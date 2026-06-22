Cât costă să stai cu chirie în Europa. Bucureștiul depășește capitale considerate mult mai bogate
Costul locuirii continuă să crească în întreaga Europă, însă pentru mulți români problema nu mai este doar prețul chiriei, ci raportul dintre chirie și venituri. Deși Bucureștiul se află abia pe locul 33 într-un clasament european al celor mai scumpe capitale pentru chiriași, situația devine mult mai dificilă atunci când este comparată cu nivelul salariilor din România.
Unde se află Bucureștiul în clasamentul european al chiriilor
Potrivit celor mai recente date analizate de Eurostat, chiria medie pentru un apartament cu două camere în București a ajuns la aproximativ 930 de euro pe lună. Capitala României este mai ieftină decât marile centre economice ale Europei, însă se află peste numeroase orașe din Europa Centrală și de Est și ocupă locul 33 din 40 de capitale analizate.
La capătul opus al clasamentului se află Geneva, unde chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge la 3.350 de euro lunar. Londra este cea mai scumpă capitală europeană, cu o medie de 3.050 de euro pe lună.
În Uniunea Europeană, cele mai ridicate chirii sunt întâlnite în Dublin și Stockholm, unde chiriașii plătesc în medie 2.650 de euro pentru un apartament cu două camere.
Capitalele unde chiria rămâne accesibilă
La polul opus se află Skopje, unde chiria medie este de 470 de euro, urmată de Priștina cu 520 de euro și Ankara cu 770 de euro. În interiorul Uniunii Europene, cele mai accesibile capitale sunt Sofia și Nicosia, unde chiria medie este de aproximativ 900 de euro pe lună.
Bucureștiul se află foarte aproape de aceste valori, însă diferența majoră apare atunci când sunt analizate veniturile populației.
Problema reală nu este chiria, ci salariul
Specialiștii atrag atenția că nivelul chiriei nu poate fi analizat separat de salariile din fiecare țară. În Londra, Dublin sau Stockholm, chiriile sunt foarte mari, însă și veniturile sunt considerabil mai ridicate. În schimb, în București, salariile cresc într-un ritm mai lent decât costurile locuirii.
Potrivit unei analize realizate pe baza datelor Eurostat și ale Confederației Europene a Sindicatelor, chiria medie pentru un apartament cu două camere în Capitală reprezintă aproximativ 122% din salariul minim brut.
Cu alte cuvinte, un angajat plătit cu salariul minim nu își poate permite nici măcar chiria lunară fără ajutor suplimentar sau fără alte surse de venit. La această sumă se adaugă utilitățile, transportul, hrana și celelalte cheltuieli necesare unui trai decent.
De ce au crescut atât de mult chiriile
Piața imobiliară din București a traversat în ultimii ani o perioadă de scumpiri accelerate. Cererea ridicată pentru locuințe, numărul mare de studenți și angajați care se mută în Capitală, costurile mai mari de întreținere și taxele crescute au determinat proprietarii să majoreze constant chiriile.
În același timp, accesul mai dificil la credite ipotecare a împins o parte dintre români către piața chiriilor, ceea ce a amplificat presiunea asupra prețurilor.
De ce cresc chiriile în toată Europa
Experții imobiliari spun că fenomenul nu este specific doar României. După pandemie, marile orașe europene au înregistrat o revenire puternică a cererii pentru locuințe, alimentată de creșterea populației urbane, migrație, numărul mai mare de studenți și costurile ridicate ale construcțiilor.
În multe orașe, oferta de locuințe noi nu a ținut pasul cu cererea, iar rezultatul a fost o creștere constantă a chiriilor.
Datele Eurostat arată că locuința reprezintă deja cea mai mare cheltuială pentru gospodăriile europene, consumând aproape un sfert din bugetul lunar al unei familii.
Pentru români, provocarea este chiar mai mare. Deși Bucureștiul nu se numără printre cele mai scumpe capitale ale Europei din punctul de vedere al chiriei, raportul dintre costul locuirii și nivelul veniturilor transformă Capitala într-unul dintre cele mai dificile orașe pentru cei care depind de salariile mici. În multe cazuri, chiria a devenit cea mai mare povară financiară a unei familii, depășind cu mult ritmul în care cresc veniturile.