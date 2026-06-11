Ce pensie încasează Klaus Iohannis în 2026. Cât este indemnizaţia de fost președinte al României

Actul normativ stabilește că foștii președinți primesc pe durata vieții o indemnizație lunară egală cu 75% din indemnizația acordată președintelui aflat în funcție. În cazul lui Klaus Iohannis, suma depășește în prezent 11.000 de lei pe lună, ceea ce îl transformă în fostul președinte cu cea mai mare indemnizație acordată până acum în România.

Pe lângă acest venit, legea îi oferă și alte beneficii, printre care folosirea gratuită a unei locuințe de protocol, un cabinet de lucru cu personal propriu, format dintr-un consilier și un secretar, servicii de pază și protecție asigurate de Serviciul de Protecție și Pază, precum și utilizarea unui autoturism pus la dispoziție de stat.

Iohannis primește și pensia obținută ca profesor

Înainte de a intra în politică, Klaus Iohannis a fost profesor de fizică la Sibiu. Acesta a predat în perioada 1988-1997, după care a devenit inspector școlar general, iar ulterior a intrat în administrația publică locală, ocupând funcția de primar al municipiului Sibiu timp de aproape 14 ani.

După împlinirea vârstei legale de pensionare, fostul președinte a solicitat pensionarea din sistemul de învățământ, unde figura în continuare ca titular la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, pensia sa pentru limită de vârstă este estimată la aproximativ 8.500 de lei lunar, după o carieră care însumează peste patru decenii de activitate.

Ce salariu avea Iohannis la Cotroceni

Ultima declarație de avere depusă în perioada în care ocupa funcția de președinte arată că Klaus Iohannis încasa un salariu anual net care echivala cu aproximativ 15.562 de lei pe lună. La cursul de schimb din acel moment, venitul său era de aproximativ 3.100 de euro lunar, respectiv aproape 37.000 de euro pe an.

Pe lângă salariul de la Cotroceni, familia Iohannis a obținut constant venituri din închirierea proprietăților deținute în Sibiu.