Ce avere avea Gabriela Firea în ultima declarație publică. Salarii, proprietăți și alte venituri ale fostului primar al Capitalei
Gabriela Firea ocupă în prezent funcția de europarlamentar și are o prezență publică mai discretă decât în perioada în care conducea Primăria Capitalei, alegând să vorbească mai des despre activitatea din Parlamentul European și despre viața de familie. Totuși, ultima declarație de avere publică, depusă în 2024, oferă o imagine detaliată asupra bunurilor, economiilor și investițiilor pe care aceasta le deținea înainte ca declarațiile de avere să nu mai fie accesibile publicului în aceeași formă. Documentul include terenuri, o casă, un autoturism, bijuterii și tablouri de valoare, dar și conturi bancare, împrumuturi acordate și datorii.
Ce bunuri apăreau în ultima declarație de avere publică
Potrivit declarației de avere depuse în 2024, patrimoniul familiei Firea–Pandele era format din mai multe terenuri, o locuință în județul Ilfov și numeroase bunuri de valoare.
|Categorie
|Ce figura în declarația din 2024
|Terenuri
|Patru terenuri în Ialomița și Ilfov, dobândite prin moștenire și cumpărare.
|Casă
|Casă de locuit de 240 mp în Petrăchioaia, deținută în coproprietate.
|Autoturism
|Mercedes fabricat în 2010.
|Bijuterii
|Bijuterii din aur și platină evaluate la peste 113.000 euro.
|Tablouri
|Colecție evaluată la aproximativ 110.000 euro.
|Conturi bancare
|Mai multe conturi în lei, euro și dolari la BRD și BCR.
|Împrumuturi acordate
|Împrumuturi personale și contribuții pentru campanii electorale, inclusiv 600.000 lei.
|Datorii
|Împrumuturi totale de 600.000 lei, scadente în 2025.
Trebuie precizat că aceste informații provin din ultima declarație de avere publică depusă în 2024, înainte ca declarațiile de avere să nu mai fie publicate online în forma detaliată cunoscută până atunci.
Proprietăți în Ilfov și Ialomița
În document figurau patru terenuri situate în județele Ialomița și Ilfov. O parte dintre acestea proveneau din moștenire, iar altele au fost cumpărate în anii ’90. De asemenea, familia deținea o casă de locuit de 240 de metri pătrați în comuna Petrăchioaia, județul Ilfov, aflată în coproprietate.
Printre cele mai valoroase bunuri declarate se aflau colecțiile de bijuterii și tablouri. Bijuteriile din aur alb, aur galben și platină, unele împodobite cu pietre prețioase și semiprețioase, aveau o valoare declarată de peste 113.000 de euro. La acestea se adăuga o colecție de tablouri evaluată la aproximativ 110.000 de euro.
În declarație apărea și vânzarea prin casă de licitații a unor bijuterii, pentru suma de aproape 10.000 de euro.
Conturi bancare și împrumuturi
În ceea ce privește disponibilitățile financiare, declarația menționa mai multe conturi curente la BRD și BCR, în lei, euro și dolari. Sumele aflate în aceste conturi nu erau foarte mari, cele mai consistente fiind câteva mii de lei, alături de câteva sute de euro și dolari.
În schimb, documentul evidenția mai multe împrumuturi acordate în nume personal. Printre acestea se numărau împrumuturi de 6.000, 7.000 și 14.000 de euro către persoane fizice.
Totodată, Gabriela Firea declara o contribuție electorală de 600.000 de lei pentru candidatura la Primăria Capitalei, precum și două contribuții în numele lui Florentin Pandele pentru campania PSD Ilfov, în valoare de 10.000 și 13.000 de lei.
De asemenea, ultima declarație publică de avere includea și datorii contractate în cursul anului 2024. Documentul menționa trei împrumuturi, în valoare totală de 600.000 de lei, cu scadență în anul 2025, către mai multe persoane fizice.
Astăzi, activitatea sa este concentrată la Bruxelles
Față de perioada în care conducea Primăria Generală a Capitalei și era una dintre cele mai vizibile figuri ale politicii românești, Gabriela Firea are astăzi o activitate concentrată în Parlamentul European, unde ocupă funcția de europarlamentar.
În aparițiile publice din ultimul an, aceasta pune accent mai ales pe proiectele europene și pe activitatea legislativă, iar în plan personal vorbește frecvent despre familie și timpul petrecut alături de cei apropiați.
De asemenea, mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea au remarcat schimbări și în ceea ce privește aspectul său fizic. Gabriela Firea afișează o imagine întinerită, iar în spațiul public au apărut comentarii potrivit cărora ar fi apelat la unele proceduri estetice la nivelul feței, fără ca acestea să fi fost confirmate de fostul primar al Capitalei.