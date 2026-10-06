Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil
Veniturile foștilor președinți ai României continuă să stârnească interes, mai ales în contextul discuțiilor despre pensii și cheltuielile suportate de stat. Traian Băsescu a dezvăluit în 2026 cât primește din sistemul public de pensii și cum a evoluat suma de când s-a pensionat. Fostul șef al statului spune că are în prezent o pensie de aproximativ 11.000 de lei, după ce în noiembrie 2014 ieșise la pensie cu numai 2.950 de lei.
Cât este pensia lui Traian Băsescu
Traian Băsescu a explicat că suma primită din pensie a crescut în timp atât în urma indexărilor, cât mai ales după recalcularea făcută în baza noii legi a pensiilor.
„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci”, a declarat fostul președinte la Digi24.
Potrivit acestuia, aplicarea noii legi a avut un efect considerabil asupra venitului său.
„Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor”, a explicat Băsescu. El a precizat că majorarea i se pare foarte rapidă și a pus sub semnul întrebării dimensiunea transferului de resurse către sistemul de pensii.
De la 2.950 de lei, la 11.000 de lei
Evoluția este considerabilă dacă sunt comparate cele două momente. Traian Băsescu spune că a pornit de la 2.950 de lei în noiembrie 2014 și a ajuns la aproximativ 11.000 de lei în 2026.
Asta înseamnă o diferență de aproximativ 8.050 de lei pe lună, însă nu întreaga creștere provine din ultima recalculare. Din declarațiile sale rezultă că aproximativ 6.000 de lei au venit în urma noii legi, iar restul creșterii s-a acumulat anterior, inclusiv prin indexări.
În 2026, pensiile din sistemul public sunt calculate pe baza numărului total de puncte acumulate și a valorii punctului de referință, menținută la 81 de lei. Noua formulă acordă și puncte de stabilitate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani. Traian Băsescu a invocat în acest context cei 44 de ani de activitate profesională și a spus că suma inițială de la pensionare i s-a părut prea mică.
Ce spune despre pensia pe care o primește
Fostul președinte susține că pensia sa este una contributivă, nu o pensie specială.
„Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc”, a declarat acesta.
Băsescu a amintit că, înainte de a ajunge la Cotroceni, a avut o carieră îndelungată. A fost comandant de navă, ministru al Transporturilor și primar general al Capitalei, iar între 2004 și 2014 a ocupat funcția de președinte al României.
În trecut, el compara pensia sa inițială cu pensiile speciale și susținea că era anormal ca după o asemenea carieră să primească mai puțin decât persoane beneficiare ale unor sisteme speciale.
Pensia nu este singurul drept financiar al unui fost președinte
Pensia din sistemul public nu trebuie confundată cu indemnizația acordată foștilor șefi de stat în baza statutului acestora. În ianuarie 2026, Curtea de Apel București a decis în primă instanță că Traian Băsescu are de recuperat peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizația netă de fost șef al statului pentru perioada 23 martie 2022 – 31 iulie 2025. Hotărârea relatată la acel moment nu era definitivă.
Prin urmare, suma de 11.000 de lei despre care a vorbit Băsescu reprezintă pensia sa și nu trebuie prezentată drept totalul tuturor drepturilor sau veniturilor pe care le poate avea ca fost președinte.
Problemele de sănătate din ultimii ani
La unele dintre aparițiile publice recente, schimbările fizice ale fostului președinte au atras atenția, însă aspectul său nu permite concluzii medicale. Cert este că Băsescu a avut în ultimii ani probleme de sănătate documentate public.
În iunie 2025, acesta a fost supus unei intervenții cardiace programate într-o clinică din Paris, după apariția unor probleme la stenturile montate anterior. Potrivit informațiilor publicate atunci, intervenția a avut caracter preventiv, iar starea sa după operație era bună. Cu un an înainte, fostul președinte fusese internat la Spitalul Militar din București cu o viroză pulmonară.
La 74 de ani, Traian Băsescu continuă să aibă apariții publice și să comenteze teme politice și economice. Iar pensia sa de aproximativ 11.000 de lei arată cât de mult poate modifica noua formulă cuantumul în cazul unei persoane cu o carieră contributivă îndelungată și venituri diferite de-a lungul a peste patru decenii.