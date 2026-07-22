Cât costă un șezlong în Vama Veche, în 2026. Tarifele din 2026, comparate cu anii trecuți
Sezonul estival atrage din nou mii de turiști pe litoralul românesc, iar Vama Veche rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru cei care își doresc câteva zile petrecute la malul mării. Odată cu numărul mare de vizitatori, au crescut însă și costurile pentru serviciile de pe plajă. În 2026, închirierea unui șezlong este mai scumpă decât în urmă cu câțiva ani, iar diferențele de preț sunt vizibile atât între zilele din timpul săptămânii și weekend, cât și între diferitele sectoare de plajă.
Tarifele pentru șezlonguri au urcat considerabil față de 2021
Comparativ cu sezonul estival din 2021, cei care aleg să își petreacă vacanța în Vama Veche trebuie să aloce un buget mai mare pentru un simplu șezlong. Dacă în urmă cu cinci ani tariful era de aproximativ 30 de lei în timpul săptămânii și 35 de lei în weekend, în 2026 prețurile sunt semnificativ mai ridicate.
În prezent, un șezlong costă în jur de 50 de lei în timpul săptămânii, iar în zilele de weekend tariful ajunge la aproximativ 80 de lei. În unele zone considerate mai exclusiviste, suma plătită pentru o singură zi poate urca chiar până la 100 de lei.
Diferențele de preț dintre diversele sectoare de plajă sunt influențate de politica fiecărui operator, însă tendința generală este aceeași: costurile sunt mai mari decât în sezoanele precedente.
Vama Veche continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de pe litoral
Chiar dacă prețurile au crescut, Vama Veche rămâne una dintre stațiunile preferate atât de turiștii români, cât și de cei veniți din străinătate. În fiecare sezon estival, plajele sunt animate de un număr mare de vizitatori, iar gradul ridicat de ocupare se reflectă și în activitatea hotelurilor și a unităților de cazare.
Stațiunea este apreciată pentru atmosfera specifică, plaja cu nisip fin și apropierea de mare. În același timp, atrage categorii diferite de turiști. Mulți tineri aleg Vama Veche pentru petrecerile organizate pe plajă până dimineața, în timp ce alte zone ale stațiunii sunt preferate de familiile cu copii datorită atmosferei mai liniștite.
Această cerere ridicată contribuie la menținerea interesului pentru serviciile oferite pe plajă, inclusiv pentru închirierea șezlongurilor, chiar dacă tarifele sunt mai mari decât în trecut.
Creșterea prețurilor este peste nivelul inflației din aceeași perioadă
Evoluția tarifelor practicate pentru șezlonguri în Vama Veche este mai accentuată decât creșterea generală a prețurilor din economie.
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația cumulată din România în perioada 2021-2026 a depășit 50%. În cazul șezlongurilor din Vama Veche, majorările sunt însă peste acest nivel, ceea ce a transformat costurile de pe litoral într-un subiect discutat frecvent în mediul online.
În ultimii ani, turiștii au remarcat nu doar scumpirea șezlongurilor, ci și creșterea tarifelor pentru cazare și pentru produsele alimentare disponibile în stațiune. Astfel, bugetul necesar pentru o vacanță la mare este mai ridicat decât în urmă cu câțiva ani.
De ce sunt mai mari tarifele pe plajele din Vama Veche
Explicațiile privind evoluția prețurilor țin de mai mulți factori. Specialiștii arată că cererea tot mai mare pentru această destinație, costurile operaționale suportate de administratorii plajelor private și poziționarea unor sectoare ca zone premium au contribuit la majorarea tarifelor.
În funcție de amplasarea șezlongurilor și de serviciile oferite de operatori, prețurile pot varia de la o plajă la alta. Din acest motiv, turiștii pot întâlni tarife diferite chiar în aceeași stațiune.
Pentru cei care aleg Vama Veche în sezonul estival 2026, costul unui șezlong reprezintă una dintre cheltuielile care trebuie luate în calcul înainte de plecarea în vacanță. În timp ce în timpul săptămânii tarifele pornesc de la aproximativ 50 de lei, în weekend și în zonele considerate exclusiviste acestea pot ajunge până la 100 de lei pentru o singură zi.
Creșterea prețurilor confirmă tendința observată în ultimii ani pe litoralul românesc, unde serviciile turistice au devenit tot mai costisitoare pe fondul cererii ridicate și al majorării costurilor de operare.