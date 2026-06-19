Ce salariu are Dominic Fritz. Primarul Timișoarei contestă decizia care îi interzice candidatura până în 2030
Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și președintele USR, traversează una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa politică, după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), iar decizia instanței îi poate aduce atât o reducere a indemnizației de primar, cât și o interdicție de a candida pentru funcții publice până în anul 2030. În paralel, atenția publică s-a îndreptat și către situația financiară a familiei sale, în special către veniturile declarate de soția sa, Yiran Lin, diplomat în cadrul Organizației Națiunilor Unite.
Dominic Fritz va contesta decizia la CEDO
Președintele USR a anunțat că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care confirmă raportul ANI privind existența unui conflict de interese administrativ. Potrivit comunicatului transmis de partid, sancțiunea nu reprezintă o condamnare penală și nu conduce automat la pierderea mandatului de primar al Timișoarei.
Fritz susține că situația are la bază semnarea, la începutul mandatului său, a unui document referitor la un Plan Urbanistic Zonal elaborat înainte ca el să preia funcția de primar. El consideră că decizia este nedreaptă și afirmă că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a-și apăra drepturile.
„Drumul nostru nu se oprește la o sentință pe care o consider nedreaptă. Viitorul se decide prin votul cetățenilor și prin încrederea oamenilor pentru care muncim în fiecare zi”, a declarat liderul USR.
Ce sancțiuni riscă primarul Timișoarei
Deși nu își pierde mandatul de edil, Dominic Fritz va suporta consecințele administrative ale hotărârii definitive.
Potrivit prevederilor din Codul Administrativ și ghidurilor elaborate de ANI, un ales local găsit în conflict de interese administrativ poate fi sancționat cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de până la șase luni. În plus, acesta poate primi o interdicție de a ocupa funcții publice eligibile timp de trei ani după încheierea mandatului aflat în desfășurare.
În cazul lui Dominic Fritz, această interdicție ar produce efecte exact în perioada alegerilor din 2028 și 2030, motiv pentru care edilul consideră că decizia are implicații politice majore.
Cât câștigă Dominic Fritz
Conform celei mai recente declarații de avere, Dominic Fritz se află printre primarii marilor municipii cu venituri relativ reduse raportate la funcțiile ocupate. Acesta a declarat venituri de 203.652 de lei pe an din funcția de primar al Timișoarei, ceea ce înseamnă aproximativ 16.971 de lei pe lună.
Dacă sancțiunea privind conflictul de interese va fi pusă în aplicare de către Prefectura Timiș, indemnizația sa ar putea fi redusă cu 10% pentru o perioadă de până la șase luni, ceea ce ar însemna o diminuare de aproape 1.700 de lei lunar din venitul actual.
Yiran Lin câștigă mai mult decât primarul
Din punct de vedere financiar, principalul venit al familiei provine însă de la Yiran Lin, soția lui Dominic Fritz. Aceasta este diplomat în cadrul Organizației Națiunilor Unite și a activat de-a lungul timpului în mai multe misiuni internaționale. Potrivit declarațiilor de avere, Yiran Lin obține aproximativ 11.000 de dolari pe lună, ceea ce înseamnă circa 132.000 de dolari anual.
În anul 2021, ea a beneficiat și de o donație de 83.000 de euro din partea părinților săi, bani care au contribuit la achiziționarea unei locuințe în Timișoara.
Casa de aproape 300.000 de euro a familiei Fritz
Familia Fritz a cumpărat în 2021 o proprietate situată pe strada Eneas din Timișoara, formată dintr-un teren de 732 de metri pătrați și o vilă, valoarea totală a tranzacției fiind de 279.000 de euro. Potrivit documentelor prezentate în investigațiile de presă, întreaga sumă a fost achitată din conturile bancare ale lui Yiran Lin.
Structura juridică a achiziției a fost determinată de legislația românească. Fiind cetățean chinez, Yiran Lin nu poate deține terenuri în România, motiv pentru care terenul a fost trecut pe numele lui Dominic Fritz, în timp ce aceasta a devenit proprietara construcției și a primit un drept de superficie asupra terenului pentru 99 de ani.
O nouă investigație ANI
Pe lângă dosarul privind conflictul de interese, surse citate în presă susțin că ANI ar desfășura și verificări referitoare la averea lui Dominic Fritz și la modul în care a fost realizată tranzacția imobiliară din 2021.
Până în prezent, Agenția Națională de Integritate nu a prezentat un punct de vedere oficial privind existența sau obiectul exact al acestor verificări. În același timp, primarul Timișoarei a respins acuzațiile apărute în spațiul public și susține că toate informațiile privind achiziția imobilului au fost declarate conform legii.
În perioada următoare, atenția se va concentra atât asupra demersului anunțat de Dominic Fritz la CEDO, cât și asupra modului în care vor fi aplicate sancțiunile administrative rezultate în urma deciziei definitive a instanței.