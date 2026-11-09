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EDUCAȚIE

Ce facultate mai merită făcută în România? Dilema unui elev de clasa a XII-a: „Sunt total confuz”

Ce facultate mai merită făcută în România? Dilema unui elev de clasa a XII-a: „Sunt total confuz”
Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Un elev de clasa a XII-a, de la profilul matematică-informatică, a cerut sfaturi pe Reddit pentru alegerea facultății. Spune că învață bine și crede că ar putea termina aproape orice program universitar, dar nu știe ce domeniu i se potrivește. În comentarii, utilizatorii i-au recomandat să analizeze facultățile tehnice, să se gândească la munca de după absolvire și să nu privească prima alegere ca pe o decizie imposibil de schimbat.

Cuprins
  1. Învață bine, dar nu știe ce profesie i se potrivește
  2. Facultățile tehnice, printre variantele propuse
  3. „Nu are nimeni un glob de cristal”

Învață bine, dar nu știe ce profesie i se potrivește

Tânărul și-a prezentat dilema într-o postare din comunitatea r/UniRO de pe Reddit. Nu dificultatea studiilor pare să îl îngrijoreze, ci faptul că rezultatele bune îi lasă deschise mai multe variante, fără să îi indice o direcție clară.

„Sunt în clasa a XII-a, la profilul matematică-informatică, la un liceu bun și, pentru că învăț bine, simt că aș putea termina aproape orice facultate. Binecuvântare sau blestem, voi decideți. De aceea, mi-e greu să aleg ceva care chiar mi se potrivește. Nici nu știu ce îmi place să fac, ținând cont că voi face asta toată viața.

Ce cariere credeți că mai merită? Voi ce ați face în locul meu? Sunt total confuz.”

Elevul le cere celorlalți nu doar numele unei facultăți, ci și o perspectivă asupra carierelor care ar merita urmate. În mesajul său, alegerea studiilor este legată de ideea unei profesii pe care ar urma să o practice toată viața.

Unul dintre participanții la discuție a contestat tocmai această presupunere. I-a transmis că experiența profesională și pregătirea ulterioară pot permite schimbarea domeniului, astfel că prima specializare nu trebuie privită ca un traseu definitiv.

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Facultățile tehnice, printre variantele propuse

Un comentator a recomandat facultățile tehnice, enumerând mecanica, energetica, construcțiile, automatica și electronica. Acesta a atras atenția și asupra specializărilor ulterioare, care pot conduce către activități diferite în interiorul aceluiași domeniu.

„Vrei să ai de muncă și să poți evolua ușor? Orice facultate tehnică. Fie că vorbim despre mecanică, energetică, construcții, automatică sau electronică. Atenție și la specializările ulterioare, nu doar la profilul inițial al facultății.”

Recomandarea a fost însoțită de o condiție legată de preferințele personale. Utilizatorul a subliniat că alegerea trebuie raportată și la mediul în care absolventul ar urma să lucreze, nu doar la denumirea facultății.

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„Totul este să alegi și ceva ce crezi că îți va face plăcere să profesezi ulterior. Degeaba termini construcțiile dacă urăști să stai pe șantier sau te axezi pe proiectare, indiferent de domeniu, dacă urăști să stai într-un birou.”

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„Nu are nimeni un glob de cristal”

Alți utilizatori au pus accentul pe materiile preferate și pe activitățile pe care elevul și le poate imagina făcându-le la serviciu. Un răspuns a separat experiența facultății de cea a profesiei pentru care aceasta îl pregătește.

„Întreabă-te ce materii îți plac cel mai mult și ce te vezi făcând la serviciu, pentru că locul de muncă va conta, nu facultatea. Pe aceasta o termini în trei-patru ani.”

Același participant a adus în discuție inteligența artificială și teama că anumite studii nu ar mai avea utilitate. În opinia sa, existența acestor tehnologii nu înseamnă că dispare nevoia de oameni care să studieze informatica, limbile străine, istoria sau alte domenii.

Un alt comentator a insistat asupra dificultății de a anticipa piața muncii de peste câțiva ani. În loc să îi indice elevului o profesie considerată sigură, i-a recomandat să pornească de la propriile aptitudini.

„Alege ce îți place să faci. Nu are nimeni un glob de cristal ca să îți spună ce va fi bine peste patru-cinci ani, când vei începe să lucrezi. Dar un domeniu în care ai talent și în care poți lucra la un nivel înalt te va ajuta întotdeauna.”

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