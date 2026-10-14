5 aparate pentru un aer mai curat și mai confortabil în casă: ce funcții oferă și ce trebuie să știi despre ele
Calitatea aerului din locuință depinde de mai mulți factori, de la nivelul de umiditate până la particulele de praf și mirosurile care se acumulează în încăperi. Un dezumidificator poate ajuta la reducerea excesului de umezeală, în timp ce un purificator este conceput pentru filtrarea aerului. Umidificatoarele au rolul opus dezumidificatoarelor, adăugând umiditate atunci când aerul este prea uscat.
Există aparate care se concentrează pe o singură funcție, dar și modele care combină mai multe tehnologii. Printre variantele disponibile se numără un dezumidificator cu purificator AlecoAir, un purificator Xiaomi destinat locuințelor cu animale de companie, un umidificator inteligent Dreo, un purificator Evoair și un dezumidificator compact Pruinkle. Diferențele dintre ele țin de funcțiile declarate, capacitate și dotările disponibile.
AlecoAir D7 Mio combină dezumidificarea cu purificarea aerului
Modelul AlecoAir D7 Mio reunește două funcții într-un singur aparat: dezumidificarea și purificarea aerului. Capacitatea declarată de dezumidificare este de 7 litri în 24 de ore, iar filtrarea este realizată cu ajutorul unui sistem 3 în 1, care include filtru True HEPA și carbon activ.
Aparatul dispune de conectivitate Wi-Fi, astfel încât poate fi controlat de la distanță printr-un sistem compatibil. Printre funcțiile menționate se numără FanStop, temporizatorul și modul Sleep. Acestea oferă mai multe opțiuni de utilizare, inclusiv în momentele în care aparatul funcționează în apropierea zonei de odihnă.
Combinația dintre dezumidificare și filtrare poate fi relevantă pentru persoanele care caută un singur dispozitiv pentru două nevoi diferite. Totuși, capacitatea de 7 litri pe zi reprezintă valoarea declarată pentru dezumidificare, nu o indicație a suprafeței pe care o poate acoperi aparatul.
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier, un purificator pentru casele cu animale
Purificatorul Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier, cu numărul de model BHR9969EU, este destinat filtrării aerului din locuință și se adresează inclusiv persoanelor care au animale de companie. Specificațiile furnizate nu precizează însă tipul filtrului sau eficiența acestuia în captarea particulelor provenite de la animale.
Dispozitivul oferă conectivitate Wi-Fi și control vocal, două funcții care permit integrarea sa într-un ecosistem de locuință inteligentă, în funcție de compatibilitatea cu sistemele folosite. Modelul are și un afișaj LED, prin intermediul căruia pot fi urmărite informațiile afișate de aparat.
Pentru cei care caută un purificator conectat, controlul prin Wi-Fi și comenzile vocale sunt principalele dotări evidențiate în descrierea produsului. Înainte de alegere, merită verificate și informațiile despre suprafața recomandată, filtrare și consum, deoarece acestea nu sunt incluse în datele disponibile.
Umidificatorul Dreo 813S oferă ceață caldă și rece
Dreo 813S Smart este un umidificator cu rezervor de 6 litri și un debit declarat de 500 ml pe oră. Aparatul poate produce atât ceață caldă, cât și ceață rece, oferind mai multe variante de funcționare în funcție de preferințe și de condițiile din încăpere.
Modelul include trei trepte de umidificare, un senzor de umiditate și un indicator al nivelului de umiditate. Modul Auto permite funcționarea automată, în timp ce duza pentru ceață direcționează dispersia acesteia. Printre dotări se mai află funcția de aromaterapie și finisajul negru.
Capacitatea rezervorului și debitul de 500 ml pe oră sunt două dintre informațiile importante pentru evaluarea aparatului. Durata de funcționare dintre două umpleri depinde de treapta aleasă și de modul în care este utilizat. Senzorul și modul automat sunt funcții utile pentru cei care vor să urmărească nivelul de umiditate fără să ajusteze permanent setările.
Un umidificator trebuie folosit în funcție de nivelul real de umiditate din locuință. Creșterea excesivă a umidității poate favoriza apariția condensului și a mucegaiului, astfel că monitorizarea acestui indicator rămâne importantă.
Evoair HOMI P300 și Pruinkle, două variante pentru controlul aerului din locuință
Evoair HOMI P300 este un purificator de aer cu un debit CADR declarat de 300 m³/h, conectivitate Wi-Fi și o suprafață indicată de 36 m². CADR reprezintă rata de livrare a aerului curat și este unul dintre indicatorii folosiți pentru evaluarea performanței unui purificator.
Suprafața de 36 m² oferă un reper pentru alegerea aparatului în funcție de dimensiunea încăperii. Performanța efectivă poate depinde și de înălțimea camerei, de gradul de poluare și de modul de utilizare. Descrierea disponibilă menționează conectivitatea Wi-Fi, dar nu oferă detalii despre tipul filtrului sau despre funcțiile de monitorizare a calității aerului.
Dezumidificatorul Pruinkle are un rezervor de 2.700 ml și un debit declarat de 900 ml pe oră. Descrierea produsului menționează și iluminarea LED în șapte culori, precum și utilizarea în mai multe spații ale locuinței, inclusiv dormitor, baie și bucătărie.
Capacitatea rezervorului este relevantă pentru frecvența cu care trebuie golit recipientul, în timp ce valoarea de 900 ml pe oră indică debitul declarat în descriere. Nu sunt disponibile însă informații despre suprafața maximă recomandată, condițiile în care a fost măsurată performanța sau nivelul de zgomot.