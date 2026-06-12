Câți români s-au uitat la ceremonia de deschidere a Mondialului. Evenimentul a dominat audiențele

În intervalul 22:02 – 00:04, când a fost transmis meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud, postul de televiziune s-a clasat pe primul loc în preferințele telespectatorilor. Pe segmentul comercial, format din persoane cu vârste între 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 8,7 puncte de rating și o cotă de piață de 39,9%. Pe locul al doilea s-a situat Pro TV, cu 3,7 puncte de rating și 17,1% cotă de piață.

Lider a fost postul și la nivel național. În timpul partidei inaugurale, Antena 1 a obținut o medie de 7,9 puncte de rating și 29,2% cotă de piață, în timp ce Pro TV a înregistrat 3,4 puncte de rating și 12,5% cotă de piață.

Potrivit datelor prezentate, primul meci al Campionatului Mondial 2026 a avut o creștere de peste 47% față de debutul ediției precedente din Qatar 2022 și cu 61% peste cifrele înregistrate la startul Mondialului din Rusia 2018.

Programele speciale dedicate competiției au condus clasamentele

Nu doar partida inaugurală a atras atenția publicului. Și programele speciale realizate în jurul Campionatului Mondial au ocupat prima poziție în intervalele lor de difuzare.

Studioul „Toată lumea la Antena”, prezentat alături de Dan Pavel, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Olivia Păunescu și Ștefan Bănică, precum și ceremonia de deschidere transmisă din Mexic au fost lideri de audiență în intervalul 20:29 – 22:01.

În acest segment, Antena 1 a obținut 6,4 puncte de rating și o cotă de piață de 26,8%, depășind Pro TV, care a înregistrat 5,3 puncte de rating și 22,4% cotă de piață.

Conform datelor comunicate, acestea au fost și cele mai urmărite evenimente de deschidere dintre ultimele trei ediții ale Campionatului Mondial.