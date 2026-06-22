Câtă apă trebuie să bei pe zi în funcție de greutatea corporală. Formula simplă recomandată de specialiști
Pe timpul verii, când temperaturile depășesc frecvent 30 de grade Celsius, hidratarea corectă devine esențială pentru menținerea sănătății. Specialiștii atrag atenția că organismul pierde constant lichide prin transpirație, respirație și alte procese fiziologice, iar aceste pierderi trebuie compensate pentru a evita apariția deshidratării.
Lipsa unui aport suficient de apă poate afecta nivelul de energie, capacitatea de concentrare și funcționarea normală a organismului. În cazurile severe, deshidratarea poate provoca probleme importante de sănătate, mai ales în rândul copiilor și al persoanelor vârstnice.
De ce este important consumul de apă
Apa participă la aproape toate procesele esențiale din organism. Ea contribuie la reglarea temperaturii corpului, transportă nutrienții și oxigenul către celule și ajută la eliminarea toxinelor rezultate în urma metabolismului.
De asemenea, un nivel optim de hidratare susține funcționarea sistemului digestiv, a aparatului circulator și a activității cerebrale. Chiar și o scădere moderată a cantității de apă din organism poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare și senzație de disconfort.
Specialiștii recomandă consumul constant de lichide pe parcursul întregii zile, nu doar atunci când apare senzația de sete. De multe ori, setea este deja un semn că organismul a început să se deshidrateze.
Câtă apă trebuie să bei în funcție de greutate
Necesarul zilnic de apă diferă de la o persoană la alta. Vârsta, greutatea corporală, nivelul de activitate fizică, starea de sănătate și temperatura mediului influențează cantitatea de lichide de care are nevoie organismul.
Ca regulă generală, specialiștii recomandă un aport de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală.
Astfel:
- o persoană de 60 de kilograme are nevoie de aproximativ 1,8-2,1 litri de apă pe zi;
- o persoană de 70 de kilograme ar trebui să consume între 2,1 și 2,5 litri zilnic;
- pentru o greutate de 80 de kilograme, necesarul poate ajunge la 2,4-2,8 litri pe zi;
- persoanele care depășesc 90 de kilograme pot avea nevoie de peste 3 litri de apă zilnic.
În perioadele caniculare sau în cazul activităților fizice intense, necesarul de lichide crește și poate depăși aceste valori.
Fructele și legumele care contribuie la hidratare
Hidratarea nu depinde exclusiv de consumul de apă. Numeroase fructe și legume conțin cantități importante de lichide și pot ajuta la completarea necesarului zilnic.
Printre alimentele cu cel mai ridicat conținut de apă se numără pepenele verde, pepenele galben, castraveții, căpșunile, piersicile, roșiile, salata verde și ardeiul gras. Multe dintre acestea au un conținut de apă de peste 90%.
O altă variantă apreciată în sezonul cald este apa infuzată cu fructe și plante aromatice. Combinațiile cu lămâie și mentă, căpșuni și mentă, portocală și mentă sau castravete și lămâie oferă un gust plăcut și pot încuraja consumul de lichide.
Cum recunoști deshidratarea
Deshidratarea se instalează treptat și poate fi observată prin mai multe simptome. Primele semne includ senzația accentuată de sete, uscăciunea gurii, durerile de cap, oboseala, amețelile și dificultățile de concentrare.
Pe măsură ce deficitul de lichide se accentuează, pot apărea crampe musculare, scăderea tensiunii arteriale, palpitații, stări de confuzie și chiar epuizare cauzată de căldură.
Un indicator simplu al nivelului de hidratare este culoarea urinei. O nuanță galben-pal indică, de regulă, o hidratare corespunzătoare, în timp ce o culoare mai închisă poate semnala necesitatea unui aport suplimentar de lichide.
Medicii atrag atenția că persoanele în vârstă și copiii mici sunt cele mai expuse riscului de deshidratare în timpul verii și trebuie să acorde o atenție deosebită consumului de apă în zilele caniculare.