescut față de alte călătorii.
„Față de obicei, am așteptat un pic mai mult. Jumătate de oră”, a spus aceasta.
În contextul creșterii numărului de pasageri și al lucrărilor aflate în desfășurare, zona de recuperare a bagajelor este una dintre cele în care efectele traficului intens se resimt cel mai puternic.
Lucrările din aeroport schimbă traseele călătorilor
Pe lângă timpul petrecut în terminal, unii pasageri trebuie să parcurgă și distanțe mai mari pentru a ajunge la mașini după sosire. Parcarea din zona Sosiri se află în reparații, iar această situație modifică traseele obișnuite ale călătorilor și ale celor care vin să îi preia.
În același timp, parcarea de la Plecări este frecvent ocupată de mașinile care aduc sau preiau pasageri, ceea ce contribuie la aglomerarea zonei. Pentru familiile care călătoresc cu copii, șantierele și traficul intens pot crea un disconfort suplimentar.
„Am văzut că este destul de mult trafic. Trafic, șantier, mai ales cu copii. Am avut, de fapt, neplăcerea ca bebelușul să plângă din cauza zgomotului”, a povestit un bărbat.
Un alt călător consideră că lucrările durează prea mult și afectează experiența celor care folosesc frecvent aeroportul.
„Lucrările deranjează și țin cam mult, din punctul meu de vedere. Călătoresc destul de mult, cam în fiecare an, și tot timpul e ceva”, a afirmat acesta.
Unii pasageri consideră modernizările necesare
Chiar dacă șantierele creează inconveniente temporare, există și călători care privesc lucrările ca pe o investiție necesară pentru dezvoltarea aeroportului. Aceștia consideră că modernizările sunt normale într-un aeroport cu trafic ridicat și că rezultatele vor fi vizibile în timp.
O tânără care a tranzitat recent aeroportul a comparat situația cu experiența avută în Franța și spune că schimbările de la Otopeni sunt vizibile.
„Am fost anul trecut în Franța și tot așa era, deci, sincer, cred că au avansat destul de mult și chiar îmi place ce au făcut”, a declarat aceasta.
În contextul creșterii constante a numărului de zboruri, reprezentanții aeroportului susțin că investițiile aflate în derulare sunt menite să răspundă nevoilor tot mai mari ale pasagerilor.
Sistem nou pentru coordonarea zborurilor și reducerea aglomerației
Pe lângă lucrările deja vizibile, Aeroportul Henri Coandă pregătește și alte schimbări care ar urma să simplifice experiența pasagerilor. Una dintre măsurile anunțate este introducerea unui sistem care va afișa timpul estimat de așteptare pentru recuperarea bagajelor, oferind astfel informații mai clare celor care sosesc.
Totodată, de la finalul lunii octombrie va fi implementat un nou sistem de coordonare a zborurilor. Prin acest mecanism, fiecare companie aeriană va trebui să primească aprobare pentru o anumită oră de decolare sau aterizare, astfel încât traficul să fie distribuit mai uniform pe parcursul zilei.
Potrivit explicațiilor prezentate, măsura va permite adaptarea numărului de zboruri la capacitatea aeroportului și va contribui la reducerea aglomerației din intervalele cele mai încărcate.
Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, a explicat efectele așteptate ale noului sistem:
„Acestea se echilibrează pe parcursul zilei. Nu vor mai fi vârfuri de trafic și nu vor mai exista întârzieri ale zborurilor. Oamenii nu vor mai aștepta la bagaje și nu vor mai fi aglomerări la porțile de îmbarcare”.
Necesitatea unor astfel de măsuri este evidențiată și de volumul mare de operațiuni desfășurate pe aeroport. În 2025, Aeroportul Henri Coandă a gestionat aproximativ 127.700 de aterizări și decolări.