Catalizator care zdrăngăne la anumite turații: cum se deosebește un miez desprins de o apărătoare metalică slăbită
Când pleci de pe loc, pe la aceeași turație, se aude pentru o clipă un zgomot metalic de sub mașină. Dacă accelerezi puțin mai mult, dispare. Pentru că sunetul vine din zona catalizatorului, te gândești deja la costul piesei. Dar în acel loc pot vibra atât miezul din interiorul carcasei, cât și o tablă subțire montată lângă ea pentru a proteja podeaua de căldură. Diferența nu se stabilește sigur după o înregistrare cu telefonul. Contează unde pornește zgomotul și dacă se schimbă când atelierul izolează, pe rând, piesele care pot vibra.
De ce ambele zgomote pot apărea la aceeași turație
Un scut termic care și-a pierdut un punct de prindere se poate comporta ca o lamă metalică. Poate vibra la o anumită frecvență sau poate atinge evacuarea ori caroseria. Sunetul este adesea subțire și ascuțit, dar spațiul îngust sub mașină îl poate face să pară mai grav. O tablă slăbită poate fi mai zgomotoasă la rece sau abia după ce componentele s-au dilatat. Pe lângă scut, prinderile, colierele și suporturile evacuării pot transmite vibrația până într-o zonă care nu este sursa ei.
În multe catalizatoare, în interiorul carcasei se află un miez ceramic în formă de fagure. Dacă s-a fisurat sau nu mai este fixat, o bucată se poate mișca în carcasă și poate produce un zgomot mai surd decât tabla. Un impact, supraîncălzirea sau o problemă de funcționare a motorului pot contribui la deteriorare. Dacă fragmentele obstrucționează evacuarea, poți observa și pierdere de putere. Un cod de eficiență precum P0420 poate apărea dacă sunt îndeplinite condițiile de monitorizare, dar nu confirmă un miez desprins. Invers, la început, un defect mecanic poate exista fără martor aprins.
Cum confirmi sursa înainte să schimbi catalizatorul
Notează la ce turație, temperatură și sarcină apare zgomotul. Spune dacă îl auzi și cu mașina pe loc sau doar când pleci, când motorul și evacuarea se mișcă în suporturi. Cu evacuarea răcită și mașina asigurată pe elevator, atelierul poate verifica prinderile, urmele de contact din jurul scutului și jocul componentelor. Unele proceduri ale producătorilor prevăd un test mecanic controlat pentru a detecta un corp desprins în carcasă, după izolarea vibrațiilor exterioare. Nu încerca să intri sub mașină sprijinită doar pe cric sau să atingi scutul după un drum.
Dacă sursa este o apărătoare slab fixată, cere refacerea prinderii sau înlocuirea ei, după caz. Îndepărtarea scutului poate lăsa componentele din jur expuse la căldura evacuării. Dacă service-ul confirmă un miez desprins, întreabă și ce a cauzat avaria, mai ales dacă motorul a avut rateuri ori consum neobișnuit de ulei. Un catalizator înlocuit fără să fie rezolvată cauza poate fi afectat din nou. Cere să ți se arate ce a reprodus zgomotul înainte de a aproba piesa. Două defecte pot suna aproape la fel din habitaclu, dar o constatare făcută la locul potrivit schimbă atât reparația, cât și factura.