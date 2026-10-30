Ce facultate alegi în 2027, când AI schimbă piața muncii. Șapte direcții de studiu de luat în calcul
Informatica, analiza datelor, ingineria, sănătatea, psihologia, energetica și dreptul se numără printre direcțiile de studiu discutate într-o analiză publicată de Adevărul despre alegerea facultății în 2027. Separat, raportul „Future of Jobs 2025” al World Economic Forum arată că angajatorii anticipează o cerere în creștere pentru competențe tehnologice, dar și pentru gândire analitică, creativitate și adaptabilitate. Pentru viitorii studenți, contează atât domeniul ales, cât și pregătirea concretă oferită de programul universitar.
Ce spune raportul WEF despre competențele căutate
Raportul World Economic Forum reunește perspectivele a peste 1.000 de angajatori, care reprezintă împreună peste 14 milioane de lucrători din 55 de economii. Cercetarea urmărește schimbările anticipate pentru perioada 2025–2030, sub influența tehnologiei, a evoluțiilor demografice și a tranziției energetice.
Inteligența artificială și volumele mari de date, rețelele și securitatea cibernetică se află printre competențele cu cea mai rapidă creștere estimată a importanței. Angajatorii acordă însă atenție și capacității de a analiza probleme, flexibilității și învățării continue.
Informatica, datele și ingineria oferă trasee diferite
1. Informatică și inteligență artificială
Pentru cei atrași de matematică, logică și tehnologie, aceste programe pot deschide trasee către dezvoltare software, învățare automată sau sisteme inteligente. Analiza subliniază importanța unei pregătiri care depășește scrierea codului și include arhitectura aplicațiilor, testarea și securitatea.
Instrumentele AI pot accelera programarea, dar rezultatele trebuie verificate și integrate într-o soluție funcțională. Dacă alegi acest domeniu, uită-te la disciplinele studiate și la proiectele practice pe care le poți realiza în timpul facultății.
2. Cibernetică, statistică și știința datelor
Aceste specializări pun accent pe interpretarea informațiilor, modelare și susținerea deciziilor. Pregătirea presupune înțelegerea metodelor statistice și a limitelor modelelor, pe lângă utilizarea programelor de analiză.
3. Automatică, robotică și inginerie
Aici, software-ul se întâlnește cu echipamentele și procesele fizice. Direcția poate fi potrivită dacă te interesează fizica, electronica, mecanica și testarea unor sisteme în condiții reale.
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Sănătatea, psihologia, energia și dreptul completează lista
4. Medicină și științe ale sănătății
Analiza include domeniile medicale pentru combinația dintre pregătirea științifică, responsabilitate și lucrul direct cu oamenii. Tehnologia poate sprijini activitatea, însă comunicarea cu pacientul și judecata profesională rămân componente ale pregătirii.
5. Psihologie
Înțelegerea comportamentului uman poate conduce către cercetare, educație, resurse umane sau servicii psihologice, în condițiile formării și autorizării necesare. Alegerea trebuie făcută și în funcție de traseul profesional urmărit, deoarece licența nu oferă automat acces la orice formă de practică.
6. Energetică și ingineria mediului
Proiectarea sistemelor electrice, eficiența energetică și gestionarea resurselor sunt direcțiile evidențiate în analiza Adevărul. Utilizarea AI poate completa pregătirea tehnică prin instrumente pentru prognoză, monitorizare și optimizarea consumului.
7. Drept, cu orientare către tehnologie și protecția datelor
Pentru cei interesați de argumentare și interpretarea regulilor, analiza propune explorarea dreptului digital, a proprietății intelectuale și a protecției datelor. Aceste orientări presupun o bază juridică solidă și verificarea atentă a informațiilor folosite.
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Ce verifici înainte să alegi programul de studiu
Analiza Adevărul recomandă prudență față de pregătirea limitată la sarcini repetitive, precum introducerea datelor, operațiunile contabile standard sau realizarea unor materiale grafice simple. Accentul cade pe dezvoltarea competențelor de analiză, verificare și rezolvare a problemelor din domeniul ales.
Înainte de admitere, compară planurile de învățământ, posibilitățile de practică și cerințele profesiilor care te interesează. O denumire atractivă a specializării spune mai puțin decât disciplinele pe care le vei studia și experiența pe care o poți acumula.
Ia în calcul și felul în care îți place să lucrezi, cu oameni, cu date, cu texte sau cu echipamente. Salariile și perspectivele de angajare sunt criterii relevante, dar trebuie puse alături de aptitudinile tale și de disponibilitatea de a continua să înveți după absolvire.