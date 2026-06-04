Ce înseamnă simbolurile 5G, 5G+, VoLTE și VoWiFi de pe telefon. Diferențele pe care puțini le cunosc
Ai observat probabil că, în partea de sus a ecranului telefonului, lângă semnal, apar uneori simboluri precum 5G, 5G+, VoLTE sau VoWiFi. Deși majoritatea utilizatorilor le văd zilnic, puțini știu ce reprezintă și ce impact au asupra vitezei internetului, calității apelurilor sau consumului de baterie.
Aceste indicatoare oferă informații importante despre modul în care telefonul este conectat la rețeaua operatorului și despre tehnologiile pe care le folosește în acel moment. Înțelegerea lor te poate ajuta să afli de ce internetul merge mai rapid într-o anumită zonă sau de ce apelurile sunt mai clare decât în trecut.
Ce înseamnă 5G și 5G+ pe telefon
Simbolul 5G indică faptul că telefonul este conectat la o rețea mobilă de generația a cincea. Comparativ cu 4G, această tehnologie oferă viteze mai mari de transfer, timpi de răspuns reduși și o capacitate mai bună de gestionare a unui număr mare de dispozitive conectate simultan.
În practică, utilizatorii pot descărca fișiere mai rapid, pot urmări conținut video la rezoluții înalte fără întreruperi și pot beneficia de o experiență mai fluidă în jocurile online.
În schimb, simbolul 5G+ poate indica accesul la o versiune mai avansată a rețelei 5G. Denumirea exactă diferă de la un operator la altul, însă în general semnalizează utilizarea unor tehnologii suplimentare care permit viteze mai ridicate și performanțe îmbunătățite.
De exemplu, în anumite zone urbane, utilizatorii conectați la 5G+ pot observa viteze de internet superioare față de cele disponibile printr-o conexiune 5G standard. Totuși, disponibilitatea acestei tehnologii depinde de infrastructura operatorului și de compatibilitatea telefonului.
Ce este VoLTE și de ce apelurile sună mai bine
VoLTE este prescurtarea de la Voice over LTE și reprezintă o tehnologie care permite efectuarea apelurilor prin rețeaua 4G.
În trecut, atunci când inițiai un apel, telefonul trecea automat pe rețele mai vechi, precum 3G sau 2G. Cu VoLTE activ, apelurile sunt realizate direct prin rețeaua 4G, fără această schimbare.
Avantajele sunt evidente. Conectarea apelului este mai rapidă, vocea este mai clară, iar utilizatorul poate continua să folosească internetul mobil la viteze ridicate în timpul conversației.
Pe multe telefoane moderne, funcția este activată automat, însă în unele cazuri poate fi necesară activarea manuală din setările dispozitivului sau prin intermediul operatorului de telefonie mobilă.
Ce înseamnă VoWiFi și când este util
VoWiFi vine de la Voice over Wi-Fi și permite efectuarea și primirea apelurilor prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi.
Funcția este utilă mai ales în locurile unde semnalul mobil este slab, dar există acces la o rețea wireless stabilă. În astfel de situații, telefonul poate utiliza internetul Wi-Fi pentru a realiza apelurile, fără a fi nevoie de aplicații suplimentare.
Pentru utilizatori, avantajul principal este menținerea unei calități bune a convorbirilor chiar și în clădiri unde semnalul operatorului este redus. De asemenea, apelurile se efectuează folosind numărul de telefon obișnuit, iar experiența este similară cu cea a unui apel clasic.
Activarea VoWiFi necesită atât compatibilitatea telefonului, cât și suport din partea operatorului de telefonie.
De ce apar și dispar aceste simboluri
Mulți utilizatori observă că simbolurile 5G, 5G+, VoLTE sau VoWiFi nu sunt afișate permanent. Acest lucru este normal și depinde de mai mulți factori.
Acoperirea rețelei, configurația operatorului, modelul telefonului și condițiile de semnal influențează tehnologiile disponibile la un moment dat. De exemplu, într-o zonă cu acoperire redusă, telefonul poate reveni de la 5G la 4G, iar simbolul afișat se va schimba automat.
În mod similar, VoWiFi apare doar atunci când dispozitivul utilizează efectiv o conexiune Wi-Fi compatibilă pentru apeluri.