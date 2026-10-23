Cât te costă cauciucurile de iarnă şi când devin obligatorii. Calcul complet pentru anvelope, montaj și depozitare
Primele episoade de vreme rece și ninsorile se apropie, iar șoferii care au încă anvelopele de vară trebuie să înceapă pregătirile pentru iarnă. În 2026, operațiunea costă mai mult decât anul trecut: numai un set nou de cauciucuri poate ajunge la aproximativ 1.760 de lei, iar după montaj și eventuală depozitare factura trece ușor de 2.000 de lei.
Cât costă schimbarea anvelopelor înainte de prima ninsoare
Prețurile anvelopelor de iarnă au crescut cu aproximativ 10% față de anul trecut. Un set de dimensiuni medii care costa aproximativ 1.600 de lei în 2025 ajunge acum la circa 1.760 de lei. Diferența este de 160 de lei pentru un singur set.
Scumpirea este pusă inclusiv pe seama costurilor mai mari pentru materiile prime derivate din petrol folosite la fabricarea cauciucurilor. Dar cheltuiala șoferului nu se termină la achiziție. Și vulcanizările au mărit tarifele.
„Dacă la un schimb mediu, undeva la 240 de lei, aproximativ, pentru un diametru de 17, acum este 260 de lei. Inflație, energie și toate celelalte, da, s-au mărit prețurile cu aproximativ 10%”, a explicat Adrian Mehedințu, reprezentant al unui service de vulcanizare.
Calcul: cât te costă pregătirea mașinii
Pentru un șofer care trebuie să cumpere patru anvelope noi, calculul pornește de la aproximativ 1.760 de lei. Dacă adăugăm aproximativ 260 de lei pentru schimb, totalul ajunge deja la 2.020 de lei.
Dacă proprietarul nu are unde să păstreze anvelopele de vară și apelează și la serviciul de depozitare al vulcanizării, factura finală crește suplimentar, în funcție de tariful practicat.
Prin comparație, anul trecut același șofer ar fi plătit aproximativ 1.600 de lei pentru anvelope și 240 de lei pentru schimb, adică 1.840 de lei înainte de depozitare. Diferența ajunge astfel la aproximativ 180 de lei doar din scumpirea anvelopelor și a manoperei.
Anvelope second-hand pentru a reduce factura
În încercarea de a economisi, unii șoferi se îndreaptă către cauciucurile second-hand.
„Aș prefera să am posibilitatea să cumpăr noi, dar, în același timp, am reușit să achiziționez ultima dată anvelope second-hand foarte bune și la un preț foarte rentabil. Le-am găsit pe internet. Am economisit în jur de vreo 400 de lei”, a povestit un șofer.
Prețul mai mic trebuie însă cântărit în raport cu starea anvelopei. Trebuie verificate profilul, martorii de uzură, eventualele deteriorări și data fabricației.
„Cel mai bine este ca acest lucru să se facă de către o persoană într-un service autorizat. Contează și data de fabricație a anvelopei. Nu trebuie să fie mai veche de cinci-șase ani, dar depinde foarte mult de modul de utilizare”, explică Sorin Olaru, reprezentant al unui service, conform ObservatorNews.
O anvelopă mai veche nu este automat inutilizabilă doar din cauza datei de fabricație, însă starea ei, modul în care a fost folosită și condițiile de depozitare sunt esențiale.
Nu există o dată fixă pentru anvelopele de iarnă
Una dintre cele mai răspândite confuzii este că anvelopele de iarnă ar deveni obligatorii de la 1 noiembrie. De fapt, Llgislația din România nu stabilește însă o dată calendaristică fixă.
Practic, obligația apare atunci când mașina circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Prin urmare, un șofer nu este amendat doar pentru că circulă cu anvelope de vară într-o zi rece și uscată.
Problema apare dacă vremea se schimbă, carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar mașina nu este echipată corespunzător.
Tocmai de aceea, așteptarea primei ninsori poate fi riscantă. În plus, în această perioadă vulcanizările se aglomerează. În București, la unele service-uri, timpul de așteptare pentru o programare poate ajunge chiar și la două săptămâni.
Amenda poate costa cât două seturi de anvelope
Consecințele pot fi considerabil mai scumpe decât schimbarea cauciucurilor. Conducerea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope corespunzătoare este sancționată cu amendă din clasa a IV-a, adică între 9 și 20 de puncte-amendă.
La o valoare de 202,5 lei pentru punctul-amendă, calculul înseamnă între 1.822,50 lei și 4.050 de lei.
Amenda maximă este astfel de peste două ori mai mare decât prețul estimat al unui set de anvelope de 1.760 de lei. În plus, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare.
Pentru șoferii care oricum trebuie să cumpere cauciucuri noi, calculul este simplu: aproximativ 2.020 de lei pentru set și montaj, față de o sancțiune care poate ajunge la 4.050 de lei, fără a mai lua în calcul riscul mult mai important al pierderii aderenței pe zăpadă sau polei.
Cum primele episoade de vreme de iarnă pot aduce rapid aglomerație la vulcanizări, pregătirea mașinii din timp îi poate scuti pe șoferi atât de cozile de sezon, cât și de riscul unei amenzi usturătoare.