Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. De când ar urma să fie aplicată noua regulă

Din ce an ar urma să fie obligatoriu catalogul electronic

Potrivit formei proiectului legislativ publicate de Parlament, catalogul electronic ar urma să devină obligatoriu în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular începând cu anul școlar 2027-2028. Sistemul este definit ca instrument pentru evidența parcursului școlar al elevilor și pentru înregistrarea notelor, absențelor și progresului școlar.

Important este însă că informația trebuie prezentată, în acest moment, ca o măsură legislativă în curs, nu ca o obligație deja aplicabilă tuturor școlilor. Legea educației prevede dezvoltarea și operaționalizarea catalogului electronic, iar Ministerul Educației a lucrat anterior la cadrul necesar implementării și interconectării acestuia.

Proiectul prevede și o perioadă în care varianta digitală nu ar elimina complet documentul tradițional. Începând cu 1 septembrie 2027, catalogul pe hârtie ar urma să fie păstrat complementar, ca variantă de siguranță și document de referință în cazul în care apar probleme în funcționarea sistemului informatic.

Ce vor putea vedea părinții în catalogul electronic

Standardele tehnice stabilite pentru sistemele deja folosite în școlile-pilot arată că aplicația de catalog electronic trebuie să poată fi accesată online, inclusiv de pe computer, laptop, tabletă sau telefon. Sistemul permite atât introducerea informațiilor referitoare la activitatea școlară, cât și consultarea notelor, absențelor și a unor rapoarte statistice.

Digitalizarea poate face astfel mult mai rapidă comunicarea informațiilor despre situația școlară. În loc ca părintele să afle despre note sau absențe doar prin intermediul carnetului ori la întâlnirile cu profesorii, informațiile introduse în platformă pot fi consultate electronic, în funcție de drepturile de acces oferite utilizatorilor.

În același timp, sistemele trebuie să respecte cerințe privind protecția și securitatea datelor. Standardele tehnice prevăd inclusiv conexiuni securizate și reguli referitoare la acces și prelucrarea informațiilor, iar unitățile de învățământ care folosesc catalogul electronic au responsabilități privind protejarea datelor personale.

Catalogul electronic este deja folosit în unele școli

România testează de mai mulți ani această variantă. În școlile incluse în programul-pilot, situația școlară, inclusiv rezultatele evaluărilor, este consemnată în catalogul electronic. La finalul anului școlar, catalogul este tipărit, semnat, avizat și arhivat conform regulilor stabilite pentru documentele școlare.