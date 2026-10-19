Utilajele electrice de construcții reduc costurile cu peste 87%. Experimentul din Canada care ar putea schimba industria din România

Aproape 15.000 de ore de funcționare și economii de peste 230.000 de euro

Groupe Bellemare a început să utilizeze încărcătoare frontale electrice în martie 2024, devenind unul dintre pionierii acestei tehnologii în Canada. Compania folosește utilaje produse de constructorul chinez LiuGong, adaptate pentru condițiile climatice și operaționale din provincia Quebec.

În colaborare cu Institut du véhicule innovant, compania participă la un program de cercetare desfășurat pe parcursul a trei ani, care urmărește eficiența utilajelor electrice în condiții reale de exploatare. Inițiativa analizează performanțele tehnice, consumul energetic, costurile operaționale și dificultățile întâlnite în utilizarea zilnică.

Conform datelor prezentate de operatorul canadian, patru încărcătoare electrice au acumulat aproximativ 15.000 de ore de funcționare, iar energia necesară acestora a costat aproximativ 54.000 de dolari canadieni, echivalentul a 34.200 de euro.

Dacă aceleași operațiuni ar fi fost realizate cu încărcătoare diesel, compania estimează cheltuieli de aproximativ 423.000 de dolari canadieni, adică 267.700 de euro. Economia rezultată este de aproximativ 87,2%, exclusiv din perspectiva costurilor cu energia și combustibilul. (Electric Autonomy Canada)

Raportată la durata de funcționare, diferența este considerabilă. Utilajele electrice au consumat energie în valoare de aproximativ 2,28 euro pe oră, în timp ce echivalentele diesel ar fi presupus aproximativ 17,85 euro pe oră. Economia estimată se apropie astfel de 15,6 euro pentru fiecare oră de activitate.

De ce rezultatele canadiene sunt importante pentru firmele de construcții din România

Principalul avantaj al utilajelor electrice îl reprezintă eficiența energetică. Motoarele electrice transformă o proporție mai mare din energia consumată în mișcare mecanică, comparativ cu motoarele diesel, care pierd o cantitate importantă de energie sub formă de căldură.

În plus, încărcătoarele electrice nu consumă energie pentru menținerea unui motor termic la ralanti. În activitățile industriale caracterizate prin numeroase opriri și porniri, acest avantaj poate deveni important.