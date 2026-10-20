Cât curent consumă dezumidificatorul dacă îl folosești zilnic în noiembrie. Când poate merita costul

Pentru un aparat care consumă constant 200 W, două ore de utilizare zilnică înseamnă 12 kWh în noiembrie. Patru ore pe zi duc consumul la 24 kWh, iar opt ore la 48 kWh.

La prețul orientativ de 1,30 lei/kWh, aceste variante înseamnă 15,60 lei, 31,20 lei, respectiv 62,40 lei. Prețul folosit este un exemplu de calcul, nu un tarif unic aplicabil tuturor consumatorilor.

Diferența devine vizibilă la un aparat de 400 W, folosit în aceleași condiții. Opt ore zilnic înseamnă 96 kWh pe lună și 124,80 lei la tariful din exemplu, adică dublul costului calculat pentru 200 W.

De ce opt ore pornit nu înseamnă opt ore la consum maxim

Un dezumidificator cu higrostat urmărește umiditatea și își adaptează funcționarea la valoarea setată. Când ajunge la țintă, poate opri compresorul, în timp ce ventilatorul sau verificările periodice pot continua, în funcție de model.

Prin urmare, simpla înmulțire a puterii maxime de pe etichetă cu toate orele petrecute în priză poate supraestima consumul. Un wattmetru de priză, utilizat conform instrucțiunilor, îți arată energia consumată efectiv pe parcursul mai multor zile.

Nici aparatele cu aceeași capacitate declarată de colectare a apei nu au obligatoriu același consum. De exemplu, pentru modelul Meaco 12L Low Energy, producătorul indică 157 W la o temperatură de 20°C și o umiditate relativă de 60%.

Condițiile de măsurare contează când compari două produse. Verifică puterea și capacitatea de extragere la temperaturi și umidități similare, deoarece valoarea maximă în litri pe zi nu descrie automat performanța din locuința ta în noiembrie.