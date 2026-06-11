Ce cărți ar trebui să citească elevii de clasa a VIII-a în vacanța de vară. Recomandări utile pentru Evaluarea Națională

De ce este importantă lectura pentru elevii de gimnaziu

Specialiștii în educație subliniază că obiceiul de a citi nu se formează peste noapte. Sprijinul părinților joacă un rol important, fie prin alegerea unor cărți potrivite vârstei, fie prin încurajarea copiilor să descopere povești și personaje care să le stârnească interesul.

Lectura îi ajută pe elevi să își dezvolte vocabularul, să înțeleagă mai bine textele literare și nonliterare și să își exprime mai clar ideile în scris. Toate aceste abilități sunt evaluate la examenul de la finalul clasei a VIII-a.

Vizitele la bibliotecă, discuțiile despre cărți și transformarea cititului într-o activitate plăcută pot contribui la formarea unei relații pozitive cu lectura.

Cărți din literatura română recomandate elevilor de clasa a VIII-a

Elevii care doresc să își consolideze cultura generală și să se familiarizeze cu opere importante ale literaturii române pot alege titluri precum:

„Poemele luminii” – Lucian Blaga

„Domnița Ruxandra” – Elvira Bogdan

„O scrisoare pierdută” – Ion Luca Caragiale

„Elevul Dima dintr-a șaptea” – Mihail Drumeș

„Jocul de-a vacanța” – Mihail Sebastian

„Titanic Vals” – Tudor Mușatescu

„Amintiri din copilărie” – Ion Creangă

„Apus de soare” – Barbu Ștefănescu Delavrancea

„Pe drumuri de munte” – Calistrat Hogaș

„Dincolo de nisipuri” – Fănuș Neagu

„Doamna Chiajna” – Alexandru Odobescu

„Baltagul”, „Dumbrava minunată”, „Hanul Ancuței” – Mihail Sadoveanu

Nuvelele lui Ioan Slavici

„În casa bunicilor”, „La Medeleni”, „Ulița copilăriei” – Ionel Teodoreanu

Lecturi din literatura universală pentru adolescenți

Pe lista recomandărilor se află și numeroase titluri din literatura universală, apreciate de generații întregi de cititori:

„Jurnalul Annei Frank” – Anne Frank

„Cei trei muschetari” și „Contele de Monte-Cristo” – Alexandre Dumas

„Dragoste de viață” – Jack London

„Matilda” – Roald Dahl

„Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi” – Nikolai Nosov

„Prinț și cerșetor” – Mark Twain

„Cititorul din peșteră” – Rui Zink

„Emil și detectivii” – Erich Kästner

„Ferma animalelor” – George Orwell

„O scurtă istorie a lumii” – Ernst H. Gombrich

„Micul prinț” – Antoine de Saint-Exupéry

„Poveste fără sfârșit” – Michael Ende

„George și cheia secretă a universului” – Lucy și Stephen Hawking

„Hoțul de cărți” – Markus Zusak

Seria „Harry Potter” – J.K. Rowling

„Lecția pinguinului. O poveste adevărată” – Tom Michell

„Vânătorii de cărți” – Jennifer Chambliss Bertman

„Confesiunile unui prieten imaginar” – Michelle Cuevas

Cum îi poate ajuta lectura la Evaluarea Națională

Cititul constant îi ajută pe elevi să înțeleagă mai ușor cerințele examenului, să identifice ideile principale dintr-un text și să redacteze răspunsuri mai bine argumentate. În plus, contactul cu opere variate contribuie la dezvoltarea culturii generale și a capacității de exprimare.