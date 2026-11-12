Câți bani a adus Asia Express 2026 în buzunarul lui Gabi Torje. Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi primit mai mult
Gabi Torje ar fi ajuns la aproximativ 43.000 de euro pentru participarea la Asia Express 2026, potrivit calculelor publicate în presă după finală. Suma include partea sa din marele premiu, banii pentru amulete și remunerația pe etape. Separat, Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi primit împreună 50.000 de euro pentru parcursul în competiție, la care s-ar adăuga câștigurile din amulete.
Cum se ajunge la suma estimată pentru Gabi Torje
Gabriel Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au câștigat sezonul 9, „Asia Express – Drumul Mătăsii”, după finala desfășurată la Shanghai. Antena 1 confirmă că echipa a obținut trofeul și marele premiu de 30.000 de euro.
Împărțirea în mod egal a premiului înseamnă câte 15.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi sportivi. La această valoare se adaugă banii obținuți pe parcursul emisiunii.
În calculul prezentat de Libertatea sunt luate în considerare și cele șase amulete câștigate de echipă, în valoare totală de 6.000 de euro. O împărțire egală ar însemna încă 3.000 de euro pentru Torje, respectiv 18.000 de euro din premiu și amulete.
Remunerația pentru participare ar ridica totalul la aproximativ 43.000 de euro. Calculul se bazează pe informația atribuită Gândul, potrivit căreia fostul fotbalist ar fi primit 2.500 de euro pentru fiecare etapă, adică 25.000 de euro pentru zece etape.
Cât ar fi primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă
Finaliștii Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi avut o remunerație de 5.000 de euro pe etapă, pentru amândoi. Informația este publicată de Cancan, care estimează astfel un total de 50.000 de euro pentru cele zece etape.
La această sumă s-ar adăuga banii proveniți din amuletele câștigate. Cei doi au terminat competiția pe locul al doilea, după ce au parcurs întregul traseu până la finala din China.
Suma de 50.000 de euro este prezentată pentru cuplu, în timp ce estimarea de 43.000 de euro îl privește numai pe Gabi Torje. Datele relatate nu arată că fiecare dintre cei doi finaliști ar fi câștigat mai mult decât fostul fotbalist.
Marele premiu de 30.000 de euro este confirmat de postul care difuzează emisiunea. Onorariile individuale și totalurile rezultate din acestea rămân sume relatate de publicațiile citate, nu valori confirmate public prin contractele concurenților.
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Torje și Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor
Finala sezonului „Drumul Mătăsii” a fost difuzată miercuri, 11 noiembrie, la Antena 1. Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu s-au confruntat în ultima cursă cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă.
Cei doi sportivi au ajuns primii la Irina Fodor, la capătul traseului din Shanghai. Victoria le-a adus trofeul sezonului și premiul acordat echipei câștigătoare.
Competiția i-a purtat pe participanți prin Uzbekistan și China, cu probe, deplasări la autostop și căutarea cazării la localnici. Ultimul episod a încheiat aventura celor două echipe rămase în cursa pentru premiu.
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Aproape 1,3 milioane de telespectatori au urmărit finala
La nivel național, finala a avut o medie de 1.278.000 de telespectatori, în intervalul 20.30–24.00. Antena 1 a înregistrat 7,4 puncte de rating și o cotă de piață de 24,8%, în datele prezentate de Paginademedia.ro.
Pro TV s-a clasat pe locul al doilea, cu 701.000 de telespectatori, iar Kanal D a avut 522.000. În mediul urban, Antena 1 a fost urmărită de 821.000 de persoane, față de 337.000 la Pro TV și 247.000 la Kanal D.
Pe publicul comercial urban cu vârste între 21 și 54 de ani, finala a adunat 387.000 de telespectatori. În minutul de maximă audiență, de la ora 21.00, peste 1,5 milioane de persoane urmăreau emisiunea, potrivit datelor comunicate de Antena 1.