Pensiile militarilor, recalculate după noi reguli. Cine ar putea primi bani în plus și de unde vine finanțarea
Pensiile militare ar putea fi actualizate în funcție de solda de grad, potrivit unui proiect legislativ depus în Parlament. Măsura urmărește eliminarea diferențelor dintre veniturile militarilor care au ieșit la pensie în perioade diferite, astfel încât cei trecuți mai devreme în rezervă să nu fie dezavantajați față de foștii colegi pensionați ulterior. Inițiativa îi aparține deputatului USR Radu Miruță, fost ministru al Apărării, care propune și o soluție pentru finanțarea majorărilor.
Cum s-ar putea schimba calculul pensiilor militare
În prezent, pensiile militare sunt influențate de veniturile și regulile de calcul aplicabile în momentul pensionării, ceea ce poate genera diferențe importante între persoane care au avut grade și cariere asemănătoare.
De exemplu, un militar pensionat în urmă cu zece ani poate avea o pensie mai mică decât un coleg cu același grad, trecut recent în rezervă, deoarece între timp soldele personalului activ au crescut.
Proiectul depus în Parlament urmărește corectarea acestor diferențe prin actualizarea pensiilor în raport cu solda de grad. Aceasta reprezintă o componentă a remunerației militarilor, stabilită în funcție de gradul militar deținut și este distinctă de solda de funcție și de celelalte drepturi salariale.
Practic, prin raportarea pensiilor la această componentă, majorările acordate militarilor activi ar putea influența și veniturile celor pensionați, în condițiile care vor fi stabilite prin lege.
Totuși, actualizarea nu înseamnă automat că toate pensiile militare vor crește cu aceeași sumă sau cu același procent.
De ce sunt diferențe între pensiile militarilor
Radu Miruță susține că principala problemă este tratamentul diferit aplicat militarilor care au trecut în rezervă înainte și după anumite majorări salariale.
Potrivit fostului ministru, cei pensionați anterior nu au beneficiat de creșteri similare, deși au avut grade și responsabilități comparabile cu ale colegilor lor. Miruță a explicat că această situație a fost analizată inclusiv în perioada în care conducea Ministerul Apărării, însă modificarea legislației nu a putut fi realizată deoarece Guvernul era interimar.
Deputatul USR a mai arătat că încercările anterioare de actualizare a pensiilor militare nu au rezolvat problema, inclusiv din cauza dificultăților legate de identificarea resurselor financiare.
De unde ar urma să vină banii pentru majorări
Una dintre principalele provocări este finanțarea noilor cheltuieli. Potrivit lui Radu Miruță, actualizarea pensiilor militare ar necesita aproximativ 200 de milioane de euro anual.
Pentru acoperirea unei părți din această sumă, fostul ministru propune constituirea unui fond alimentat cu 20% din banii recuperați de Ministerul Apărării Naționale din penalități și daune-interese aferente contractelor de achiziții publice, potrivit informațiilor prezentate de Alba24.
Concret, atunci când o companie nu respectă obligațiile asumate printr-un contract cu MApN și plătește penalități, o parte din sumele recuperate ar putea fi direcționată către fondul destinat actualizării pensiilor.
Această soluție ar permite folosirea unor venituri provenite din contractele ministerului, însă nu garantează că vor fi colectate anual toate fondurile necesare.
Cât este pensia militară medie în România
În luna februarie, când conducea Ministerul Apărării, Radu Miruță a declarat că pensia militară medie plătită în sistemul MApN era de 5.008 lei.
Aceasta este o valoare medie, nu suma primită de fiecare pensionar militar. Veniturile diferă în funcție de grad, vechime, baza de calcul și legislația aplicabilă la pensionare.
Când ar putea crește pensiile militare
Deocamdată, propunerile se află în procedură parlamentară, iar majorările nu sunt aprobate. Pentru a produce efecte, proiectele trebuie să parcurgă etapele legislative, să fie adoptate și să intre în vigoare.
Până atunci, pensionarii militari nu trebuie să depună cereri pentru actualizare, iar cuantumul eventualelor majorări și data aplicării lor rămân necunoscute.