Câtă apă trebuie să bei pe zi în funcție de greutatea corporală. Formula simplă recomandată de specialiști

De ce este important consumul de apă

Apa participă la aproape toate procesele esențiale din organism. Ea contribuie la reglarea temperaturii corpului, transportă nutrienții și oxigenul către celule și ajută la eliminarea toxinelor rezultate în urma metabolismului.

De asemenea, un nivel optim de hidratare susține funcționarea sistemului digestiv, a aparatului circulator și a activității cerebrale. Chiar și o scădere moderată a cantității de apă din organism poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare și senzație de disconfort.

Specialiștii recomandă consumul constant de lichide pe parcursul întregii zile, nu doar atunci când apare senzația de sete. De multe ori, setea este deja un semn că organismul a început să se deshidrateze.

Câtă apă trebuie să bei în funcție de greutate

Necesarul zilnic de apă diferă de la o persoană la alta. Vârsta, greutatea corporală, nivelul de activitate fizică, starea de sănătate și temperatura mediului influențează cantitatea de lichide de care are nevoie organismul.

Ca regulă generală, specialiștii recomandă un aport de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală.

Astfel:

o persoană de 60 de kilograme are nevoie de aproximativ 1,8-2,1 litri de apă pe zi;

o persoană de 70 de kilograme ar trebui să consume între 2,1 și 2,5 litri zilnic;

pentru o greutate de 80 de kilograme, necesarul poate ajunge la 2,4-2,8 litri pe zi;

persoanele care depășesc 90 de kilograme pot avea nevoie de peste 3 litri de apă zilnic.

În perioadele caniculare sau în cazul activităților fizice intense, necesarul de lichide crește și poate depăși aceste valori.