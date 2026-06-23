Ce poți mânca cu 100 de lei pe litoralul românesc. Prețurile afișate într-un restaurant din Eforie Nord au stârnit reacții
Prețurile practicate pe litoralul românesc continuă să fie un subiect intens dezbătut în fiecare sezon estival. O serie de fotografii realizate pe 17 iunie 2026 în Eforie Nord și publicate ulterior pe o rețea de socializare au atras atenția internauților, după ce au arătat cât costă o masă într-un restaurant din stațiune.
Imaginile surprind meniul unui local din Eforie Nord, unde turiștii pot alege dintre preparate din pește, fructe de mare, grill, salate și paste. Deși sezonul estival abia a început, prețurile afișate au generat numeroase comentarii online.
Cât costă preparatele din meniu
Potrivit fotografiilor, o salată cu pui costă 40 de lei, una grecească 38 de lei, iar o salată cu ton ajunge la 42 de lei.
La capitolul preparate la grătar, prețurile sunt și mai ridicate. Un cotlet de berbecuț costă 70 de lei, mușchiul de vită este 75 de lei, iar o porție de tomahawk de porc ajunge la 48 de lei.
Nici preparatele din pește nu sunt ieftine. O porție de doradă costă 70 de lei, bibanul este 65 de lei, iar crapul 48 de lei. Pentru cei care preferă fructele de mare, o porție de scoici în sos de vin alb costă 49 de lei, iar varianta în sos de vin roșu este 50 de lei.
În cazul pastelor, prețurile pornesc de la 38 de lei pentru o porție Pomodoro și ajung la 45 de lei pentru pastele cu fructe de mare.
Meniul zilei, una dintre cele mai accesibile variante
Printre fotografiile publicate apare și oferta pentru meniul zilei. Acesta include supă de pui, cotlet de porc, orez cu legume, salată și lipie, la prețul de 35 de lei.
Totodată, restaurantul afișa bere la draft la prețul de 10 lei.
Comparativ cu restul preparatelor din meniu, meniul zilei pare să fie una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru turiștii care doresc să ia masa la un cost mai redus.
Reacții împărțite în mediul online
Fotografiile au stârnit numeroase comentarii pe rețelele sociale. Unii utilizatori au considerat că prețurile sunt ridicate pentru o stațiune de pe litoralul românesc, în timp ce alții au spus că acestea sunt comparabile cu cele practicate în multe restaurante din marile orașe ale țării.
De asemenea, mai mulți internauți au remarcat că preparatele din pește și fructe de mare au ajuns să coste aproape la fel ca în unele destinații turistice din străinătate.
De ce cresc prețurile în sezonul estival
Specialiștii din industria ospitalității explică faptul că restaurantele de pe litoral suportă costuri semnificative în perioada verii. Chiriile spațiilor comerciale, utilitățile, aprovizionarea și salariile personalului sezonier influențează direct prețurile finale afișate în meniu.
În plus, cererea ridicată din timpul sezonului contribuie la menținerea unor tarife mai mari decât în restul anului.
Rămâne de văzut cum vor evolua prețurile în lunile de vârf ale sezonului, însă imaginile publicate din Eforie Nord oferă deja o imagine despre costurile pe care turiștii le pot întâlni pe litoralul românesc în vara anului 2026.