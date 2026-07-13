Cât de important este 2FA și de ce ar trebui să-l activezi acum. Contul meu de Instagram a fost spart în câteva minute

Ce este 2FA și de ce parola nu mai este suficientă

2FA este prescurtarea de la „two-factor authentication”, adică autentificare cu doi factori. În mod normal, pentru a intra într-un cont introduci o adresă de e-mail sau un nume de utilizator și o parolă. Cu 2FA activat, parola nu mai este suficientă. Serviciul îți cere și o a doua dovadă că ești proprietarul contului, cum ar fi un cod generat de o aplicație, un cod primit prin SMS, o confirmare pe un dispozitiv cunoscut sau o cheie fizică de securitate.

Ideea este simplă: chiar dacă un atacator îți află parola, mai are nevoie și de cel de-a doua metodă prin care să intre în contul tău. Meta explică faptul că Instagram solicită un cod suplimentar atunci când detectează o încercare de conectare de pe un dispozitiv pe care nu îl recunoaște. În plus, după activarea funcției poți vedea solicitările de conectare, poți elimina dispozitivele considerate de încredere și poți folosi coduri de rezervă dacă îți pierzi telefonul.

O parolă poate ajunge la altcineva în mai multe moduri. Poate fi reutilizată pe un site care ulterior suferă o breșă de securitate, poate fi introdusă pe o pagină falsă de autentificare sau poate fi interceptată printr-o aplicație malițioasă. Asta nu înseamnă că pot spune cu certitudine cum a fost compromis contul meu. Capturile de ecran arată ce s-a întâmplat după accesarea lui, nu și metoda prin care atacatorul a obținut parola.

Tocmai de aceea este important să știi ce este phishingul și cum te poți proteja, dar și să folosești parole diferite pentru fiecare serviciu. Dacă aceeași parolă este utilizată pentru Instagram, e-mail și alte platforme, compromiterea unui singur cont poate produce un efect de domino.

Unde și cum ar trebui să folosești autentificarea cu doi factori

2FA ar trebui activat în primul rând pentru adresa principală de e-mail. E-mailul este cheia prin care îți resetezi parolele pentru majoritatea celorlalte conturi. Dacă cineva intră în el, poate încerca să preia accesul la Instagram, Facebook, magazine online, servicii cloud și chiar la unele platforme financiare.

Următoarele pe listă sunt rețelele sociale, conturile de serviciu, aplicațiile de mesagerie, serviciile de stocare în cloud, magazinele online și managerul de parole. Practic, activează autentificarea suplimentară oriunde platforma îți oferă această posibilitate. CISA, agenția americană pentru securitate cibernetică, subliniază că parolele puternice nu mai sunt suficiente atunci când sunt folosite singure și recomandă autentificarea multifactor pentru protejarea conturilor și a datelor.

Pe Instagram, intră în profil, deschide meniul, apoi mergi în Accounts Center – Password and security – Two-factor authentication și selectează contul dorit. Denumirile pot varia ușor în funcție de versiunea aplicației și de limba folosită. Meta oferă trei variante principale: aplicație de autentificare, cod prin SMS și cod prin WhatsApp. Compania recomandă folosirea unei aplicații de autentificare, precum Google Authenticator sau Duo Mobile.