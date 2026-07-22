Cât costă un șezlong în Vama Veche, în 2026. Tarifele din 2026, comparate cu anii trecuți

În prezent, un șezlong costă în jur de 50 de lei în timpul săptămânii, iar în zilele de weekend tariful ajunge la aproximativ 80 de lei. În unele zone considerate mai exclusiviste, suma plătită pentru o singură zi poate urca chiar până la 100 de lei.

Diferențele de preț dintre diversele sectoare de plajă sunt influențate de politica fiecărui operator, însă tendința generală este aceeași: costurile sunt mai mari decât în sezoanele precedente.

Vama Veche continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de pe litoral

Chiar dacă prețurile au crescut, Vama Veche rămâne una dintre stațiunile preferate atât de turiștii români, cât și de cei veniți din străinătate. În fiecare sezon estival, plajele sunt animate de un număr mare de vizitatori, iar gradul ridicat de ocupare se reflectă și în activitatea hotelurilor și a unităților de cazare.

Stațiunea este apreciată pentru atmosfera specifică, plaja cu nisip fin și apropierea de mare. În același timp, atrage categorii diferite de turiști. Mulți tineri aleg Vama Veche pentru petrecerile organizate pe plajă până dimineața, în timp ce alte zone ale stațiunii sunt preferate de familiile cu copii datorită atmosferei mai liniștite.

Această cerere ridicată contribuie la menținerea interesului pentru serviciile oferite pe plajă, inclusiv pentru închirierea șezlongurilor, chiar dacă tarifele sunt mai mari decât în trecut.

Creșterea prețurilor este peste nivelul inflației din aceeași perioadă

Evoluția tarifelor practicate pentru șezlonguri în Vama Veche este mai accentuată decât creșterea generală a prețurilor din economie.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația cumulată din România în perioada 2021-2026 a depășit 50%. În cazul șezlongurilor din Vama Veche, majorările sunt însă peste acest nivel, ceea ce a transformat costurile de pe litoral într-un subiect discutat frecvent în mediul online.