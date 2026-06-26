Ce au în comun chicotitul unui copil și râsul unui cimpanzeu: răspunsul vechi de 15 milioane de ani
Râsul este una dintre cele mai recognoscibile reacții umane. Îl asociem cu glumele, emoția, apropierea dintre oameni sau momentele în care ne distrăm fără să ne putem opri. Dar un nou studiu arată că ritmul din spatele râsului nostru nu este deloc exclusiv uman: cimpanzeii, gorilele, bonobo și urangutanii reacționează surprinzător de asemănător atunci când sunt gâdilați.
Cercetătorii au descoperit că oamenii și marile maimuțe lasă intervale regulate între sunetele succesive de râs. Cu alte cuvinte, celebrul „ha-ha-ha” are o structură ritmică veche, care ar putea să fi existat la un strămoș comun al oamenilor și al maimuțelor antropoide în urmă cu aproximativ 15 milioane de ani. Descoperirea nu spune doar ceva simpatic despre gâdilat, ci oferă și indicii importante despre felul în care a evoluat controlul vocal care a făcut posibil, mult mai târziu, limbajul.
Râsul nu este doar o reacție, are un ritm precis
Echipa de cercetători a analizat 140 de secvențe de râs provenite de la 17 indivizi: patru urangutani, doi gorile, trei bonobo, patru cimpanzei și patru copii cu vârste între șase luni și șapte ani. Au fost urmărite momente de joacă și de gâdilat, iar cercetătorii au măsurat intervalele dintre fiecare explozie de râs.
Rezultatul a fost clar: în timpul gâdilatului, toate speciile au produs sunete la intervale relativ egale. Cercetătorii numesc acest tip de organizare „izocronie”, adică o succesiune ritmică regulată. Pe scurt, un copil care chicotește și un cimpanzeu gâdilat nu scot sunete complet haotice, ci urmează un ritm biologic care pare conservat de foarte mult timp.
Lucrurile devin mai dezordonate în timpul jocului liber. Atunci când doi copii se joacă, se împing, se rostogolesc sau aleargă, râsul este întrerupt de mișcări, respirație accelerată și schimbări bruște de poziție. Același lucru se întâmplă și la maimuțele mari. Corpul este în mișcare, toracele este comprimat, respirația este perturbată, iar ritmul râsului nu mai poate rămâne la fel de regulat.
Tocmai de aceea, gâdilatul este considerat de cercetători o situație mai bună pentru observarea tiparului vocal de bază. Mișcarea este mai controlată, iar râsul poate fi analizat mai clar, fără ca joaca fizică să schimbe permanent ritmul respirației.
Oamenii râd mai repede și își adaptează reacția la context
Asemănările sunt importante, dar studiul scoate la iveală și diferențele care ne separă de rudele noastre apropiate. Râsul uman este mai rapid decât cel al maimuțelor mari. Urangutanii au avut cele mai lente și mai puțin regulate tipare, iar ritmul pare să se accelereze treptat pe măsură ce ne apropiem de oameni pe arborele evolutiv.
Oamenii au arătat și o flexibilitate pe care celelalte specii nu au prezentat-o în aceeași formă. Copiii își schimbau ritmul râsului în funcție de context: râdeau mai repede în timpul gâdilatului decât în timpul jocului. La maimuțele mari, această diferență nu a fost observată în mod clar.
Această capacitate de a adapta viteza și ritmul vocalizării la situația socială este relevantă pentru evoluția comunicării. Limbajul nu înseamnă doar să produci sunete, ci să le modifici în funcție de context, emoție, intenție și interlocutor. De aceea, autorii studiului văd râsul ca pe o fereastră spre originile controlului vocal mai sofisticat.
Descoperirea nu demonstrează că limbajul uman a apărut acum 15 milioane de ani. Vorbirea este mult mai complexă și implică vocabular, gramatică, învățare socială și o coordonare fină între creier, respirație și musculatura aparatului vocal. Dar sugerează că unele dintre mecanismele de bază necesare pentru controlul ritmului vocal existau deja la strămoșii comuni ai oamenilor și maimuțelor mari.
De ce contează un studiu despre râs și gâdilat
Sunetele nu lasă fosile. Cercetătorii nu pot descoperi într-o peșteră înregistrarea vocală a unui hominid care a trăit acum câteva milioane de ani. De aceea, comparația dintre oameni și rudele lor actuale este una dintre puținele metode prin care pot reconstrui etapele evoluției comunicării.
Râsul este un subiect util tocmai fiindcă apare la toate maimuțele mari și este legat de comportamente sociale ușor de recunoscut: joacă, apropiere, relaxare și lipsa intenției agresive. Atunci când un copil râde sau un bonobo scoate sunete în timpul jocului, mesajul este asemănător: interacțiunea este sigură, prietenoasă și trebuie continuată.
Studiul are totuși și o limită importantă. Numărul de indivizi analizați a fost mic, în special pentru gorile și bonobo. Cercetătorii recunosc că vor fi necesare eșantioane mai mari pentru a înțelege cât de stabile sunt diferențele dintre specii. Totuși, faptul că același tipar de ritm apare la toate grupurile analizate face rezultatul cu atât mai interesant.
Poate că râsul este unul dintre cele mai vechi lucruri pe care le împărțim cu rudele noastre evolutive. Înainte de cuvinte, propoziții și glume complicate, a existat probabil un sunet repetitiv, ritmat, declanșat de joacă și apropiere. Iar când râzi fără să te poți opri, este posibil să activezi un mecanism vocal mai vechi decât multe dintre trăsăturile pe care le considerăm exclusiv umane.
Analiza arată că râsul provocat de gâdilat este mai regulat, iar la oameni devine mai rapid și mai flexibil în funcție de context; autorii subliniază însă că eșantionul a fost redus și necesită cercetări suplimentare.