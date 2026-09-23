Cât timp poți circula cu parbrizul crăpat. Ce riști dacă amâni reparația
O pietricică proiectată de mașina din față este suficientă pentru a lăsa o mică fisură în parbriz. La început poate părea doar o problemă estetică, mai ales dacă deteriorarea se află într-un colț și nu împiedică șoferul să vadă drumul. Situația se poate schimba însă rapid, iar o fisură se poate extinde pe o suprafață mult mai mare.
Dincolo de costul reparației, există și problema legală. Mulți șoferi se întreabă cât timp pot circula cu un parbriz crăpat și dacă există un termen în care acesta trebuie obligatoriu reparat sau înlocuit.
Cât timp poți circula cu parbrizul crăpat
Legislația rutieră nu stabilește un termen de 24 de ore, 30 de zile sau un alt interval în care șoferul ar avea dreptul să circule cu parbrizul fisurat.
În schimb, starea parbrizului este analizată din punct de vedere tehnic, iar unul dintre elementele esențiale este zona în care se află deteriorarea și măsura în care aceasta afectează vizibilitatea conducătorului auto.
Reglementările RNTR 1 ale Registrului Auto Român includ parbrizul și celelalte geamuri în categoria elementelor care asigură vizibilitatea. La inspecția tehnică sunt verificate inclusiv parbrizele fisurate sau sparte, precum și deteriorările care afectează câmpul vizual al șoferului.
Prin urmare, nu există regula potrivit căreia orice punct minuscul apărut în parbriz face automat mașina imposibil de utilizat. Contează natura defectului, dimensiunea și, mai ales, locul în care acesta se află.
Contează unde se află fisura
O deteriorare aflată în zona de vizibilitate a șoferului este mai problematică decât una aflată într-o zonă periferică.
Reglementările tehnice fac diferența între deteriorările din afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor și situațiile în care este afectată zona prin care conducătorul auto trebuie să aibă vizibilitate corespunzătoare.
O fisură care traversează câmpul vizual poate distorsiona imaginea, poate produce reflexii și poate deveni mult mai deranjantă noaptea, pe ploaie sau atunci când soarele bate direct în parbriz.
De aceea, o fisură nu ar trebui evaluată doar după lungime. Poziția ei poate conta la fel de mult.
Poți trece ITP-ul cu parbrizul fisurat?
Parbrizul este verificat la inspecția tehnică periodică. RNTR 1 include atât starea acestuia, cât și eventualele fisuri sau deteriorări printre elementele supuse controlului.
O deteriorare minoră, aflată într-o zonă în care nu compromite vizibilitatea, nu este tratată în același mod ca o fisură care afectează semnificativ zona de vizibilitate.
Dacă problema este încadrată drept deficiență majoră, vehiculul nu poate obține un rezultat favorabil la ITP până când defecțiunea nu este remediată.
Așadar, șoferii care urmează să facă inspecția tehnică nu ar trebui să presupună că o fisură este acceptată doar pentru că parbrizul nu este complet spart.
Ce riști dacă continui să circuli
Problema nu se limitează la ITP. Vehiculele pot fi verificate tehnic și în trafic de echipele Poliției Rutiere și RAR.
În 2025, în urma controalelor mixte efectuate la nivel național, au fost retrase peste 22.000 de certificate de înmatriculare pentru diferite neconformități constatate la vehiculele controlate. RAR precizează că, atunci când certificatul este reținut pentru defecțiuni tehnice, mașina trebuie reparată și ulterior prezentată la o reprezentanță RAR pentru verificarea remedierii problemelor constatate.
Nu orice fisură minusculă duce automat la aceeași măsură. Evaluarea depinde de caracteristicile concrete ale deteriorării și de încadrarea tehnică a acesteia.
Dincolo de eventualele sancțiuni, există însă un risc mult mai practic: fisura se poate extinde.
O fisură mică se poate transforma într-o problemă costisitoare
Parbrizul este supus permanent vibrațiilor, diferențelor de temperatură și tensiunilor produse de caroserie. O deteriorare care inițial pare nesemnificativă poate avansa.
Trecerea bruscă de la frig la căldură poate favoriza extinderea fisurii. Același lucru se poate întâmpla după trecerea peste gropi sau denivelări.
De aceea, este recomandat ca deteriorarea să fie verificată cât mai repede într-un service specializat. În anumite situații, o ciobitură sau o fisură de mici dimensiuni poate fi reparată fără înlocuirea întregului parbriz. Dacă se extinde însă prea mult sau se află într-o zonă sensibilă, poate deveni necesară schimbarea completă a acestuia.
Concluzia pentru șoferi este simplă: nu există un termen legal general care să permită circulația un anumit număr de zile cu parbrizul crăpat. Importantă este starea tehnică a geamului și influența deteriorării asupra vizibilității. Cu cât fisura este verificată mai repede, cu atât scad riscurile ca o problemă minoră să devină una costisitoare sau să creeze probleme la ITP ori la un control tehnic în trafic.