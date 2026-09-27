Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 se apropie. Când intră elevii în vacanță și când se întorc la cursuri
Elevii din România se apropie de prima vacanță din anul școlar 2026-2027. După aproape șapte săptămâni de cursuri, copiii vor avea o pauză de nouă zile consecutive, dacă sunt luate în calcul și cele două weekenduri. Vacanța începe la finalul lunii octombrie, iar revenirea în bănci este programată la începutul lunii noiembrie.
Potrivit structurii oficiale a anului școlar, cursurile primului modul au început luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 23 octombrie. Prima vacanță este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, iar elevii se întorc la școală luni, 2 noiembrie.
Când începe prima vacanță din anul școlar 2026-2027
Ultima zi de cursuri înaintea vacanței de toamnă este vineri, 23 octombrie 2026. Începând de sâmbătă, 24 octombrie, elevii intră oficial în vacanță.
Pauza se încheie duminică, 1 noiembrie, ceea ce înseamnă că elevii au nouă zile consecutive fără cursuri, de sâmbătă până în duminica următoare. Școala reîncepe luni, 2 noiembrie 2026.
Această vacanță este aceeași la nivel național și nu trebuie confundată cu vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei perioadă poate diferi în funcție de județ.
Primul modul de cursuri este, așadar, cuprins între 7 septembrie și 23 octombrie. Anul școlar 2026-2027 are, pentru majoritatea elevilor, 36 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie 2027.
Cât durează al doilea modul de cursuri
După vacanța de toamnă începe al doilea modul al anului școlar. Elevii revin în bănci luni, 2 noiembrie 2026, și vor avea cursuri până marți, 22 decembrie 2026.
Urmează apoi vacanța de iarnă, care începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027.
Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027. Astfel, vacanța de Crăciun și Anul Nou va fi considerabil mai lungă decât prima pauză din această toamnă.
Structura pe module este păstrată și în acest an școlar, perioadele de cursuri fiind separate de mai multe vacanțe pe parcursul anului.
Când este vacanța din februarie 2027
Una dintre perioadele la care părinții trebuie să fie atenți este vacanța cunoscută în mod obișnuit drept „vacanța de schi”. Spre deosebire de cea din octombrie, aceasta nu are aceeași dată pentru toți elevii din România.
Ministerul Educației a stabilit un interval în care inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București aleg săptămâna de vacanță, în urma consultărilor realizate la nivelul unităților de învățământ. Potrivit structurii oficiale, această săptămână este plasată în intervalul 22 februarie – 7 martie 2027.
Din acest motiv, două familii din județe diferite pot avea vacanța în perioade diferite. Părinții trebuie să verifice calendarul stabilit pentru județul în care învață copilul.
Când este vacanța de primăvară în 2027
Următoarea pauză comună tuturor elevilor va fi vacanța de primăvară. Aceasta este programată de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai 2027. Elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai.
Ultimul modul se desfășoară, pentru majoritatea elevilor, între 5 mai și 18 iunie 2027.
Există însă excepții pentru clasele terminale și anumite forme de învățământ. Elevii din clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie 2027, iar elevii de clasa a VIII-a pe 11 iunie 2027. Pentru anumite clase din filiera tehnologică și pentru învățământul profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie.
Când începe vacanța de vară 2027
Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri va fi vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie, și se încheie duminică, 5 septembrie 2027, conform calendarului oficial.
Până atunci însă, cea mai apropiată pauză este vacanța de toamnă. Elevii mai au cursuri până pe 23 octombrie, după care urmează nouă zile consecutive libere. Luni, 2 noiembrie 2026, copiii se întorc în bănci pentru cel de-al doilea modul al anului școlar.