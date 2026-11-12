RCA mai scump pentru șoferii de autoturisme din cauza accidentelor produse de camioane. Cum se explică

Indicatorul arată raportul dintre numărul dosarelor de daună și expunerea vehiculelor asigurate, fiind o măsură a riscului suportat de asigurători. Nu înseamnă neapărat că exact unul din cinci șoferi de camion produce anual un accident.

În cazul autoturismelor deținute de persoane fizice, frecvența daunelor este sub 7%, de aproape trei ori mai mică. Diferențele apar și în privința despăgubirilor:

Indicator TIR-uri Autoturisme persoane fizice Frecvența daunelor Peste 20% Sub 7% Dauna medie Peste 18.100 lei Aproximativ 11.000 lei Daune în străinătate Peste 6.000 euro, în medie —

Aceste cifre explică de ce asigurarea unui camion poate costa considerabil mai mult decât cea a unui autoturism.

Dacă despăgubirile plătite pentru o anumită categorie de vehicule depășesc în mod repetat primele încasate, asigurătorii pot fi nevoiți să își ajusteze tarifele pentru a acoperi riscurile.

Totuși, nu există o regulă potrivit căreia pierderile produse de TIR-uri sunt transferate automat în prețul RCA al autoturismelor. Tarifele depind de mai mulți factori, inclusiv istoricul daunelor, costurile reparațiilor, cheltuielile asigurătorului și politica de tarifare.

Titi Aur: Pregătirea șoferilor profesioniști este superficială

Expertul în conducere defensivă Titi Aur consideră că frecvența ridicată a accidentelor este legată și de modul în care sunt pregătiți șoferii profesioniști.

„Motivul este sistemul nostru de pregătire a șoferilor precar”, a declarat acesta pentru Adevărul.

Expertul a atras atenția asupra cursurilor pentru obținerea și reînnoirea atestatelor profesionale, care ar trebui să includă mai multă pregătire practică pentru anticiparea pericolelor.