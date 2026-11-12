De la o aventură extraconjugală la un scandal de securitate națională. Cum ar fi fost atras șeful NVIDIA într-o capcană a spionajului chinez de tip „honeypot”

Cine este Alice Huang, femeia suspectată că ar fi spionat pentru China

În centrul acestei povești se află Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le, cetățeană chineză și fostă directoare în cadrul Megaspeed International, companie din Singapore specializată în infrastructură pentru inteligență artificială și centre de date. Potrivit unei investigații The New York Times, citată de Reuters și AFP, serviciile americane de informații suspectează că femeia ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China pentru a colecta informații despre Jensen Huang și activitățile NVIDIA. Megaspeed este un client important al producătorului american de cipuri, cu achiziții de ordinul miliardelor în ultimii ani, ceea ce face ca relația dintre cele două persoane să aibă și o dimensiune comercială.

Legăturile dintre cei doi nu sunt tocmai recente. Fotografii din iunie 2024 îi surprind împreună la un eveniment organizat în Taipei, în perioada Computex, iar în mai 2025 apar din nou la o cină privată din capitala Taiwanului. Nu se știe exact când relația profesională s-a transformat într-una romantică și nici în ce moment ar fi intervenit presupusa recrutare de către serviciile chineze. Această cronologie contează, deoarece o operațiune de tip „honeypot” poate presupune construirea unei relații personale pe termen lung, înainte ca ținta să fie abordată pentru informații confidențiale sau influențarea unor decizii. În cazul lui Jensen Huang, însă, existența unei asemenea operațiuni și mecanismul prin care ar fi fost desfășurată nu au fost demonstrate public, atrage atenția The Washington Post.

Scandalul a explodat pe 8 noiembrie, când Jensen Huang a transmis un mesaj angajaților NVIDIA în care a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a asumat responsabilitatea pentru consecințele asupra familiei și companiei. În aceeași zi, consiliul de administrație a anunțat că o comisie formată din directori independenți, asistată de consultanți juridici externi, va analiza informațiile privind presupusa operațiune de spionaj. În comunicatul oficial, NVIDIA a precizat că nu are motive să creadă că securitatea națională americană sau secretele companiei au fost compromise, dar că investigația va examina toate informațiile disponibile.

De ce relația șefului NVIDIA a devenit o problemă pentru securitatea Statelor Unite

Pentru a înțelege dimensiunea scandalului trebuie privită poziția excepțională pe care NVIDIA o ocupă în industria tehnologică. Cipurile sale sunt fundamentale pentru antrenarea și rularea modelelor avansate de inteligență artificială, iar accesul la aceste procesoare reprezintă una dintre principalele mize ale competiției tehnologice dintre Statele Unite și China. Washingtonul a introdus restricții privind exportul anumitor acceleratoare AI, tocmai pentru a limita utilizarea lor de către organizații chineze implicate în dezvoltarea unor tehnologii sensibile, inclusiv cu aplicații militare.

Situația este complicată de faptul că Jensen Huang a devenit un interlocutor important al administrației Donald Trump și un susținător al relaxării anumitor restricții comerciale. Potrivit Reuters, în primăvara anului 2026, secretarul de stat Marco Rubio ar fi coordonat redactarea unui document clasificat care avertiza oficialii americani asupra relației dintre Huang și Alice Huang. În paralel, autoritățile americane au analizat activitatea Megaspeed și posibilitatea ca unele cipuri avansate să fi ajuns la clienți chinezi prin mecanisme care ocolesc restricțiile de export. Aceste suspiciuni sunt distincte de acuzația de spionaj și nu demonstrează că directorul NVIDIA ar fi participat la asemenea operațiuni.

Întrebat despre situație pe 9 noiembrie, Donald Trump a declarat că a discutat personal cu Huang și că acesta i-a spus că nu știa despre presupusele activități de spionaj ale femeii. Președintele american a afirmat că îl crede pe directorul NVIDIA și a confirmat că FBI analizează cazul. Între timp, scandalul a atras atenția politicienilor de la Washington, care vor să înțeleagă dacă informațiile de securitate au fost comunicate corespunzător și dacă relațiile comerciale ale NVIDIA cu China au creat vulnerabilități suplimentare, citează Reuters.

Viitorul lui Jensen Huang la conducerea NVIDIA este acum pus sub semnul întrebării

Dincolo de componenta de spionaj, controversa amenință să se transforme într-o criză de conducere pentru cea mai importantă companie din industria acceleratoarelor AI. Pe 11 noiembrie, The Washington Post și The Wall Street Journal au relatat că membrii consiliului de administrație al NVIDIA urmau să discute inclusiv posibilitatea înlocuirii lui Jensen Huang. Potrivit relatărilor din presa americană, presiunea a crescut și după apariția unor acuzații privind o a doua relație extraconjugală, de această dată cu o angajată NVIDIA aflată în subordinea sa. Informațiile despre această a doua relație sunt deocamdată bazate pe relatări de presă, iar o eventuală demitere nu fusese anunțată oficial la momentul redactării.