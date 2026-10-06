Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil

„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci”, a declarat fostul președinte la Digi24.

Potrivit acestuia, aplicarea noii legi a avut un efect considerabil asupra venitului său.

„Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor”, a explicat Băsescu. El a precizat că majorarea i se pare foarte rapidă și a pus sub semnul întrebării dimensiunea transferului de resurse către sistemul de pensii.

De la 2.950 de lei, la 11.000 de lei

Evoluția este considerabilă dacă sunt comparate cele două momente. Traian Băsescu spune că a pornit de la 2.950 de lei în noiembrie 2014 și a ajuns la aproximativ 11.000 de lei în 2026.

Asta înseamnă o diferență de aproximativ 8.050 de lei pe lună, însă nu întreaga creștere provine din ultima recalculare. Din declarațiile sale rezultă că aproximativ 6.000 de lei au venit în urma noii legi, iar restul creșterii s-a acumulat anterior, inclusiv prin indexări.

În 2026, pensiile din sistemul public sunt calculate pe baza numărului total de puncte acumulate și a valorii punctului de referință, menținută la 81 de lei. Noua formulă acordă și puncte de stabilitate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani. Traian Băsescu a invocat în acest context cei 44 de ani de activitate profesională și a spus că suma inițială de la pensionare i s-a părut prea mică.

Ce spune despre pensia pe care o primește

Fostul președinte susține că pensia sa este una contributivă, nu o pensie specială.

„Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc”, a declarat acesta.

Băsescu a amintit că, înainte de a ajunge la Cotroceni, a avut o carieră îndelungată. A fost comandant de navă, ministru al Transporturilor și primar general al Capitalei, iar între 2004 și 2014 a ocupat funcția de președinte al României.

În trecut, el compara pensia sa inițială cu pensiile speciale și susținea că era anormal ca după o asemenea carieră să primească mai puțin decât persoane beneficiare ale unor sisteme speciale.