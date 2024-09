REVIEW Philips 27B1U5601H, un monitor de business care îți face viața mai ușoară și te scapă de cabluri. Soluția all-in-one pentru nevoile tale de productivitate la birou

Numărul celor care lucrează la birou a explodat în ultimele decenii și chiar și meserii care până de curând nu aveau treabă cu calculatorul, acum implică interacțiunea cu un PC sau ecran sensibil la atingere care ascunde în spate un computer. Având în vedere riscurile de sănătate, pe lângă oboseală suplimentară, derivate din utilizarea unui monitor de slabă calitate, niciodată nu a fost mai important să investești într-unul de bună calitate precum Philips 27B1U5601H.

În condiții uzuale, dacă îți iei un desktop sau vrei să-ți extinzi spațiul de lucru de la laptop, de multe ori te arunci la cel mai ieftin monitor cu diagonala dorită care se încadrează în bugetul tău. Dacă faci însă un efort de cercetare pe subiect și iei în calcul cât de multe ore petreci pe zi cu ochii lipiți de noua ta investiție, s-ar putea să nu dureze mult până să-ți dai seama că acel mod de lucru este greșit, defectuos și, pe termen lung, s-ar putea să te coste mai scump decât ai crede.

Monitoarele bune sau premium au evoluat foarte mult în ultimii ani, sunt semnificativ mai deștepte și, dincolo de faptul că îți protejează ochii și emit o cantitate mai mică de lumină albastră, pentru a te ajuta să te odihnești seara, includ o conectică mai amplă și o serie stufoasă de alte funcții utile. Un exponent foarte bun al acestei generații de ecrane este Philips 27B1U5601H din seria 5000 a monitoarelor de business ale producătorului, unde primele două cifre dau diagonala, 27 de inci sau aproximativ 68,5 centimetri. Acestea este genul de ecran cu viață lungă, partenerul ideal atât pentru un desktop, cât și pentru un laptop sau amândouă. Nu de alta, dar opțiunile de conectivitate sunt atât de stufoase încât merge de minune în tandem cu orice tip de sistem, chiar și mai multe deodată.

REVIEW Philips 27B1U5601H – specificații tehnice

După cum am menționat și mai sus, acest model de business de la Philips are o conectică generoasă. Mai mult decât stufoșenia de porturi utile m-a încântat însă numărul de cabluri din cutie. Pe lângă un HDMI și DisplayPort, ai un cablu USB Type-C de ultimă generație, USB 3.2 Gen2 care funcționează perfect atât pentru transferul de semnal video, cât și de date. Acesta din urmă este soluția perfectă dacă vrei să profiți la maxim de HUB-ul USB din acest monitor, pe lângă camera web cu support pentru autentificare prin Windows Hello, difuzoare stereo și microfon cu anularea zgomotului de fond. Să începem însă cu începutul.

Philips 27B1U5601H este un monitor premium de 27 de inci care impresionează prin specificațiile sale tehnice avansate și versatilitatea oferită într-o varietate mare de scenarii de utilizare. Cu o rezoluție nativă de 2560 x 1440 pixeli și un raport de aspect de 16:9, acesta asigură o claritate excelentă a imaginii și culori vibrante datorită tehnologiei IPS și unei acoperiri de 101% a spectrului sRGB. De asemenea, suportă o luminozitate maximă de 350 cd/m² și un contrast tipic de 1000:1, oferind detalii precise chiar și în medii bine iluminate. SmartImage, tehnologia proprie Philips, optimizează automat setările ecranului în funcție de conținutul afișat, asigurând o experiență vizuală impecabilă.

Monitorul se remarcă și prin conectivitatea sa extinsă. Este echipat cu multiple opțiuni de intrare și ieșire, inclusiv HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 și un port USB-C care oferă suport pentru transmisia de date, semnal video și alimentare de până la 100 W. Acest lucru îl face ideal pentru utilizatorii care doresc să conecteze și să alimenteze un laptop sau alte dispozitive direct prin monitor. În plus, monitorul are un hub USB integrat cu patru porturi USB-A și un port USB-C suplimentar pentru transfer rapid de date, făcându-l o soluție centralizată excelentă pentru birouri moderne. Eu, de exemplu, l-am ținut conectat la un MacBook Pro de 14 inci și a fost o bucurie ca printr-un singur cablu USB Type C să se realizeze atât alimentarea cu energie a laptopului, cât și transferul de conținut video către panou, pe lângă facilitarea interacțiunii cu o serie generoasă de periferice.

În contextul în care tot mai multe laptopuri vin fără mufă de rețea, s-ar putea să-ți facă viața mai ușoară prezența unui port Gigabit Ethernet în monitor, de care, la fel ca în cazul camerei web și a celor două difuzoare stereo de 5W fiecare, poți profita printr-o singură conexiune USB Type-C.

