Câți bani a adus Asia Express 2026 în buzunarul lui Gabi Torje. Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi primit mai mult

Împărțirea în mod egal a premiului înseamnă câte 15.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi sportivi. La această valoare se adaugă banii obținuți pe parcursul emisiunii.

În calculul prezentat de Libertatea sunt luate în considerare și cele șase amulete câștigate de echipă, în valoare totală de 6.000 de euro. O împărțire egală ar însemna încă 3.000 de euro pentru Torje, respectiv 18.000 de euro din premiu și amulete.

Remunerația pentru participare ar ridica totalul la aproximativ 43.000 de euro. Calculul se bazează pe informația atribuită Gândul, potrivit căreia fostul fotbalist ar fi primit 2.500 de euro pentru fiecare etapă, adică 25.000 de euro pentru zece etape.

Cât ar fi primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Finaliștii Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi avut o remunerație de 5.000 de euro pe etapă, pentru amândoi. Informația este publicată de Cancan, care estimează astfel un total de 50.000 de euro pentru cele zece etape.

La această sumă s-ar adăuga banii proveniți din amuletele câștigate. Cei doi au terminat competiția pe locul al doilea, după ce au parcurs întregul traseu până la finala din China.

Suma de 50.000 de euro este prezentată pentru cuplu, în timp ce estimarea de 43.000 de euro îl privește numai pe Gabi Torje. Datele relatate nu arată că fiecare dintre cei doi finaliști ar fi câștigat mai mult decât fostul fotbalist.

Marele premiu de 30.000 de euro este confirmat de postul care difuzează emisiunea. Onorariile individuale și totalurile rezultate din acestea rămân sume relatate de publicațiile citate, nu valori confirmate public prin contractele concurenților.