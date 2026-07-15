Robotul zburător care ar putea deveni noul companion al oamenilor. Plutește prin aer și este conceput pentru interacțiuni cât se poate de sigure

Cum arată robotul care plutește ca un balon

Dispozitivul folosește o structură mai ușoară decât aerul și se deplasează cu ajutorul unor aripioare speciale. Rezultatul este un robot care plutește lin prin încăpere, fără zgomotul puternic asociat dronelor convenționale.

În imaginile publicate de cercetători, robotul seamănă cu o mică balenă albă suspendată în aer. Mișcările sale sunt lente și fluide, iar lipsa elicei expuse sau a componentelor rigide îl face mult mai sigur pentru utilizarea în apropierea oamenilor.

Spre deosebire de dronele clasice, care pot provoca accidente dacă intră în contact cu utilizatorii, noul concept este construit din materiale moi și flexibile, reducând semnificativ riscul de rănire.

De ce cred cercetătorii că oamenii se vor atașa mai ușor de acest tip de robot

Una dintre cele mai mari provocări ale industriei roboticii este crearea unor mașini care să pară prietenoase și să inspire încredere. Multe proiecte au încercat să reproducă expresiile umane, însă rezultatele au avut uneori efectul opus.

Specialiștii numesc acest fenomen „uncanny valley”, situația în care un robot seamănă aproape perfect cu un om, dar nu suficient de mult încât să fie perceput ca natural. În loc să creeze apropiere, acest lucru poate genera disconfort și chiar teamă.

Robotul plutitor adoptă o strategie diferită. În loc să comunice prin expresii faciale artificiale, acesta folosește mișcări ale întregului corp pentru a transmite emoții și intenții. Cercetătorii consideră că această abordare poate crea o conexiune mai naturală între oameni și mașini.

Partener de studiu, ceas deșteptător și companion digital

În demonstrațiile realizate până acum, robotul a fost prezentat în mai multe roluri. Acesta poate însoți utilizatorul în timpul activităților zilnice, poate servi drept partener de studiu, poate reaminti anumite sarcini și poate funcționa ca un ceas deșteptător neobișnuit.