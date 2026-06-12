Ce să faci dacă ai vecini gălăgioși la hotel. Sfaturile unui manager hotelier pentru a evita conflictele
O vacanță sau o călătorie de afaceri poate deveni rapid neplăcută atunci când liniștea este întreruptă de vecini zgomotoși. Fie că este vorba despre televizoare date prea tare, petreceri, certuri, copii care aleargă pe holuri sau uși trântite la ore târzii, mulți turiști s-au confruntat măcar o dată cu această situație.
Jacqueline Whitmore, expertă în etichetă și fondatoarea The Protocol School of Palm Beach, spune că întâlnește frecvent astfel de probleme în timpul călătoriilor sale. Din acest motiv, nu pleacă niciodată fără dopuri de urechi și un aparat care produce zgomot alb.
„Cei mai frecvenți vinovați sunt copiii zgomotoși, discuțiile purtate pe un ton ridicat, certurile, televizoarele date tare, petrecerile, vecinii aflați sub influența alcoolului și persoanele care trântesc ușile fără să își dea seama cât de mult zgomot fac”, explică aceasta.
Nu încerca să rezolvi singur problema
Atunci când zgomotul persistă, primul impuls al multor turiști este să meargă direct la ușa vecinilor și să le ceară să facă liniște.
Jelle Vandenbroucke, director general al hotelului JW Marriott Houston Downtown, spune însă că această abordare poate transforma rapid o situație neplăcută într-un conflict.
„Un turist frustrat bate la ușa camerei vecine și încearcă să rezolve problema direct. Uneori, una dintre părți a consumat alcool, iar nervii sunt deja întinși la maximum. O cerere politicoasă se poate transforma rapid într-o ceartă”, explică acesta.
În unele cazuri, situația poate escalada atât de mult încât personalul de securitate este nevoit să intervină.
Sună la recepție și lasă personalul hotelului să gestioneze situația
Specialiștii recomandă ca, în majoritatea cazurilor, problema să fie semnalată recepției.
Personalul hotelului este instruit să gestioneze astfel de situații discret și profesionist, fără a crea tensiuni suplimentare între oaspeți.
Managerul hotelier recomandă o formulare simplă și politicoasă:
„Bună ziua, sunt din camera X. Există mult zgomot într-una dintre camerele din apropiere. Situația durează de aproximativ X minute și îmi este dificil să mă odihnesc. Mă puteți ajuta, vă rog?”
În funcție de situație, personalul poate contacta oaspeții respectivi sau poate oferi o altă cameră dacă problema persistă.
Nu răspunde cu și mai mult zgomot
Deși poate fi tentant să pornești televizorul la volum maxim, să bați în pereți sau să trântești ușile la rândul tău, experții spun că aceasta este una dintre cele mai proaste soluții.
„În astfel de situații apare un efect de domino. Sunt deranjați și alți oaspeți, hotelul primește mai multe reclamații și devine dificil de stabilit de unde a pornit problema”, explică Vandenbroucke.
În loc să rezolve situația, represaliile o pot agrava.
Fii și tu un vecin bun
Specialiștii amintesc că zgomotul se propagă mai ușor decât își imaginează mulți oameni, mai ales în spațiile comune ale hotelurilor.
Nu doar noaptea este important să fii atent la nivelul de zgomot. Alți turiști pot dormi, lucra sau încerca să se adapteze unui alt fus orar.
Este recomandat să menții un volum redus la televizor și la muzică, să eviți convorbirile pe speaker, să limitezi întâlnirile zgomotoase târzii și să închizi ușile cu grijă.
„Încearcă să fii vecinul pe care ți-ai dori să îl ai în camera alăturată. Respectul reciproc este cel care face ca o ședere la hotel să fie relaxantă și plăcută pentru toată lumea”, concluzionează managerul hotelier.