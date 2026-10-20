Cât curent consumă dezumidificatorul dacă îl folosești zilnic în noiembrie. Când poate merita costul
Un dezumidificator care consumă 200 W în timpul funcționării adaugă 48 kWh la consumul locuinței dacă lucrează opt ore zilnic, în toate cele 30 de zile din noiembrie. La un preț ipotetic de 1,30 lei/kWh, costul ar fi de 62,40 lei, însă suma reală depinde de aparat, de umiditatea din casă și de timpul în care acesta dezumidifică efectiv.
Cât plătești pentru două, patru sau opt ore pe zi
Calculul pornește de la puterea electrică a aparatului, exprimată în wați. O împarți la 1.000, înmulțești rezultatul cu orele de funcționare și cu numărul de zile, apoi aplici prețul final al energiei din factura ta.
Pentru un aparat care consumă constant 200 W, două ore de utilizare zilnică înseamnă 12 kWh în noiembrie. Patru ore pe zi duc consumul la 24 kWh, iar opt ore la 48 kWh.
La prețul orientativ de 1,30 lei/kWh, aceste variante înseamnă 15,60 lei, 31,20 lei, respectiv 62,40 lei. Prețul folosit este un exemplu de calcul, nu un tarif unic aplicabil tuturor consumatorilor.
Diferența devine vizibilă la un aparat de 400 W, folosit în aceleași condiții. Opt ore zilnic înseamnă 96 kWh pe lună și 124,80 lei la tariful din exemplu, adică dublul costului calculat pentru 200 W.
De ce opt ore pornit nu înseamnă opt ore la consum maxim
Un dezumidificator cu higrostat urmărește umiditatea și își adaptează funcționarea la valoarea setată. Când ajunge la țintă, poate opri compresorul, în timp ce ventilatorul sau verificările periodice pot continua, în funcție de model.
Prin urmare, simpla înmulțire a puterii maxime de pe etichetă cu toate orele petrecute în priză poate supraestima consumul. Un wattmetru de priză, utilizat conform instrucțiunilor, îți arată energia consumată efectiv pe parcursul mai multor zile.
Nici aparatele cu aceeași capacitate declarată de colectare a apei nu au obligatoriu același consum. De exemplu, pentru modelul Meaco 12L Low Energy, producătorul indică 157 W la o temperatură de 20°C și o umiditate relativă de 60%.
Condițiile de măsurare contează când compari două produse. Verifică puterea și capacitatea de extragere la temperaturi și umidități similare, deoarece valoarea maximă în litri pe zi nu descrie automat performanța din locuința ta în noiembrie.
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Când poate merita cheltuiala
Costul poate fi justificat dacă umiditatea rămâne ridicată, apare frecvent condens sau usuci rufele în interior. Un higrometru te ajută să verifici situația înainte să lași aparatul să funcționeze zilnic, ore întregi.
Pentru limitarea riscului de mucegai, recomandările de mediu indică menținerea umidității relative sub 60%, ideal între 30% și 50%, dacă este posibil. O valoare ridicată persistentă merită urmărită împreună cu eventualele pete de umezeală și suprafețe reci.
Beneficiul trebuie judecat după rezultat. Dacă aparatul reduce umiditatea excesivă și condensul, consumul are o utilitate concretă; dacă nivelul era deja potrivit, pornirea zilnică din obișnuință adaugă o cheltuială inutilă.
Dezumidificatorul nu repară infiltrațiile sau conductele care pierd apă. Când umezeala provine dintr-o astfel de problemă, trebuie eliminată cauza, altfel aparatul va continua să colecteze apă fără să rezolve defectul.
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Cum verifici dacă îl folosești eficient
Urmărește câteva zile umiditatea înainte și după utilizare, împreună cu energia înregistrată de wattmetru. Astfel poți vedea dacă sunt suficiente câteva ore sau dacă aparatul trebuie să lucreze mai mult din cauza unei surse constante de umezeală.
Folosește modul automat conform manualului și păstrează libere zonele de admisie și evacuare a aerului. Curăță filtrul la intervalele recomandate și verifică rezervorul, pentru ca oprirea la umplere să nu întrerupă dezumidificarea atunci când ai nevoie de ea.
Nu confunda reducerea umidității cu aerisirea locuinței. Aparatul extrage apă din aer, însă ventilarea rămâne necesară pentru evacuarea aerului viciat și pentru controlul umezelii produse prin gătit sau duș.