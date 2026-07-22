Ce avere avea Gabriela Firea în ultima declarație publică. Salarii, proprietăți și alte venituri ale fostului primar al Capitalei

Categorie Ce figura în declarația din 2024 Terenuri Patru terenuri în Ialomița și Ilfov, dobândite prin moștenire și cumpărare. Casă Casă de locuit de 240 mp în Petrăchioaia, deținută în coproprietate. Autoturism Mercedes fabricat în 2010. Bijuterii Bijuterii din aur și platină evaluate la peste 113.000 euro. Tablouri Colecție evaluată la aproximativ 110.000 euro. Conturi bancare Mai multe conturi în lei, euro și dolari la BRD și BCR. Împrumuturi acordate Împrumuturi personale și contribuții pentru campanii electorale, inclusiv 600.000 lei. Datorii Împrumuturi totale de 600.000 lei, scadente în 2025.

Trebuie precizat că aceste informații provin din ultima declarație de avere publică depusă în 2024, înainte ca declarațiile de avere să nu mai fie publicate online în forma detaliată cunoscută până atunci.

Proprietăți în Ilfov și Ialomița

În document figurau patru terenuri situate în județele Ialomița și Ilfov. O parte dintre acestea proveneau din moștenire, iar altele au fost cumpărate în anii ’90. De asemenea, familia deținea o casă de locuit de 240 de metri pătrați în comuna Petrăchioaia, județul Ilfov, aflată în coproprietate.

Printre cele mai valoroase bunuri declarate se aflau colecțiile de bijuterii și tablouri. Bijuteriile din aur alb, aur galben și platină, unele împodobite cu pietre prețioase și semiprețioase, aveau o valoare declarată de peste 113.000 de euro. La acestea se adăuga o colecție de tablouri evaluată la aproximativ 110.000 de euro.

În declarație apărea și vânzarea prin casă de licitații a unor bijuterii, pentru suma de aproape 10.000 de euro.

Conturi bancare și împrumuturi

În ceea ce privește disponibilitățile financiare, declarația menționa mai multe conturi curente la BRD și BCR, în lei, euro și dolari. Sumele aflate în aceste conturi nu erau foarte mari, cele mai consistente fiind câteva mii de lei, alături de câteva sute de euro și dolari.

În schimb, documentul evidenția mai multe împrumuturi acordate în nume personal. Printre acestea se numărau împrumuturi de 6.000, 7.000 și 14.000 de euro către persoane fizice.

Totodată, Gabriela Firea declara o contribuție electorală de 600.000 de lei pentru candidatura la Primăria Capitalei, precum și două contribuții în numele lui Florentin Pandele pentru campania PSD Ilfov, în valoare de 10.000 și 13.000 de lei.