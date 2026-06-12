Câți români s-au uitat la ceremonia de deschidere a Mondialului. Evenimentul a dominat audiențele
Startul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a atras un interes major din partea telespectatorilor români. Ceremonia de deschidere și primul meci al turneului final au plasat Antena 1 în poziția de lider detașat de audiență, atât pe segmentul comercial, cât și la nivelul întregii țări. Debutul competiției a fost marcat nu doar de cifre importante de audiență, ci și de momente istorice pe teren, în partida inaugurală dintre Mexic și Africa de Sud.
- Ceremonia de deschidere și primul meci au fost urmărite de un număr mare de români
- Programele speciale dedicate competiției au condus clasamentele
- Mexic a început cu victorie și a oferit un moment istoric
- Coreea de Sud a revenit spectaculos în cel de-al doilea meci al grupei
- Campionatul Mondial continuă cu noi meciuri și ceremonii
Ceremonia de deschidere și primul meci au fost urmărite de un număr mare de români
Antena 1 a devenit prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup™, iar debutul ediției din 2026 s-a dovedit un succes din punct de vedere al audiențelor.
În intervalul 22:02 – 00:04, când a fost transmis meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud, postul de televiziune s-a clasat pe primul loc în preferințele telespectatorilor. Pe segmentul comercial, format din persoane cu vârste între 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 8,7 puncte de rating și o cotă de piață de 39,9%. Pe locul al doilea s-a situat Pro TV, cu 3,7 puncte de rating și 17,1% cotă de piață.
Lider a fost postul și la nivel național. În timpul partidei inaugurale, Antena 1 a obținut o medie de 7,9 puncte de rating și 29,2% cotă de piață, în timp ce Pro TV a înregistrat 3,4 puncte de rating și 12,5% cotă de piață.
Potrivit datelor prezentate, primul meci al Campionatului Mondial 2026 a avut o creștere de peste 47% față de debutul ediției precedente din Qatar 2022 și cu 61% peste cifrele înregistrate la startul Mondialului din Rusia 2018.
Programele speciale dedicate competiției au condus clasamentele
Nu doar partida inaugurală a atras atenția publicului. Și programele speciale realizate în jurul Campionatului Mondial au ocupat prima poziție în intervalele lor de difuzare.
Studioul „Toată lumea la Antena”, prezentat alături de Dan Pavel, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Olivia Păunescu și Ștefan Bănică, precum și ceremonia de deschidere transmisă din Mexic au fost lideri de audiență în intervalul 20:29 – 22:01.
În acest segment, Antena 1 a obținut 6,4 puncte de rating și o cotă de piață de 26,8%, depășind Pro TV, care a înregistrat 5,3 puncte de rating și 22,4% cotă de piață.
Conform datelor comunicate, acestea au fost și cele mai urmărite evenimente de deschidere dintre ultimele trei ediții ale Campionatului Mondial.
Mexic a început cu victorie și a oferit un moment istoric
Pe teren, Mexicul a debutat cu succes în Grupa A. Formația gazdă a învins Africa de Sud cu scorul de 2-0 pe Estadio Azteca.
Golurile victoriei au fost marcate de Julian Quinones și Raul Jimenez. Reușita lui Quinones a intrat direct în istoria competiției.
Golul înscris în minutul 9 a reprezentat o premieră pentru meciurile inaugurale ale Cupei Mondiale. Pentru prima dată, primul gol marcat într-o partidă de deschidere a fost reușit de un jucător născut în afara țării pe care o reprezintă la nivel internațional.
Succesul Mexicului i-a adus primele trei puncte în clasamentul Grupei A și un start ideal în competiție.
Coreea de Sud a revenit spectaculos în cel de-al doilea meci al grupei
În cursul dimineții s-a disputat și a doua partidă din Grupa A, pe stadionul Akron din Zapopan, lângă Guadalajara.
Confruntarea dintre Coreea de Sud și Cehia a oferit un scenariu spectaculos. După ce Krejci a deschis scorul pentru cehi în minutul 59, sud-coreenii au reușit să întoarcă rezultatul.
In-Beom Hwang, jucător legitimat la Feyenoord, și Hyeon-Gyu Oh au marcat golurile care au adus victoria Coreei de Sud.
Cehii au avut mai multe ocazii importante, au avut inclusiv un gol anulat și au încercat să revină în joc până la final, însă au fost nevoiți să accepte înfrângerea în primul meci al turneului.
Campionatul Mondial continuă cu noi meciuri și ceremonii
Programul competiției continuă la Antena 1 cu noi transmisiuni dedicate FIFA World Cup™ 2026.
De la ora 20:30 este programat studioul „Toată lumea la Antena”, urmat de cea de-a doua ceremonie de deschidere, organizată în Canada. De la ora 22:00 va avea loc partida dintre Canada și Bosnia.
În cursul nopții, de la ora 02:30, telespectatorii vor putea urmări un nou studio special și cea de-a treia ceremonie de deschidere, din Statele Unite ale Americii. De la ora 04:00 este programat meciul dintre SUA și Paraguay.