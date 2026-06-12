Ce să faci dacă ai vecini gălăgioși la hotel. Sfaturile unui manager hotelier pentru a evita conflictele

„Cei mai frecvenți vinovați sunt copiii zgomotoși, discuțiile purtate pe un ton ridicat, certurile, televizoarele date tare, petrecerile, vecinii aflați sub influența alcoolului și persoanele care trântesc ușile fără să își dea seama cât de mult zgomot fac”, explică aceasta.

Nu încerca să rezolvi singur problema

Atunci când zgomotul persistă, primul impuls al multor turiști este să meargă direct la ușa vecinilor și să le ceară să facă liniște.

Jelle Vandenbroucke, director general al hotelului JW Marriott Houston Downtown, spune însă că această abordare poate transforma rapid o situație neplăcută într-un conflict.

„Un turist frustrat bate la ușa camerei vecine și încearcă să rezolve problema direct. Uneori, una dintre părți a consumat alcool, iar nervii sunt deja întinși la maximum. O cerere politicoasă se poate transforma rapid într-o ceartă”, explică acesta.

În unele cazuri, situația poate escalada atât de mult încât personalul de securitate este nevoit să intervină.

Sună la recepție și lasă personalul hotelului să gestioneze situația

Specialiștii recomandă ca, în majoritatea cazurilor, problema să fie semnalată recepției.

Personalul hotelului este instruit să gestioneze astfel de situații discret și profesionist, fără a crea tensiuni suplimentare între oaspeți.

Managerul hotelier recomandă o formulare simplă și politicoasă:

„Bună ziua, sunt din camera X. Există mult zgomot într-una dintre camerele din apropiere. Situația durează de aproximativ X minute și îmi este dificil să mă odihnesc. Mă puteți ajuta, vă rog?”

În funcție de situație, personalul poate contacta oaspeții respectivi sau poate oferi o altă cameră dacă problema persistă.