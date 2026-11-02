Ce faci în București în weekendul 6–8 noiembrie 2026. Festivaluri, concerte, petreceri retro, teatru și evenimente pentru toată familia

Printre atracțiile principale se numără West Side Hallo Fest, organizat la Lacul Morii, NOSTALGIA Imaginarium de la Romexpo, Funk Rock Hotel la Quantic și concertul „Libertate” de la Sala Palatului. Dacă preferi spectacolele clasice, Opera Națională București are trei reprezentații consecutive, iar familiile cu copii pot alege experiențe interactive. Iată evenimentele confirmate pentru acest weekend, cu date, locații și informații utile despre acces.

Vineri, 6 noiembrie: Halloween la Lacul Morii, NOSTALGIA și concerte rock

Unul dintre cele mai importante evenimente ale weekendului este West Side Hallo Fest 2026, care se desfășoară între 6 și 8 noiembrie, la Baza Digului Lacului Morii, în Sectorul 6. Festivalul trebuia organizat inițial între 30 octombrie și 1 noiembrie, însă a fost reprogramat din cauza condițiilor meteorologice. Ediția din acest an, intitulată „Origini”, este inspirată din mitologia românească și aduce personaje precum Ielele, Muma Pădurii și Balaurul, alături de instalații spectaculoase, decoruri tematice, muzică, acrobații și ateliere creative. Programul este zilnic, între orele 10:00 și 22:00.

Vineri, 6 noiembrie, intrarea la West Side Hallo Fest este gratuită, în timp ce sâmbătă și duminică accesul costă 60 de lei pe zi sau 100 de lei pentru întregul weekend. Copiii sub 14 ani beneficiază de intrare gratuită dacă sunt însoțiți de un adult. Festivalul se desfășoară în zona dintre străzile Mehadia și Vasile Mohor, cu acces din ambele direcții. Dacă ai cumpărat deja bilete pentru perioada inițială, acestea rămân valabile. Mai multe informații despre ediție și sistemul de acces găsești și în materialul Playtech dedicat West Side Hallo Fest, ținând cont de modificarea ulterioară a datelor.

Tot vineri începe NOSTALGIA Imaginarium, organizat pe 6 și 7 noiembrie la Romexpo, în Pavilionul Central. Evenimentul transformă spațiul expozițional într-o discotecă inspirată de anii ’90 și 2000, combinând muzica retro cu decoruri futuriste, instalații vizuale, zone pentru fotografii și experiențe imersive. Petrecerea începe la ora 19:00, iar biletele sunt disponibile prin platforma oficială NOSTALGIA. Este una dintre variantele potrivite dacă vrei să petreci o noapte întreagă pe ringul de dans.

Pentru iubitorii muzicii live, Funk Rock Hotel 2026 revine după opt ani de pauză și ocupă scena Quantic timp de trei zile, între 6 și 8 noiembrie. Festivalul aduce împreună rock alternativ, ska, hip-hop și muzică urbană. Sâmbătă sunt anunțați, printre alții, Bosquito, White Mahala, Pistol cu Capse și Emo Reunion, iar duminică urcă pe scenă Macanache, Cred Că Sunt Extraterestru și alți artiști din zona underground. Evenimentele încep la ora 18:00, iar biletele pentru fiecare zi sunt disponibile pe Eventim.

O altă variantă pentru vineri este concertul The Veils, programat de la ora 20:00 la Control Club, pe strada Constantin Mille nr. 4. Trupa anglo-neozelandeză revine la București în formulă completă, într-un spectacol construit în jurul materialului discografic „Fragile World”. Informațiile despre concert și bilete sunt disponibile pe site-ul Control Club.

Sâmbătă, 7 noiembrie: Loredana la Sala Palatului, competiții internaționale și operă

Sâmbătă, 7 noiembrie, unul dintre evenimentele importante ale serii este concertul Loredanei Groza, „Libertate”, găzduit de Sala Palatului, de la ora 19:00. Artista pregătește un spectacol care pune accent pe libertatea de exprimare și pe diversitatea muzicală care i-a definit cariera. Accesul publicului începe la ora 18:00, iar biletele pot fi consultate pe iaBilet. La momentul verificării, disponibilitatea era limitată, astfel că este indicat să verifici locurile rămase înainte de a pleca spre sală.

