Câți ani trebuie să muncești pentru un apartament, în funcție de orașul în care locuiești. Ce arată datele BNR

La nivel național, timpul necesar pentru cumpărarea fără credit a unui apartament cu două camere a coborât foarte puțin, de la opt ani în 2024 la 7,9 ani în 2025. Explicația este că veniturile nominale au avansat, în ansamblu, ceva mai repede decât prețurile locuințelor.

Diferențele regionale rămân însă considerabile: indicatorul preț/venit variază de la aproximativ 6,8 ani în București până la circa 12 ani în Constanța, potrivit datelor aferente ultimului trimestru din 2025.

Brașovul, orașul în care accesibilitatea s-a deteriorat cel mai mult

Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului privește Brașovul, unde prețurile locuințelor au crescut cu aproximativ 28,6% într-un singur an, în timp ce salariile au avansat cu numai circa 6,2%. Cu alte cuvinte, locuințele s-au scumpit într-un ritm de peste patru ori mai mare decât veniturile, ceea ce a redus puternic capacitatea localnicilor de a cumpăra.

Situația este diferită în Cluj și Constanța, unde accesibilitatea a înregistrat unele îmbunătățiri. În Cluj, salariile au crescut cu 10,9%, față de o majorare a prețurilor de 9,8%, iar în Constanța veniturile au avansat cu 3,9%, peste creșterea de 1,7% a prețurilor. Totuși, o îmbunătățire a indicatorului nu înseamnă automat că locuințele au devenit ieftine, Constanța rămânând, potrivit raportului, la un nivel foarte ridicat al raportului dintre preț și venit.

Prețurile locuințelor din România au crescut mai repede decât media UE

În ultimele trei luni din 2025, prețurile locuințelor din România au fost cu 6,7% mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent. Ritmul a depășit creșterea de 5,1% din zona euro și avansul de 5,5% înregistrat la nivelul Uniunii Europene.

România s-a aflat însă sub state precum Ungaria, unde prețurile au urcat cu 21,2%, Bulgaria, cu 14,5%, și Cehia, cu 8,5%, dar peste Polonia, unde creșterea a fost de 4,3%.

Românii cumpără mai puține locuințe

În ciuda interesului pentru proprietăți, numărul tranzacțiilor a început să scadă vizibil. În 2025, piața a înregistrat cu 5,4% mai puține tranzacții decât în 2024, iar în primele trei luni din 2026 declinul s-a accentuat până la 17,1% față de aceeași perioadă a anului precedent.