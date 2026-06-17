Ce înseamnă punctul verde sau portocaliu care apare pe ecranul telefonului

Dacă ai văzut recent unul dintre aceste puncte colorate și te-ai întrebat ce înseamnă, răspunsul este mai simplu decât pare.

De ce apare punctul verde sau portocaliu pe telefon

Pe telefoanele moderne cu Android și iPhone, aceste indicatoare sunt folosite pentru a arăta când o aplicație accesează camera foto sau microfonul.

În general, punctul verde indică utilizarea camerei foto. Acesta poate apărea atunci când deschizi aplicația Camerei, faci o fotografie pe WhatsApp, participi la un apel video pe Zoom, Google Meet sau FaceTime ori folosești o aplicație care are nevoie de acces la cameră.

Punctul portocaliu este asociat, de regulă, cu utilizarea microfonului. Îl poți vedea în timpul unui apel telefonic, când înregistrezi un mesaj vocal sau când folosești un asistent vocal precum Siri ori Google Assistant.

Scopul acestor notificări este să te informeze instantaneu că o aplicație folosește unul dintre senzorii sensibili ai telefonului.

Funcția a fost introdusă ca măsură suplimentară de securitate pentru a împiedica aplicațiile să acceseze camera sau microfonul fără știrea utilizatorului.

Ce trebuie să faci dacă indicatorul apare fără motiv

În majoritatea situațiilor, prezența punctului verde sau portocaliu este perfect normală. Dacă utilizezi o aplicație de apel video sau una care înregistrează sunet, apariția indicatorului este firească.