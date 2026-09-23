Magistratul Laurențiu Beșu, reacție după amânarea procesului disciplinar de la CSM. Ce acuzație i se aduce după apariția în documentarul Recorder. Update

Magistratul susține că reprezentantul Inspecției Judiciare nu a fost prezent, iar instituția a solicitat amânarea. Într-un mesaj cu accente ironice, Beșu le-a mulțumit și celor care i-au transmis în această perioadă mesaje de susținere.

„Azi, după o întârziere de 30 de minute, o secție de judecători, cu trei membri lipsă, a constatat că nu are inspector prezent. Inspecția a făcut cerere de amânare pentru că domnul inspector Chișcă Iulian este foarte ocupat și are multe dosare complexe. A delegat o colegă să-l înlocuiască, dar, ce să vezi, și ea e foarte ocupată! Doamne, Doamne…Mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis mesaje de încurajare!”, a scris acesta pe Facebook.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

De unde a pornit cazul lui Laurențiu Beșu

Pentru a înțelege cum s-a ajuns aici trebuie revenit la declarațiile făcute de Beșu în documentarul Recorder. Magistratul a vorbit despre ceea ce el a descris drept probleme și presiuni existente în sistemul judiciar și despre modul în care ar fi fost îndepărtat dintr-un complet de la Curtea de Apel București care analiza un dosar în care inculpat era fostul senator Nicolae Bădălău.

Beșu a susținut că modificarea componenței completului a intervenit într-un moment în care exista o divergență privind soluționarea unei chestiuni din dosar. După schimbarea completului, procedura de cameră preliminară a fost reluată, iar ulterior din dosar a fost exclusă o înregistrare audio realizată de denunțător.

Afirmațiile sale au fost contestate categoric de conducerea Curții de Apel București. CAB a susținut că motivele pentru care delegarea lui Beșu nu a fost prelungită au fost de natură profesională și a descris declarațiile acestuia drept lipsite de acoperire factuală. Curtea a solicitat ulterior verificări din partea mai multor instituții, inclusiv Inspecția Judiciară și CSM.

De ce îl acuză Inspecția Judiciară

În urma sesizării conducerii Curții de Apel București, Inspecția Judiciară a început cercetarea disciplinară. Acuzația trebuie înțeleasă foarte clar: Laurențiu Beșu nu este judecat în acest dosar disciplinar pentru faptul că a acordat pur și simplu un interviu și nici CSM nu analizează acum dacă toate afirmațiile din documentarul Recorder sunt adevărate sau false.

Problema analizată este dacă, prin informațiile prezentate public, Beșu a încălcat obligația magistraților de a păstra secretul deliberării.