Ce poți mânca cu 100 de lei pe litoralul românesc. Prețurile afișate într-un restaurant din Eforie Nord au stârnit reacții

Cât costă preparatele din meniu

Potrivit fotografiilor, o salată cu pui costă 40 de lei, una grecească 38 de lei, iar o salată cu ton ajunge la 42 de lei.

La capitolul preparate la grătar, prețurile sunt și mai ridicate. Un cotlet de berbecuț costă 70 de lei, mușchiul de vită este 75 de lei, iar o porție de tomahawk de porc ajunge la 48 de lei.

Nici preparatele din pește nu sunt ieftine. O porție de doradă costă 70 de lei, bibanul este 65 de lei, iar crapul 48 de lei. Pentru cei care preferă fructele de mare, o porție de scoici în sos de vin alb costă 49 de lei, iar varianta în sos de vin roșu este 50 de lei.

În cazul pastelor, prețurile pornesc de la 38 de lei pentru o porție Pomodoro și ajung la 45 de lei pentru pastele cu fructe de mare.

Meniul zilei, una dintre cele mai accesibile variante

Printre fotografiile publicate apare și oferta pentru meniul zilei. Acesta include supă de pui, cotlet de porc, orez cu legume, salată și lipie, la prețul de 35 de lei.

Totodată, restaurantul afișa bere la draft la prețul de 10 lei.