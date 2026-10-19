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Utilajele electrice de construcții reduc costurile cu peste 87%. Experimentul din Canada care ar putea schimba industria din România

Utilajele electrice de construcții reduc costurile cu peste 87%. Experimentul din Canada care ar putea schimba industria din România
Încărcătoarele electrice LiuGong utilizate în Canada au redus cheltuielile cu energia cu peste 87% față de utilajele diesel
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Într-o industrie în care consumul de motorină reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli de exploatare, electrificarea utilajelor grele începe să ofere rezultate financiare greu de ignorat. Nu mai este vorba exclusiv despre reducerea emisiilor sau despre promisiunile constructorilor, ci despre utilaje care lucrează zilnic în condiții industriale și generează economii măsurabile. Un experiment desfășurat în Canada demonstrează că diferența dintre costul energiei electrice și cel al motorinei poate fi spectaculoasă.

Compania canadiană Groupe Bellemare, specializată inclusiv în exploatarea și procesarea mineralelor, a acumulat aproximativ 15.000 de ore de funcționare cu încărcătoare frontale electrice. Costurile energiei consumate au fost de aproximativ 34.200 de euro, în timp ce utilizarea unor utilaje diesel comparabile ar fi presupus cheltuieli estimate la aproximativ 267.700 de euro. Diferența depășește 233.000 de euro, iar rezultatele ar putea deveni relevante inclusiv pentru companiile românești din construcții, exploatări de agregate și reciclare.

Aproape 15.000 de ore de funcționare și economii de peste 230.000 de euro

Groupe Bellemare a început să utilizeze încărcătoare frontale electrice în martie 2024, devenind unul dintre pionierii acestei tehnologii în Canada. Compania folosește utilaje produse de constructorul chinez LiuGong, adaptate pentru condițiile climatice și operaționale din provincia Quebec.

În colaborare cu Institut du véhicule innovant, compania participă la un program de cercetare desfășurat pe parcursul a trei ani, care urmărește eficiența utilajelor electrice în condiții reale de exploatare. Inițiativa analizează performanțele tehnice, consumul energetic, costurile operaționale și dificultățile întâlnite în utilizarea zilnică.

Conform datelor prezentate de operatorul canadian, patru încărcătoare electrice au acumulat aproximativ 15.000 de ore de funcționare, iar energia necesară acestora a costat aproximativ 54.000 de dolari canadieni, echivalentul a 34.200 de euro.

Dacă aceleași operațiuni ar fi fost realizate cu încărcătoare diesel, compania estimează cheltuieli de aproximativ 423.000 de dolari canadieni, adică 267.700 de euro. Economia rezultată este de aproximativ 87,2%, exclusiv din perspectiva costurilor cu energia și combustibilul. (Electric Autonomy Canada)

Raportată la durata de funcționare, diferența este considerabilă. Utilajele electrice au consumat energie în valoare de aproximativ 2,28 euro pe oră, în timp ce echivalentele diesel ar fi presupus aproximativ 17,85 euro pe oră. Economia estimată se apropie astfel de 15,6 euro pentru fiecare oră de activitate.

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De ce rezultatele canadiene sunt importante pentru firmele de construcții din România

Principalul avantaj al utilajelor electrice îl reprezintă eficiența energetică. Motoarele electrice transformă o proporție mai mare din energia consumată în mișcare mecanică, comparativ cu motoarele diesel, care pierd o cantitate importantă de energie sub formă de căldură.

În plus, încărcătoarele electrice nu consumă energie pentru menținerea unui motor termic la ralanti. În activitățile industriale caracterizate prin numeroase opriri și porniri, acest avantaj poate deveni important.

Utilajele electrice pot necesita și mai puține intervenții de întreținere pentru sistemul de propulsie. Nu au nevoie de schimburi de ulei de motor, filtre de combustibil sau intervenții asupra unor componente specifice motoarelor diesel. Totuși, sistemele hidraulice, transmisia și celelalte elemente mecanice necesită în continuare verificări și mentenanță.

Pentru companiile românești care operează balastiere, cariere de piatră sau centre de reciclare, electrificarea poate deveni atractivă în special atunci când utilajele funcționează în aceeași locație și există acces la infrastructură electrică de mare putere.

Avantajele sunt mai puțin evidente în cazul șantierelor temporare, unde alimentarea electrică poate fi limitată, iar transportul și instalarea stațiilor de încărcare generează costuri suplimentare.

De asemenea, rezultatele financiare obținute în Quebec nu pot fi transferate automat în România. Provincia canadiană beneficiază de acces la energie hidroelectrică relativ ieftină, în timp ce prețurile pentru consumatorii industriali români depind de contractele de furnizare, tarifele de rețea și profilul consumului.

Un alt element important este costul inițial al utilajelor. Modelele electrice sunt în general mai scumpe decât echivalentele diesel, astfel că analiza economică trebuie să includă investiția inițială, amortizarea, eventualele costuri ale infrastructurii și valoarea reziduală.

Chiar și cu aceste limitări, experimentul canadian demonstrează că utilajele electrice pot deveni o alegere economică, nu doar una ecologică. Groupe Bellemare intenționează să continue electrificarea parcului său de echipamente industriale, semn că avantajele observate justifică investițiile suplimentare.

Pentru constructorii și operatorii români, concluzia este că electrificarea utilajelor grele merită analizată prin prisma costului total de utilizare, nu exclusiv a prețului de achiziție.

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