Cât te costă cauciucurile de iarnă şi când devin obligatorii. Calcul complet pentru anvelope, montaj și depozitare

Scumpirea este pusă inclusiv pe seama costurilor mai mari pentru materiile prime derivate din petrol folosite la fabricarea cauciucurilor. Dar cheltuiala șoferului nu se termină la achiziție. Și vulcanizările au mărit tarifele.

„Dacă la un schimb mediu, undeva la 240 de lei, aproximativ, pentru un diametru de 17, acum este 260 de lei. Inflație, energie și toate celelalte, da, s-au mărit prețurile cu aproximativ 10%”, a explicat Adrian Mehedințu, reprezentant al unui service de vulcanizare.

Calcul: cât te costă pregătirea mașinii

Pentru un șofer care trebuie să cumpere patru anvelope noi, calculul pornește de la aproximativ 1.760 de lei. Dacă adăugăm aproximativ 260 de lei pentru schimb, totalul ajunge deja la 2.020 de lei.

Dacă proprietarul nu are unde să păstreze anvelopele de vară și apelează și la serviciul de depozitare al vulcanizării, factura finală crește suplimentar, în funcție de tariful practicat.

Prin comparație, anul trecut același șofer ar fi plătit aproximativ 1.600 de lei pentru anvelope și 240 de lei pentru schimb, adică 1.840 de lei înainte de depozitare. Diferența ajunge astfel la aproximativ 180 de lei doar din scumpirea anvelopelor și a manoperei.

Anvelope second-hand pentru a reduce factura

În încercarea de a economisi, unii șoferi se îndreaptă către cauciucurile second-hand.

„Aș prefera să am posibilitatea să cumpăr noi, dar, în același timp, am reușit să achiziționez ultima dată anvelope second-hand foarte bune și la un preț foarte rentabil. Le-am găsit pe internet. Am economisit în jur de vreo 400 de lei”, a povestit un șofer.

Prețul mai mic trebuie însă cântărit în raport cu starea anvelopei. Trebuie verificate profilul, martorii de uzură, eventualele deteriorări și data fabricației.

„Cel mai bine este ca acest lucru să se facă de către o persoană într-un service autorizat. Contează și data de fabricație a anvelopei. Nu trebuie să fie mai veche de cinci-șase ani, dar depinde foarte mult de modul de utilizare”, explică Sorin Olaru, reprezentant al unui service, conform ObservatorNews.

O anvelopă mai veche nu este automat inutilizabilă doar din cauza datei de fabricație, însă starea ei, modul în care a fost folosită și condițiile de depozitare sunt esențiale.