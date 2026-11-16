În multe catalizatoare, în interiorul carcasei se află un miez ceramic în formă de fagure. Dacă s-a fisurat sau nu mai este fixat, o bucată se poate mișca în carcasă și poate produce un zgomot mai surd decât tabla. Un impact, supraîncălzirea sau o problemă de funcționare a motorului pot contribui la deteriorare. Dacă fragmentele obstrucționează evacuarea, poți observa și pierdere de putere. Un cod de eficiență precum P0420 poate apărea dacă sunt îndeplinite condițiile de monitorizare, dar nu confirmă un miez desprins. Invers, la început, un defect mecanic poate exista fără martor aprins.

Cum confirmi sursa înainte să schimbi catalizatorul

Notează la ce turație, temperatură și sarcină apare zgomotul. Spune dacă îl auzi și cu mașina pe loc sau doar când pleci, când motorul și evacuarea se mișcă în suporturi. Cu evacuarea răcită și mașina asigurată pe elevator, atelierul poate verifica prinderile, urmele de contact din jurul scutului și jocul componentelor. Unele proceduri ale producătorilor prevăd un test mecanic controlat pentru a detecta un corp desprins în carcasă, după izolarea vibrațiilor exterioare. Nu încerca să intri sub mașină sprijinită doar pe cric sau să atingi scutul după un drum.

Dacă sursa este o apărătoare slab fixată, cere refacerea prinderii sau înlocuirea ei, după caz. Îndepărtarea scutului poate lăsa componentele din jur expuse la căldura evacuării. Dacă service-ul confirmă un miez desprins, întreabă și ce a cauzat avaria, mai ales dacă motorul a avut rateuri ori consum neobișnuit de ulei. Un catalizator înlocuit fără să fie rezolvată cauza poate fi afectat din nou. Cere să ți se arate ce a reprodus zgomotul înainte de a aproba piesa. Două defecte pot suna aproape la fel din habitaclu, dar o constatare făcută la locul potrivit schimbă atât reparația, cât și factura.