Funcțiile de ergonomie ale Philips 27B1U5601H sunt, de asemenea, notabile. Monitorul dispune de un stand complet ajustabil, cu opțiuni de înclinare (-5°/30°), pivotare (90°) și ajustare pe înălțime (până la 150 mm), asigurând un confort maxim pentru utilizatori în timpul sesiunilor prelungite de lucru. În mod previzibil, nu lipsește nici suportul pentru VESA 100 x 100 mm, dacă vrei să-i înlocuiești piciorul inclus în pachet cu un suport de perete sau orice alt fel de stand. De asemenea, monitorul este echipat cu o cameră pop-up de 5 MP, compatibilă cu Windows Hello, ceea ce simplifică autentificarea securizată și conferă un plus de utilitate în contextul telemuncii. Faptul că o poți ascunde în ecran în orice moment apăsând fizic pe ea îți conferă un plus de confort psihologic în fața eventualelor atacuri cibernetice, mai ales că, la fel de ușor, o poți reactiva.

Pe partea de sustenabilitate, monitorul beneficiază de certificări TCO și EPEAT, fiind construit din 85% plastic reciclat și având un consum redus de energie datorită funcțiilor PowerSensor și LightSensor. Aceste funcții detectează prezența utilizatorului și ajustarea luminozității în funcție de iluminarea ambientală, reducând astfel consumul de energie. Această atenție la detaliile de mediu face din Philips 27B1U5601H nu doar un monitor performant, ci și o alegere prietenoasă cu mediul.

REVIEW Philips 27B1U5601H – experiență de utilizare și concluzie

Dacă obișnuiești să îți conectezi laptopul la un monitor pentru un spațiu mai generos de lucru și al tău notebook se alimentează prin USB Type-C, indiferent dacă este vorba de MacBook sau PC, acest monitor este perfect. Nu doar că îți încarcă sistemul portabil cu energie electrică, dar îți oferă acces facil și la serie stufoasă de opțiuni de conectivitate. În plus, dacă îți conectezi direct la monitor două PC-uri sau un PC și un Mac, le poți vedea pe amândouă pe ecran în același timp. Mai mult decât atât, cu un mouse și o tastatură conectate la monitor nu la laptop sau desktop, poți folosi acest model de la Philips ca un KVM (Keyboard, Video, Mouse). Practic, poți controla complet două sisteme fără să muți vreun cablu sau să stai după el. Este suficient să apeși pe un buton.

În ceea ce privește experiența de utilizare, monitorul se vede impecabil. Acuratețea cromatică este foarte bună, aspect certificat și de abilitatea de a afișa 101% din spectrul sRGB. Unghiurile de vizibilitate sunt impecabile, fără variații de culoare sau luminozitate pe întreaga suprafață a panoului. Rama infimă spre inexistentă pe trei din cele patru laturi adaugă foarte mult la experiență și, în opinia mea, face o treabă grozavă în a te ajuta să te concentrezi pe ceea ce contează, conținutul afișat. Nu în ultimul rând, dacă programul tău de lucru te forțează să petreci o perioadă generoasă de timp în fața calculatorului, certificarea TUV Eye Comfort funcționează ca o garanție a faptului că monitorul nu te va obosi prea mult, aproape deloc. Unghiul de vizibilitate este foarte larg, cu ochiul liber nu observi niciun fel de clipire, iar rata de reîmprospătare de 75Hz este perfectă nu doar pentru conținut video, dar și pentru ocazionale sesiuni de gaming. Timpul de răspuns de 4 milisecunde este mai mult decât suficient în majoritatea jocurilor pe care s-ar putea să le ai în vedere.

În final, acesta este un monitor cu viață lungă și un pachet complex de dotări pentru a-i justifica prețul de aproximativ 2200 de lei. Calitatea construcției este foarte bună, nu scârțâie în niciun moment și se fixează cu ușurință în orice poziție confortabilă pentru tine. Faptul că îl poți conecta la mai multe sisteme deodată este un avantaj important, dar cel mai mare avantaj al acestei ecuații intitulate Philips 27B1U5601H cred că este dată de alimentarea cu până la 100W a unui laptop conectat prin USB Type-C, în timp ce îți oferă acces rapid la cameră de înaltă rezoluție, difuzoare, microfon, rețea gigabit și numeroase porturi USB. Iar dacă toate acestea nu sunt suficiente, are și un DisplayPort Out pentru a conecta în serie un al doilea monitor. Cred autentic în abilitatea acestui model de a-ți face viața mai ușoară, ajutându-te și să ai un pic mai multă curățenie pe birou cu un număr minim de fire.