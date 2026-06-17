Ce înseamnă punctul verde sau portocaliu care apare pe ecranul telefonului
Mulți utilizatori au observat, la un moment dat, apariția unui mic punct verde sau portocaliu în partea de sus a ecranului telefonului. De cele mai multe ori, acesta apare pentru câteva secunde și dispare la fel de repede, motiv pentru care poate trece neobservat. Totuși, acel indicator are un rol important și este legat direct de protecția vieții private.
Funcția a fost introdusă pentru a oferi utilizatorilor mai mult control asupra aplicațiilor instalate pe dispozitiv și pentru a semnala în timp real atunci când anumite componente sensibile ale telefonului sunt folosite.
Dacă ai văzut recent unul dintre aceste puncte colorate și te-ai întrebat ce înseamnă, răspunsul este mai simplu decât pare.
De ce apare punctul verde sau portocaliu pe telefon
Pe telefoanele moderne cu Android și iPhone, aceste indicatoare sunt folosite pentru a arăta când o aplicație accesează camera foto sau microfonul.
În general, punctul verde indică utilizarea camerei foto. Acesta poate apărea atunci când deschizi aplicația Camerei, faci o fotografie pe WhatsApp, participi la un apel video pe Zoom, Google Meet sau FaceTime ori folosești o aplicație care are nevoie de acces la cameră.
Punctul portocaliu este asociat, de regulă, cu utilizarea microfonului. Îl poți vedea în timpul unui apel telefonic, când înregistrezi un mesaj vocal sau când folosești un asistent vocal precum Siri ori Google Assistant.
Scopul acestor notificări este să te informeze instantaneu că o aplicație folosește unul dintre senzorii sensibili ai telefonului.
Funcția a fost introdusă ca măsură suplimentară de securitate pentru a împiedica aplicațiile să acceseze camera sau microfonul fără știrea utilizatorului.
Ce trebuie să faci dacă indicatorul apare fără motiv
În majoritatea situațiilor, prezența punctului verde sau portocaliu este perfect normală. Dacă utilizezi o aplicație de apel video sau una care înregistrează sunet, apariția indicatorului este firească.
Problema apare atunci când observi că punctul rămâne activ fără să folosești vreo aplicație care ar avea nevoie de cameră sau microfon.
În acest caz, verifică imediat ce aplicație rulează în fundal. Atât Android, cât și iOS permit identificarea programului care utilizează senzorii respectivi. De regulă, poți vedea aceste informații din centrul de notificări sau din meniul dedicat confidențialității.
De asemenea, este recomandat să verifici periodic permisiunile acordate aplicațiilor. Unele programe pot solicita acces la cameră și microfon chiar dacă nu au nevoie permanent de aceste funcții.
Pe Android, verificarea se poate face din meniul Setări > Confidențialitate > Manager permisiuni, iar pe iPhone din Setări > Confidențialitate și securitate.
Experții în securitate recomandă să elimini accesul pentru aplicațiile pe care nu le folosești frecvent și să descarci programe doar din magazinele oficiale.
Punctul verde și cel portocaliu pot părea detalii minore, însă reprezintă una dintre cele mai utile funcții de protecție introduse în ultimii ani pe telefoanele inteligente. Ele oferă o metodă simplă și rapidă de a afla când camera sau microfonul sunt active și te pot ajuta să identifici comportamente suspecte înainte ca acestea să devină o problemă.