Ce înseamnă simbolurile 5G, 5G+, VoLTE și VoWiFi de pe telefon. Diferențele pe care puțini le cunosc

Ce înseamnă 5G și 5G+ pe telefon

Simbolul 5G indică faptul că telefonul este conectat la o rețea mobilă de generația a cincea. Comparativ cu 4G, această tehnologie oferă viteze mai mari de transfer, timpi de răspuns reduși și o capacitate mai bună de gestionare a unui număr mare de dispozitive conectate simultan.

În practică, utilizatorii pot descărca fișiere mai rapid, pot urmări conținut video la rezoluții înalte fără întreruperi și pot beneficia de o experiență mai fluidă în jocurile online.

În schimb, simbolul 5G+ poate indica accesul la o versiune mai avansată a rețelei 5G. Denumirea exactă diferă de la un operator la altul, însă în general semnalizează utilizarea unor tehnologii suplimentare care permit viteze mai ridicate și performanțe îmbunătățite.

De exemplu, în anumite zone urbane, utilizatorii conectați la 5G+ pot observa viteze de internet superioare față de cele disponibile printr-o conexiune 5G standard. Totuși, disponibilitatea acestei tehnologii depinde de infrastructura operatorului și de compatibilitatea telefonului.

Ce este VoLTE și de ce apelurile sună mai bine

VoLTE este prescurtarea de la Voice over LTE și reprezintă o tehnologie care permite efectuarea apelurilor prin rețeaua 4G.

În trecut, atunci când inițiai un apel, telefonul trecea automat pe rețele mai vechi, precum 3G sau 2G. Cu VoLTE activ, apelurile sunt realizate direct prin rețeaua 4G, fără această schimbare.

Avantajele sunt evidente. Conectarea apelului este mai rapidă, vocea este mai clară, iar utilizatorul poate continua să folosească internetul mobil la viteze ridicate în timpul conversației.