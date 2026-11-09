Ce facultate mai merită făcută în România? Dilema unui elev de clasa a XII-a: „Sunt total confuz”

„Sunt în clasa a XII-a, la profilul matematică-informatică, la un liceu bun și, pentru că învăț bine, simt că aș putea termina aproape orice facultate. Binecuvântare sau blestem, voi decideți. De aceea, mi-e greu să aleg ceva care chiar mi se potrivește. Nici nu știu ce îmi place să fac, ținând cont că voi face asta toată viața. Ce cariere credeți că mai merită? Voi ce ați face în locul meu? Sunt total confuz.”

Elevul le cere celorlalți nu doar numele unei facultăți, ci și o perspectivă asupra carierelor care ar merita urmate. În mesajul său, alegerea studiilor este legată de ideea unei profesii pe care ar urma să o practice toată viața.

Unul dintre participanții la discuție a contestat tocmai această presupunere. I-a transmis că experiența profesională și pregătirea ulterioară pot permite schimbarea domeniului, astfel că prima specializare nu trebuie privită ca un traseu definitiv.

Citește și: România rămâne fără meseriași. Electricienii și instalatorii sunt tot mai căutați, ce salarii li se oferă

Facultățile tehnice, printre variantele propuse

Un comentator a recomandat facultățile tehnice, enumerând mecanica, energetica, construcțiile, automatica și electronica. Acesta a atras atenția și asupra specializărilor ulterioare, care pot conduce către activități diferite în interiorul aceluiași domeniu.

„Vrei să ai de muncă și să poți evolua ușor? Orice facultate tehnică. Fie că vorbim despre mecanică, energetică, construcții, automatică sau electronică. Atenție și la specializările ulterioare, nu doar la profilul inițial al facultății.”

Recomandarea a fost însoțită de o condiție legată de preferințele personale. Utilizatorul a subliniat că alegerea trebuie raportată și la mediul în care absolventul ar urma să lucreze, nu doar la denumirea facultății.

„Totul este să alegi și ceva ce crezi că îți va face plăcere să profesezi ulterior. Degeaba termini construcțiile dacă urăști să stai pe șantier sau te axezi pe proiectare, indiferent de domeniu, dacă urăști să stai într-un birou.”

Citește și: Ce facultate alegi în 2027, când AI schimbă piața muncii. Șapte direcții de studiu de luat în calcul

„Nu are nimeni un glob de cristal”

Alți utilizatori au pus accentul pe materiile preferate și pe activitățile pe care elevul și le poate imagina făcându-le la serviciu. Un răspuns a separat experiența facultății de cea a profesiei pentru care aceasta îl pregătește.