Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din România

Cum și-a construit averea Dorin Mateiu

Omul de afaceri a fondat companiile Elit și Vericom, două dintre cele mai importante nume din industria cărnii și a preparatelor din carne. Afacerile dezvoltate de acesta au cunoscut o creștere constantă, ajungând să aibă distribuție la nivel național și peste o mie de angajați.

Un moment important în cariera sa a fost vânzarea companiilor către gigantul internațional Smithfield Foods, tranzacție care i-a consolidat semnificativ poziția financiară.

După retragerea din industria care l-a consacrat, Dorin Mateiu și-a orientat investițiile către alte domenii cu potențial ridicat de dezvoltare. Acesta a devenit unul dintre investitorii importanți din sectorul imobiliar și și-a extins portofoliul cu participații în proiecte rezidențiale și comerciale de amploare.

Ce avere are Dorin Mateiu

Potrivit estimărilor publicate în clasamentele dedicate celor mai bogați români, averea lui Dorin Mateiu este evaluată la aproximativ 65-70 de milioane de euro.

O parte importantă a acestei averi provine din participația deținută în cadrul One United Properties, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România. În plus, afaceristul deține terenuri, proprietăți rezidențiale și comerciale, precum și alte investiții financiare realizate în ultimii ani.

Numele său a fost asociat și cu proiecte importante din domeniul dezvoltării imobiliare, inclusiv investiții în ansambluri rezidențiale premium și clădiri de birouri. De asemenea, presa a relatat că omul de afaceri deține proprietăți de lux în străinătate și este implicat în mai multe proiecte de investiții.

Prezent constant în topurile celor mai bogați români, Dorin Mateiu continuă să fie unul dintre cei mai influenți investitori din mediul de afaceri autohton, chiar dacă preferă să își desfășoare activitatea departe de lumina reflectoarelor.