Tratament balnear gratuit pentru pensionari în 2026. Cine beneficiază și ce trebuie să facă pentru a primi un bilet

Printre beneficiari se numără pensionarii de invaliditate, dar există și alte categorii de persoane cu drepturi speciale care pot primi bilete gratuite, precum veteranii și văduvele de război, persoanele adulte cu handicap sau victimele accidentelor de muncă și bolilor profesionale, dacă îndeplinesc condițiile legale aplicabile categoriei din care fac parte.

Asta înseamnă că, pentru beneficiarii cu drept la gratuitate, costul biletului este suportat integral din fondurile prevăzute în acest scop.

Important de precizat este că simpla calitate de pensionar nu înseamnă automat că o persoană primește un sejur gratuit. Dreptul depinde de categoria în care se încadrează solicitantul și de condițiile prevăzute de legislație.

Ce primesc pensionarii pentru cele 16 zile

Un bilet de tratament balnear presupune un sejur de 16 zile. Dintre acestea, 12 zile sunt destinate efectiv tratamentului balnear.

Pachetul include cazarea, masa și procedurile medicale de recuperare stabilite în funcție de indicația terapeutică și de unitatea în care este repartizat beneficiarul. Potrivit informațiilor furnizate de Casa Județeană de Pensii Sălaj, sunt asigurate trei mese pe zi, alături de cele 12 zile de tratament.

Programul se desfășoară atât în unitățile proprii ale sistemului de pensii, cât și în alte unități de profil cu care sunt încheiate contracte.

Și ceilalți pensionari pot primi bilete mai ieftine

Există o facilitate și pentru pensionarii care nu fac parte din categoriile cu gratuitate integrală. Aceștia pot obține bilete de tratament cu suportarea unei contribuții individuale, potrivit regulilor aplicabile. Practic, pensionarul achită partea care îi revine, iar restul costurilor este suportat prin sistemul public.