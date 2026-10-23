Tratament balnear gratuit pentru pensionari în 2026. Cine beneficiază și ce trebuie să facă pentru a primi un bilet
Pentru tot mai mulți pensionari din România, o vacanță sau un sejur de recuperare a devenit greu de suportat din pensie. După plata alimentelor, medicamentelor, utilităților și a celorlalte cheltuieli lunare, puțini bani mai rămân pentru odihnă sau tratament. Există însă categorii de persoane care pot beneficia de tratament balnear decontat integral prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), iar alți pensionari pot obține bilete pentru care achită numai o parte din costuri.
Cine poate merge gratuit la tratament
Legea nr. 360/2023 prevede posibilitatea acordării biletelor de tratament balnear prin sistemul public de pensii, iar anumite categorii beneficiază de gratuitate, în condițiile stabilite de lege.
Printre beneficiari se numără pensionarii de invaliditate, dar există și alte categorii de persoane cu drepturi speciale care pot primi bilete gratuite, precum veteranii și văduvele de război, persoanele adulte cu handicap sau victimele accidentelor de muncă și bolilor profesionale, dacă îndeplinesc condițiile legale aplicabile categoriei din care fac parte.
Asta înseamnă că, pentru beneficiarii cu drept la gratuitate, costul biletului este suportat integral din fondurile prevăzute în acest scop.
Important de precizat este că simpla calitate de pensionar nu înseamnă automat că o persoană primește un sejur gratuit. Dreptul depinde de categoria în care se încadrează solicitantul și de condițiile prevăzute de legislație.
Ce primesc pensionarii pentru cele 16 zile
Un bilet de tratament balnear presupune un sejur de 16 zile. Dintre acestea, 12 zile sunt destinate efectiv tratamentului balnear.
Pachetul include cazarea, masa și procedurile medicale de recuperare stabilite în funcție de indicația terapeutică și de unitatea în care este repartizat beneficiarul. Potrivit informațiilor furnizate de Casa Județeană de Pensii Sălaj, sunt asigurate trei mese pe zi, alături de cele 12 zile de tratament.
Programul se desfășoară atât în unitățile proprii ale sistemului de pensii, cât și în alte unități de profil cu care sunt încheiate contracte.
Și ceilalți pensionari pot primi bilete mai ieftine
Există o facilitate și pentru pensionarii care nu fac parte din categoriile cu gratuitate integrală. Aceștia pot obține bilete de tratament cu suportarea unei contribuții individuale, potrivit regulilor aplicabile. Practic, pensionarul achită partea care îi revine, iar restul costurilor este suportat prin sistemul public.
În acest fel, un sejur balnear poate deveni mai accesibil inclusiv pentru un pensionar care nu și-ar permite să achite integral cazarea, mesele și procedurile medicale într-o stațiune.
Cum se obține biletul de tratament
Primul pas este depunerea unei cereri. Formularul poate fi obținut prin Casa de Pensii și trebuie depus la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul.
Biletele nu sunt însă acordate automat tuturor celor care depun cereri. Repartizarea se face în limita locurilor și a fondurilor disponibile, pe baza criteriilor stabilite pentru program.
Sistemul de repartizare ține cont de elemente precum categoria beneficiarului, veniturile și biletele de tratament obținute anterior. Contează și opțiunile pentru stațiuni completate în cerere, însă alegerea unei anumite destinații nu garantează automat că pensionarul va primi loc exact acolo.
După repartizare, beneficiarul trebuie să prezinte documentele solicitate de Casa de Pensii și să îndeplinească formalitățile necesare pentru eliberarea biletului.
Cererea nu garantează automat un loc
Pentru pensionarii care își permit cu greu cheltuielile de zi cu zi, posibilitatea unui tratament gratuit sau subvenționat poate reprezenta un ajutor important. Totuși, numărul biletelor este limitat.
De aceea, pensionarii interesați ar trebui să urmărească informațiile publicate de casa teritorială de pensii și perioadele de repartizare. Depunerea cererii cât mai din timp permite participarea la procesul de alocare, însă acordarea efectivă a biletului depinde de punctaj, locurile disponibile și fondurile alocate pentru 2026.