Tot pe 7 noiembrie, Romania Muscle Fest PRO-AM 2026 începe la Face Convention Center, în Piața Presei Libere nr. 3–5. Competiția internațională de culturism se desfășoară pe parcursul a două zile, 7 și 8 noiembrie, și reunește atât sportivi amatori, cât și profesioniști. Evenimentul include o competiție NPC Worldwide, în care sunt puse în joc opt carduri pentru statutul de profesionist, și o competiție de calificare pentru Olympia. Biletele sunt disponibile pe iaBilet, cu prețuri anunțate de la 100 de lei. <Cite ref=”turn2search8″/>

Dacă preferi o seară la operă, Opera Națională București prezintă „Samson și Dalila”, de Camille Saint-Saëns, sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 18:30. Povestea biblică a lui Samson și a Dalilei este transpusă într-un spectacol liric despre iubire, trădare și sacrificiu. Reprezentația are loc în Sala Mare a Operei Naționale, iar programul poate fi consultat pe site-ul instituției. Spectacolul figurează ca fiind sold-out pe platforma de ticketing consultată, așa că merită verificată eventualitatea apariției unor locuri disponibile.

Pentru o seară muzicală mai relaxată, Mihai Mărgineanu susține un concert la Hard Rock Cafe, în Parcul Regele Mihai I, sâmbătă, de la ora 21:30. Artistul este cunoscut pentru repertoriul său care combină umorul, poveștile urbane și muzica de inspirație folk. Biletele sunt listate pe iaBilet, cu prețuri pornind de la aproximativ 142 de lei.

În aceeași zi, la Sala Luceafărul, este programat și „Smooth Criminal – The Live MJ Experience”, un spectacol-tribut dedicat muzicii lui Michael Jackson. Evenimentul are două reprezentații, fiind o alternativă pentru cei care preferă coregrafiile și hiturile pop.

Duminică, 8 noiembrie: musicaluri, spectacole pentru copii și ultima zi a festivalurilor

Duminică, 8 noiembrie, familiile cu copii pot începe ziua cu „Peter Pan”, un spectacol interactiv prezentat la Sala Luceafărul, de la ora 10:00. Producția realizată de Qfeel este recomandată copiilor de peste doi ani și combină povestea clasică despre copilărie și aventură cu muzică, umor și momente în care publicul este invitat să participe. Biletele au prețul anunțat de 50 de lei. <Cite ref=”turn2search1″/>

Seara, de la ora 18:00, Sala Palatului găzduiește musicalul „Invizibilii”, o producție care poate fi o alegere pentru cei interesați de spectacolele ce combină teatrul, muzica și dansul. Evenimentul este inclus în calendarul reprezentațiilor din București pentru 8 noiembrie.

Tot duminică, de la ora 18:30, la Opera Națională București este programat „Turandot”, celebra operă a lui Giacomo Puccini. Spectacolul urmărește povestea prințesei Turandot și a probelor imposibile impuse pretendenților săi, într-o montare care implică orchestra, corul, ansamblul de balet și corul de copii al instituției. Detaliile distribuției și ale reprezentației sunt disponibile pe site-ul Operei Naționale. Biletele erau marcate ca epuizate pe platforma consultată.

Duminică este și ultima ocazie de a participa la West Side Hallo Fest, la Lacul Morii, sau la Funk Rock Hotel, la Quantic. Primul este o alegere potrivită pentru o ieșire în familie sau cu prietenii, în timp ce al doilea propune un final de weekend cu hip-hop și muzică alternativă.

Cum îți organizezi weekendul în București, în funcție de buget și preferințe

Dacă vrei să profiți de evenimente fără să cheltuiești foarte mult, vineri, 6 noiembrie, West Side Hallo Fest este cea mai accesibilă variantă dintre festivalurile prezentate, pentru că intrarea este gratuită. Poți explora decorurile și instalațiile tematice pe parcursul zilei sau seara, când atmosfera festivalului este pusă în valoare de iluminat.

Pentru un weekend dedicat muzicii, poți alege NOSTALGIA Imaginarium, Funk Rock Hotel sau unul dintre concertele individuale. Dacă preferi spectacolele culturale, Opera Națională oferă reprezentații de vineri până duminică: „Nunta lui Figaro” pe 6 noiembrie, „Samson și Dalila” pe 7 noiembrie și „Turandot” pe 8 noiembrie, toate de la ora 18:30. Disponibilitatea biletelor este însă foarte limitată sau epuizată pentru aceste spectacole.

Pentru familiile cu copii, o combinație posibilă este festivalul de la Lacul Morii și spectacolul „Peter Pan” de duminică dimineață. În cazul evenimentelor în aer liber, verifică prognoza meteo și eventualele anunțuri ale organizatorilor, mai ales că West Side Hallo Fest a fost deja mutat o dată din cauza vremii.

Bucureștiul propune astfel, între 6 și 8 noiembrie 2026, un weekend variat, cu festivaluri, concerte mari, evenimente sportive și spectacole pentru toate vârstele. Dacă vrei să descoperi și alte idei pentru timpul liber, poți consulta și ghidurile Playtech dedicate evenimentelor din Capitală.