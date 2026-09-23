Cât timp poți circula cu parbrizul crăpat. Ce riști dacă amâni reparația

Cât timp poți circula cu parbrizul crăpat

Legislația rutieră nu stabilește un termen de 24 de ore, 30 de zile sau un alt interval în care șoferul ar avea dreptul să circule cu parbrizul fisurat.

În schimb, starea parbrizului este analizată din punct de vedere tehnic, iar unul dintre elementele esențiale este zona în care se află deteriorarea și măsura în care aceasta afectează vizibilitatea conducătorului auto.

Reglementările RNTR 1 ale Registrului Auto Român includ parbrizul și celelalte geamuri în categoria elementelor care asigură vizibilitatea. La inspecția tehnică sunt verificate inclusiv parbrizele fisurate sau sparte, precum și deteriorările care afectează câmpul vizual al șoferului.

Prin urmare, nu există regula potrivit căreia orice punct minuscul apărut în parbriz face automat mașina imposibil de utilizat. Contează natura defectului, dimensiunea și, mai ales, locul în care acesta se află.

Contează unde se află fisura

O deteriorare aflată în zona de vizibilitate a șoferului este mai problematică decât una aflată într-o zonă periferică.

Reglementările tehnice fac diferența între deteriorările din afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor și situațiile în care este afectată zona prin care conducătorul auto trebuie să aibă vizibilitate corespunzătoare.

O fisură care traversează câmpul vizual poate distorsiona imaginea, poate produce reflexii și poate deveni mult mai deranjantă noaptea, pe ploaie sau atunci când soarele bate direct în parbriz.