RCA mai scump pentru șoferii de autoturisme din cauza accidentelor produse de camioane. Cum se explică
Accidentele grave provocate de camioanele de mare tonaj pot avea consecințe financiare care depășesc cu mult pagubele produse în trafic. Costurile ridicate ale despăgubirilor pun presiune pe companiile de asigurări și pot influența, indirect, prețurile polițelor RCA plătite inclusiv de șoferii de autoturisme. Problema revine în atenție după carambolul de proporții produs pe 10 noiembrie pe autostrada Trakia din Bulgaria, unde au fost implicate 86 de vehicule, potrivit informațiilor comunicate în urma accidentului.
De ce accidentele provocate de TIR-uri pot influența prețul RCA
În România, companiile de transport operează aproximativ 200.000 de vehicule utilizate pentru transportul internațional de mărfuri. Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară, frecvența daunelor pentru această categorie depășește 20%.
Indicatorul arată raportul dintre numărul dosarelor de daună și expunerea vehiculelor asigurate, fiind o măsură a riscului suportat de asigurători. Nu înseamnă neapărat că exact unul din cinci șoferi de camion produce anual un accident.
În cazul autoturismelor deținute de persoane fizice, frecvența daunelor este sub 7%, de aproape trei ori mai mică. Diferențele apar și în privința despăgubirilor:
|Indicator
|TIR-uri
|Autoturisme persoane fizice
|Frecvența daunelor
|Peste 20%
|Sub 7%
|Dauna medie
|Peste 18.100 lei
|Aproximativ 11.000 lei
|Daune în străinătate
|Peste 6.000 euro, în medie
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Aceste cifre explică de ce asigurarea unui camion poate costa considerabil mai mult decât cea a unui autoturism.
Dacă despăgubirile plătite pentru o anumită categorie de vehicule depășesc în mod repetat primele încasate, asigurătorii pot fi nevoiți să își ajusteze tarifele pentru a acoperi riscurile.
Totuși, nu există o regulă potrivit căreia pierderile produse de TIR-uri sunt transferate automat în prețul RCA al autoturismelor. Tarifele depind de mai mulți factori, inclusiv istoricul daunelor, costurile reparațiilor, cheltuielile asigurătorului și politica de tarifare.
Titi Aur: Pregătirea șoferilor profesioniști este superficială
Expertul în conducere defensivă Titi Aur consideră că frecvența ridicată a accidentelor este legată și de modul în care sunt pregătiți șoferii profesioniști.
„Motivul este sistemul nostru de pregătire a șoferilor precar”, a declarat acesta pentru Adevărul.
Expertul a atras atenția asupra cursurilor pentru obținerea și reînnoirea atestatelor profesionale, care ar trebui să includă mai multă pregătire practică pentru anticiparea pericolelor.
„Este mai mult decât superficial, de multe ori este cu șpagă”, a susținut Titi Aur, făcând referire la suspiciuni privind modul de obținere a unor atestate.
Mai mult, Titi Aur a invocat și diferențele dintre frecvența daunelor produse de camioane și cea înregistrată în cazul autoturismelor.
„Asigurătorii sunt disperați pentru că 21,5% din camioanele asigurate în România produc accidente, adică unul din cinci. Într-un an, mașinile mici sunt doar 6,2%”, a afirmat acesta.
Expertul consideră că pregătirea insuficientă pentru situații periculoase, viteza neadaptată și nerespectarea distanței de siguranță pot transforma o coliziune într-o tragedie.
Tragedia din Bulgaria, 86 de vehicule implicate în două caramboluri
Accidentul produs marți, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia, în apropiere de Iambol, a readus în discuție riscurile generate de vehiculele de mare tonaj.
Două caramboluri s-au produs aproape simultan, pe ambele sensuri de circulație, în condiții de ceață extrem de densă. Potrivit relatărilor Reuters și Associated Press, bilanțul a ajuns la 12 morți și zeci de răniți. Printre persoanele implicate s-au aflat și cetățeni români. Un șofer român de camion, reținut inițial pentru audieri, urma să fie eliberat, procurorii bulgari anunțând că nu vor formula acuzații împotriva acestuia la acel moment. Un alt român a fost grav rănit.
Titi Aur a explicat că, în condiții de vizibilitate redusă, șoferii tind să adapteze viteza și distanța față de vehiculul din față, în loc să țină cont de pericolele reale. Acest comportament, descris de expert drept efect de turmă, poate declanșa accidente în lanț.
Cine plătește despăgubirile într-un accident în lanț
Într-un carambol, stabilirea responsabilității poate fi complicată, deoarece fiecare impact trebuie analizat în funcție de împrejurările concrete. Titi Aur a explicat că un șofer care frânează regulamentar pentru a evita un pericol nu devine automat vinovat pentru vehiculele care îl lovesc din spate.
În schimb, dacă un conducător auto schimbă banda fără să acorde prioritate și provoacă o coliziune, poate fi considerat responsabil pentru pagubele produse prin manevra sa.
În principiu, RCA acoperă prejudiciile provocate terților de persoana răspunzătoare de accident, în limitele și condițiile legii. În cazul unui accident în lanț, despăgubirile depind de stabilirea vinovăției și a legăturii dintre fiecare manevră și pagubele produse.
Vor crește asigurările RCA pentru șoferii români?
Datele privind accidentele camioanelor arată că transportul rutier de marfă reprezintă o categorie cu risc ridicat pentru asigurători. Totuși, acestea nu demonstrează că polițele RCA pentru autoturisme se vor scumpi automat.
O eventuală majorare depinde de evoluția despăgubirilor, de tarifele stabilite de companiile de asigurări și de condițiile generale ale pieței.
Pentru șoferii români, reducerea numărului accidentelor și îmbunătățirea pregătirii conducătorilor profesioniști sunt importante nu doar pentru siguranța rutieră, ci și pentru limitarea costurilor care pot pune presiune asupra sistemului de asigurări auto.