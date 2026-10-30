Ce facultate alegi în 2027, când AI schimbă piața muncii. Șapte direcții de studiu de luat în calcul

Informatica, analiza datelor, ingineria, sănătatea, psihologia, energetica și dreptul se numără printre direcțiile de studiu discutate într-o analiză publicată de Adevărul despre alegerea facultății în 2027. Separat, raportul „Future of Jobs 2025” al World Economic Forum arată că angajatorii anticipează o cerere în creștere pentru competențe tehnologice, dar și pentru gândire analitică, creativitate și adaptabilitate. Pentru viitorii studenți, contează atât domeniul ales, cât și pregătirea concretă oferită de programul universitar.

Ce spune raportul WEF despre competențele căutate

Raportul World Economic Forum reunește perspectivele a peste 1.000 de angajatori, care reprezintă împreună peste 14 milioane de lucrători din 55 de economii. Cercetarea urmărește schimbările anticipate pentru perioada 2025–2030, sub influența tehnologiei, a evoluțiilor demografice și a tranziției energetice.