Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 se apropie. Când intră elevii în vacanță și când se întorc la cursuri

Când începe prima vacanță din anul școlar 2026-2027

Ultima zi de cursuri înaintea vacanței de toamnă este vineri, 23 octombrie 2026. Începând de sâmbătă, 24 octombrie, elevii intră oficial în vacanță.

Pauza se încheie duminică, 1 noiembrie, ceea ce înseamnă că elevii au nouă zile consecutive fără cursuri, de sâmbătă până în duminica următoare. Școala reîncepe luni, 2 noiembrie 2026.

Această vacanță este aceeași la nivel național și nu trebuie confundată cu vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei perioadă poate diferi în funcție de județ.

Primul modul de cursuri este, așadar, cuprins între 7 septembrie și 23 octombrie. Anul școlar 2026-2027 are, pentru majoritatea elevilor, 36 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie 2027.

Cât durează al doilea modul de cursuri

După vacanța de toamnă începe al doilea modul al anului școlar. Elevii revin în bănci luni, 2 noiembrie 2026, și vor avea cursuri până marți, 22 decembrie 2026.

Urmează apoi vacanța de iarnă, care începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027.

Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027. Astfel, vacanța de Crăciun și Anul Nou va fi considerabil mai lungă decât prima pauză din această toamnă.