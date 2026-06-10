Vești bune pentru cei care zboară de pe Otopeni. Schimbările care promit să reducă aglomerația

O femeie aflată în terminalul Sosiri a explicat că durata așteptării poate deveni dificilă atunci când pasagerii vin din mai multe destinații.

„Cam 30 de minute, mi se pare un pic cam mult. E cam greu dacă venim din mai multe destinații. Au fost din America, din Suedia, din Anglia”, a declarat aceasta, potrivit Știrile ProTV.

O experiență asemănătoare a fost relatată și de o tânără care a observat că timpul de așteptare a crescut față de alte călătorii.

„Față de obicei, am așteptat un pic mai mult. Jumătate de oră”, a spus aceasta.

În contextul creșterii numărului de pasageri și al lucrărilor aflate în desfășurare, zona de recuperare a bagajelor este una dintre cele în care efectele traficului intens se resimt cel mai puternic.

Lucrările din aeroport schimbă traseele călătorilor

Pe lângă timpul petrecut în terminal, unii pasageri trebuie să parcurgă și distanțe mai mari pentru a ajunge la mașini după sosire. Parcarea din zona Sosiri se află în reparații, iar această situație modifică traseele obișnuite ale călătorilor și ale celor care vin să îi preia.

În același timp, parcarea de la Plecări este frecvent ocupată de mașinile care aduc sau preiau pasageri, ceea ce contribuie la aglomerarea zonei. Pentru familiile care călătoresc cu copii, șantierele și traficul intens pot crea un disconfort suplimentar.

„Am văzut că este destul de mult trafic. Trafic, șantier, mai ales cu copii. Am avut, de fapt, neplăcerea ca bebelușul să plângă din cauza zgomotului”, a povestit un bărbat.

Un alt călător consideră că lucrările durează prea mult și afectează experiența celor care folosesc frecvent aeroportul.

„Lucrările deranjează și țin cam mult, din punctul meu de vedere. Călătoresc destul de mult, cam în fiecare an, și tot timpul e ceva”, a afirmat acesta.

Unii pasageri consideră modernizările necesare

Chiar dacă șantierele creează inconveniente temporare, există și călători care privesc lucrările ca pe o investiție necesară pentru dezvoltarea aeroportului. Aceștia consideră că modernizările sunt normale într-un aeroport cu trafic ridicat și că rezultatele vor fi vizibile în timp.