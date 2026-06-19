Ce salariu are Dominic Fritz. Primarul Timișoarei contestă decizia care îi interzice candidatura până în 2030

Fritz susține că situația are la bază semnarea, la începutul mandatului său, a unui document referitor la un Plan Urbanistic Zonal elaborat înainte ca el să preia funcția de primar. El consideră că decizia este nedreaptă și afirmă că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a-și apăra drepturile.

„Drumul nostru nu se oprește la o sentință pe care o consider nedreaptă. Viitorul se decide prin votul cetățenilor și prin încrederea oamenilor pentru care muncim în fiecare zi”, a declarat liderul USR.

Ce sancțiuni riscă primarul Timișoarei

Deși nu își pierde mandatul de edil, Dominic Fritz va suporta consecințele administrative ale hotărârii definitive.

Potrivit prevederilor din Codul Administrativ și ghidurilor elaborate de ANI, un ales local găsit în conflict de interese administrativ poate fi sancționat cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de până la șase luni. În plus, acesta poate primi o interdicție de a ocupa funcții publice eligibile timp de trei ani după încheierea mandatului aflat în desfășurare.

În cazul lui Dominic Fritz, această interdicție ar produce efecte exact în perioada alegerilor din 2028 și 2030, motiv pentru care edilul consideră că decizia are implicații politice majore.

Cât câștigă Dominic Fritz

Conform celei mai recente declarații de avere, Dominic Fritz se află printre primarii marilor municipii cu venituri relativ reduse raportate la funcțiile ocupate. Acesta a declarat venituri de 203.652 de lei pe an din funcția de primar al Timișoarei, ceea ce înseamnă aproximativ 16.971 de lei pe lună.

Dacă sancțiunea privind conflictul de interese va fi pusă în aplicare de către Prefectura Timiș, indemnizația sa ar putea fi redusă cu 10% pentru o perioadă de până la șase luni, ceea ce ar însemna o diminuare de aproape 1.700 de lei lunar din venitul actual.

Yiran Lin câștigă mai mult decât primarul

Din punct de vedere financiar, principalul venit al familiei provine însă de la Yiran Lin, soția lui Dominic Fritz. Aceasta este diplomat în cadrul Organizației Națiunilor Unite și a activat de-a lungul timpului în mai multe misiuni internaționale. Potrivit declarațiilor de avere, Yiran Lin obține aproximativ 11.000 de dolari pe lună, ceea ce înseamnă circa 132.000 de dolari anual.