Ce au în comun chicotitul unui copil și râsul unui cimpanzeu: răspunsul vechi de 15 milioane de ani

Râsul nu este doar o reacție, are un ritm precis

Echipa de cercetători a analizat 140 de secvențe de râs provenite de la 17 indivizi: patru urangutani, doi gorile, trei bonobo, patru cimpanzei și patru copii cu vârste între șase luni și șapte ani. Au fost urmărite momente de joacă și de gâdilat, iar cercetătorii au măsurat intervalele dintre fiecare explozie de râs.

Rezultatul a fost clar: în timpul gâdilatului, toate speciile au produs sunete la intervale relativ egale. Cercetătorii numesc acest tip de organizare „izocronie”, adică o succesiune ritmică regulată. Pe scurt, un copil care chicotește și un cimpanzeu gâdilat nu scot sunete complet haotice, ci urmează un ritm biologic care pare conservat de foarte mult timp.

Lucrurile devin mai dezordonate în timpul jocului liber. Atunci când doi copii se joacă, se împing, se rostogolesc sau aleargă, râsul este întrerupt de mișcări, respirație accelerată și schimbări bruște de poziție. Același lucru se întâmplă și la maimuțele mari. Corpul este în mișcare, toracele este comprimat, respirația este perturbată, iar ritmul râsului nu mai poate rămâne la fel de regulat.

Tocmai de aceea, gâdilatul este considerat de cercetători o situație mai bună pentru observarea tiparului vocal de bază. Mișcarea este mai controlată, iar râsul poate fi analizat mai clar, fără ca joaca fizică să schimbe permanent ritmul respirației.

Oamenii râd mai repede și își adaptează reacția la context

Asemănările sunt importante, dar studiul scoate la iveală și diferențele care ne separă de rudele noastre apropiate. Râsul uman este mai rapid decât cel al maimuțelor mari. Urangutanii au avut cele mai lente și mai puțin regulate tipare, iar ritmul pare să se accelereze treptat pe măsură ce ne apropiem de oameni pe arborele evolutiv.

Oamenii au arătat și o flexibilitate pe care celelalte specii nu au prezentat-o în aceeași formă. Copiii își schimbau ritmul râsului în funcție de context: râdeau mai repede în timpul gâdilatului decât în timpul jocului. La maimuțele mari, această diferență nu a fost observată în mod clar.

Această capacitate de a adapta viteza și ritmul vocalizării la situația socială este relevantă pentru evoluția comunicării. Limbajul nu înseamnă doar să produci sunete, ci să le modifici în funcție de context, emoție, intenție și interlocutor. De aceea, autorii studiului văd râsul ca pe o fereastră spre originile controlului vocal mai sofisticat.