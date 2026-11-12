Pensiile militarilor, recalculate după noi reguli. Cine ar putea primi bani în plus și de unde vine finanțarea

De exemplu, un militar pensionat în urmă cu zece ani poate avea o pensie mai mică decât un coleg cu același grad, trecut recent în rezervă, deoarece între timp soldele personalului activ au crescut.

Proiectul depus în Parlament urmărește corectarea acestor diferențe prin actualizarea pensiilor în raport cu solda de grad. Aceasta reprezintă o componentă a remunerației militarilor, stabilită în funcție de gradul militar deținut și este distinctă de solda de funcție și de celelalte drepturi salariale.

Practic, prin raportarea pensiilor la această componentă, majorările acordate militarilor activi ar putea influența și veniturile celor pensionați, în condițiile care vor fi stabilite prin lege.

Totuși, actualizarea nu înseamnă automat că toate pensiile militare vor crește cu aceeași sumă sau cu același procent.

De ce sunt diferențe între pensiile militarilor

Radu Miruță susține că principala problemă este tratamentul diferit aplicat militarilor care au trecut în rezervă înainte și după anumite majorări salariale.

Potrivit fostului ministru, cei pensionați anterior nu au beneficiat de creșteri similare, deși au avut grade și responsabilități comparabile cu ale colegilor lor. Miruță a explicat că această situație a fost analizată inclusiv în perioada în care conducea Ministerul Apărării, însă modificarea legislației nu a putut fi realizată deoarece Guvernul era interimar.

Deputatul USR a mai arătat că încercările anterioare de actualizare a pensiilor militare nu au rezolvat problema, inclusiv din cauza dificultăților legate de identificarea resurselor financiare.