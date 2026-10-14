5 aparate pentru un aer mai curat și mai confortabil în casă: ce funcții oferă și ce trebuie să știi despre ele

AlecoAir D7 Mio combină dezumidificarea cu purificarea aerului

Modelul AlecoAir D7 Mio reunește două funcții într-un singur aparat: dezumidificarea și purificarea aerului. Capacitatea declarată de dezumidificare este de 7 litri în 24 de ore, iar filtrarea este realizată cu ajutorul unui sistem 3 în 1, care include filtru True HEPA și carbon activ.

Aparatul dispune de conectivitate Wi-Fi, astfel încât poate fi controlat de la distanță printr-un sistem compatibil. Printre funcțiile menționate se numără FanStop, temporizatorul și modul Sleep. Acestea oferă mai multe opțiuni de utilizare, inclusiv în momentele în care aparatul funcționează în apropierea zonei de odihnă.

Combinația dintre dezumidificare și filtrare poate fi relevantă pentru persoanele care caută un singur dispozitiv pentru două nevoi diferite. Totuși, capacitatea de 7 litri pe zi reprezintă valoarea declarată pentru dezumidificare, nu o indicație a suprafeței pe care o poate acoperi aparatul.

Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier, un purificator pentru casele cu animale

Purificatorul Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier, cu numărul de model BHR9969EU, este destinat filtrării aerului din locuință și se adresează inclusiv persoanelor care au animale de companie. Specificațiile furnizate nu precizează însă tipul filtrului sau eficiența acestuia în captarea particulelor provenite de la animale.

Dispozitivul oferă conectivitate Wi-Fi și control vocal, două funcții care permit integrarea sa într-un ecosistem de locuință inteligentă, în funcție de compatibilitatea cu sistemele folosite. Modelul are și un afișaj LED, prin intermediul căruia pot fi urmărite informațiile afișate de aparat.

Pentru cei care caută un purificator conectat, controlul prin Wi-Fi și comenzile vocale sunt principalele dotări evidențiate în descrierea produsului. Înainte de alegere, merită verificate și informațiile despre suprafața recomandată, filtrare și consum, deoarece acestea nu sunt incluse în datele disponibile.

Umidificatorul Dreo 813S oferă ceață caldă și rece

Dreo 813S Smart este un umidificator cu rezervor de 6 litri și un debit declarat de 500 ml pe oră. Aparatul poate produce atât ceață caldă, cât și ceață rece, oferind mai multe variante de funcționare în funcție de preferințe și de condițiile din încăpere.