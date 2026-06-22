Cât costă să stai cu chirie în Europa. Bucureștiul depășește capitale considerate mult mai bogate

La capătul opus al clasamentului se află Geneva, unde chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge la 3.350 de euro lunar. Londra este cea mai scumpă capitală europeană, cu o medie de 3.050 de euro pe lună.

În Uniunea Europeană, cele mai ridicate chirii sunt întâlnite în Dublin și Stockholm, unde chiriașii plătesc în medie 2.650 de euro pentru un apartament cu două camere.

Capitalele unde chiria rămâne accesibilă

La polul opus se află Skopje, unde chiria medie este de 470 de euro, urmată de Priștina cu 520 de euro și Ankara cu 770 de euro. În interiorul Uniunii Europene, cele mai accesibile capitale sunt Sofia și Nicosia, unde chiria medie este de aproximativ 900 de euro pe lună.

Bucureștiul se află foarte aproape de aceste valori, însă diferența majoră apare atunci când sunt analizate veniturile populației.

Problema reală nu este chiria, ci salariul

Specialiștii atrag atenția că nivelul chiriei nu poate fi analizat separat de salariile din fiecare țară. În Londra, Dublin sau Stockholm, chiriile sunt foarte mari, însă și veniturile sunt considerabil mai ridicate. În schimb, în București, salariile cresc într-un ritm mai lent decât costurile locuirii.

Potrivit unei analize realizate pe baza datelor Eurostat și ale Confederației Europene a Sindicatelor, chiria medie pentru un apartament cu două camere în Capitală reprezintă aproximativ 122% din salariul minim brut.

Cu alte cuvinte, un angajat plătit cu salariul minim nu își poate permite nici măcar chiria lunară fără ajutor suplimentar sau fără alte surse de venit. La această sumă se adaugă utilitățile, transportul, hrana și celelalte cheltuieli necesare unui trai decent.